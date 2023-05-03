Три дизайнерські сукні принцеси Діани, які ніхто не бачив 30 років, продадуть на аукціоні

За них планують виручити понад півмільйона фунтів стерлінгів.

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Три дизайнерські сукні принцеси Діани продадуть на аукціоні. Нині вбрання виставлено у музеї ікон стилю, а до цього їх ніхто не бачив понад 30 років. Очікується, що унікальні вбрання будуть продані за нечувані 544 тисячі фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Сукні будуть продані на аукціоні в Лос-Анджелесі цього літа.

У покійної принцеси Діани, яка загинула в 1996 році в автокатастрофі в Парижі у віці 36 років, було кілька суконь, пошитих на замовлення дизайнерами Кетрін Вокер і Брюсом Олдфілдом.

Американські аукціоністи Julien's Auctions та Turner Classic Movies (TCM) спільно оголосили про продаж понад 1000 предметів, тісно пов'язаних з діячами культури, відомими як колекція "Легенди Голлівуду".

Дводенний розпродаж відбудеться 26 та 27 серпня — за тиждень до 26-ї річниці смерті принцеси Діани.

Сукня, яка, як очікується, буде продана за найвищу ціну, — це вбрання від Брюса Олдфілда, яке принцеса Діана одягала на прем'єру військової комедії "Гарячі голови!" у листопаді 1991 року.

Принцеса Діана одягала червону сукню на прем'єру фільму "Гарячі голови!" 1991 року Фото: Getty Images

Це червона шовкова сукня з пишними рукавами. Принцеса одягала її на червону доріжку кінотеатру "Одеон" на Лестер-сквер у Лондоні. І поєднувала з червоними атласними черевичками та перлинним чокером. Тоді компанію принцесі Діані склали президент Угорщини Арпад Генц та його дружина.

За вечірнє вбрання планують отримати до 320 000 фунтів стерлінгів.

Крім червоної сукні від Олдфілда будуть продані дві сукні від дизайнера Кетрін Вокер. Кетрін народилася у Франції, але жила і творила у Великій Британії. Вона була улюбленою дизайнеркою, особистою костюмеркою та подругою принцеси Діани.

Вона створила для неї понад 1000 нарядів. У чорній сукні від Уокер принцеса була похована. Сама Кетрін Вокер померла у 2010 році. Тепер вбрання від її бренду часто одягає невістка Діани, Кейт Міддлтон.

Чорно-зелену сукню від Кетрін Вокер принцеса Діана одягала в 1986 році на гала-вечір в готелі Royal York у Торонто. І поєднувала з тіарою Спенсерів. За цю сукню планують вторгувати 160 тисяч фунтів стерлінгів.

Принцеса Діана на прийомі в Торонто Фото: Getty Images

Ще одна сукня не з'являлася на публіці. Її принцеса вдягала на приватний захід. Оригінальне вбрання з білого крепу зі смугами із чорного оксамиту, як очікується, буде продано за 60 тисяч фунтів.

Сукня принцеси Діани Фото: Julien's Auctions

Джерело стверджує, що саме Брюс Олдфілд, який створював вбрання для принцеси Діани, був обраний для виготовлення сукні королеви-консорта для коронації.

Принцеса Діана та Брюс Олдфілд Фото: Getty Images

У 72-річного Олдфілда були професійні відносини з Діаною протягом 10 років, і він розробив деякі з її найвідоміших нарядів.

За ці роки він також встановив тісний зв'язок із Каміллою Паркер-Боулз і одягав її для кількох важливих зустрічей.

Хоча Олдфілд не прокоментував пропозицію створити сукню для королеви-консорта, він раніше сказав: "Я дав Діані її гламур, а Каміллі її впевненість".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що три сукні принцеси Діани було знайдено у секонд-хенді. Їх туди здала мати герцогині Йоркської Сари "Фергі" Фергюсон.