Музей, або знищення: що відбувається з вбранням після червоних доріжок "Золотого глобуса" та "Оскара"

Селебріті тижнями обирають ексклюзивні вбрання, які потім фотографуватимуть десятки фотографів. Але куди потім діваються всі розкішні сукні.

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Церемонія вручення премії "Золотий глобус" 5 січня вкотре продемонструвала, що зірки дуже серйозно ставляться до підбору вбрання. Зендая демонструвала гламур старого Голлівуду в шафрановій сукні від Louis Vuitton, Анджеліна Джолі з'явилася в сліпучій сукні McQueen, а Тільда Свінтон одягла розшитий на замовлення жакет Chanel. Але всі ці вбрання не опиняються в підсумку в шафах і гардеробних. Що з ними відбувається, розповідає CNN.

Червона доріжка "Золотого глобуса" 2025 року

"Потойбічне" життя вбрання з червоної доріжки може набувати найрізноманітніших форм — деякі зберігаються на складах, деякі виставляються на виставках, деякі потрапляють на відкритий ринок і продаються на аукціонах, а деякі купуються знаменитостями, які їх носять. Іноді деякі навіть не переживають ніч свого тріумфу.

За словами Люсі Бішоп, фахівця з сумок і моди аукціонного дому Sotheby's, за останні два десятиліття вбрання, які носять знаменитості на червоних доріжках, привертають дедалі більше уваги, а отже набувають дедалі більшої значущості.

Вона виділяє вишиту сукню кольору шартрезу від Dior, створену Джоном Гальяно і вдягнену Ніколь Кідман на церемонії вручення премії "Оскар" у 1997 році, як один з найбільш ранніх поворотних моментів, який "змінив траєкторію моди на червону доріжку", ознаменувавши початок модних домів, які "публічно співпрацюють зі знаменитостями й офіційно одягають їх для виходу на червону доріжку".

Сукня Ніколь Кідман, яка задала тренд Фото: Getty Images

"Раніше це не було таким вже формальним партнерством", — каже вона.

Це поклало початок епосі, коли команди стилістів і дизайнерів беруть участь у створенні та реалізації образу для червоної доріжки, особливо для найгучніших заходів, як-от Met Gala і "Оскар".

"На жаль, ті дні, коли сукню упаковували і забували на довгі роки, а потім знаходили заново, давно минули. Тепер, коли сукню надягають на червону доріжку, зазвичай є план, де вона в кінцевому підсумку опиниться", — каже Бішоп.

Найчастіше за цей план відповідають модні будинки, оскільки вони часто володіють вбранням для червоної доріжки.

Кім Кардаш'ян розповіла Vogue у травні, що у неї в гардеробі зберігаються всі її вбрання для Met Gala, за винятком культової сукні Мерилін Монро, яку вона одягала два роки тому, перш ніж повернути її в музей.

Кім Кардаш'ян зберігає всі свої вбрання з Met Gala Фото: Getty Images

Аналогічним чином Зендая купила чорну сукню з тафти 1996 року від Givenchy by Galliano, в якій вона була на Met Gala минулого року, розповів її стиліст в інтерв'ю.

Зендая купила свою розкішну чорну сукню з червоної доріжки Фото: Getty Images

Перше, що відбувається з вбранням для червоної доріжки після заходу, — це процес чищення, сказала Сара Скатурро, головний реставратор Музею мистецтв Клівленда. Людина, яка носить вбрання, "може мати на собі лосьйони для тіла, олії, парфуми, макіяж, і навіть якщо ви не бачите цього одразу... згодом ці матеріали та плями можуть почати окиснюватися, і вони почнуть міняти колір тканини, а можливо, навіть текстуру, — сказала вона.

Після чищення одяг майже завжди потрапляє до спеціалізованого сховища — наприклад, до архіву модного будинку або до приватного сховища, як, наприклад, у Джулі Енн Клаусс, засновниці The Wardrobe, студії архівування та зберігання.

Вбрання залишаються тут упродовж багатьох років, ретельно доглянуті і збережені, і залишають їх тільки в тому разі, якщо їх обирають для виставок або щоб одягнути знову — це дедалі поширеніша практика зі зростанням популярності вінтажної моди на червоній доріжці.

Клаусс та її команда ретельно продумують, як найкраще зберегти близько 100 000 предметів одягу, що перебувають у їхньому сховищі, — від низького рівня освітленості та контрольованих рівнів температури і вологості до особливого способу зберігання одягу.

"Це дійсно індивідуальний підхід до кожного конкретного предмета. Тож деякі речі висять, деякі упаковані в коробки, а деякі речі перебувають на манекенах", — каже Клаусс. Іноді їх вивозять для виставок.

Таким чином, ці вбрання стають витворами мистецтва, це вже не просто одяг, а експонати й артефакти, які вивчатиме якийсь майбутній історик моди.

Доставка вбрання на ці виставки — теж непросте завдання. Клаусс розповіла, що сукні фіксували на манекенах, а потім навколо них вже буквально будували ящик заввишки до двох метрів.

За словами Бішоп, до того, як вбрання для червоної доріжки стали настільки важливими для модних домів з 1990-х років, було заведено залишати сукні у тих, хто їх носив, а іноді віддавати їх або продавати на відкритому ринку.

Найвідомішим прикладом є випадок, коли Елізабет Тейлор віддала сукню Dior, в якій вона отримувала "Оскара" своїй співробітниці Енн Санс. Вона зберігалася у валізі і пізніше її було продано на аукціоні за 200 000 доларів.

Сукня Елізабет Тейлор була продана на аукціоні і зберігалася у валізі Фото: Getty Images

Навіть сьогодні сукні з червоних доріжок час від часу можна зустріти на відкритому ринку. Після церемонії вручення премії "Золотий глобус" 2019 року Леді Ґаґа, імовірно, залишила свою пишну сукню кольору барвінку у своєму готельному номері, де її пізніше забрала економка і здала в бюро знахідок готелю Beverly Hilton.

Сукня Леді Гага дісталася покоївці

Сукня від кутюр від Valentino пролежала там кілька місяців, перш ніж, за словами покоївки, готель віддав її покоївці, і вона виставила її на аукціон.

А є ще одяг, який не переживе навіть ніч. Для свого виходу на Met Gala торік співачка Тіла одягла сукню Balmain, пошиту за індивідуальним замовленням, з трьома відтінками пісочного кольору, змішаними з мікрокристалічними заклепками для додаткової глибини, і це виявилося одним з найяскравіших та найінноваційніших образів вечора.

Сукню Тіли було знищено після Met Gala

Але пізніше того ж вечора після червоної доріжки дизайнер Олів'є Рустен відрізав довгу спідницю ножицями, дозволивши Тілі йти після того, як їй знадобилося чотири чоловіки, щоб піднятися сходами музею. Як і піски часу, які вона представляла, сукня вичерпала себе.

Раніше Фокус писав про найкрасивіші сукні премії "Золотий глобус 2025" та її переможців.