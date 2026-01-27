Фильм "2000 метров до Андреевки" номинирован на кинопремию BAFTA-2026: что известно (видео)

Фильм украинского оскароносного режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" вошел в шорт-лист списка кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший документальный фильм".

Об этом стало известно 27 января. А сама церемония награждения пройдет 22 февраля в Лондоне.

"2000 метров до Андреевки" номинировали на BAFTA

Кроме украинской ленты, в короткий список "британского Оскара" попали:

"Апокалипсисы в тропиках", Петра Коста;

"Сокрытие", Лора Пойтрас и Марк Обенхаус;

"Мистер Никто против Путина", Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн;

"Идеальная соседка", Гита Гандбхир.

В 2024 году в категории "Документальное кино" победила лента Чернова "20 дней в Мариуполе", которая впоследствии забрала и сам "Оскар".

А в 2025 году награду в номинации "Лучший британский короткометражный фильм" получил короткометражный фильм "Камень, бумага, ножницы", в котором главную роль сыграл Александр Рудинский, который посвятил эту награду своему другу и актеру Евгению Светличному, погибшему на войне в 2023 году.

Трейлер "2000 метров до Андреевки"

"2000 метров до Андреевки": о чем фильм

Это вторая полнометражная лента лауреата премий "Оскар", Пулитцеровской премии, Гильдии режиссеров и Гильдии продюсеров Америки, а также BAFTA, журналиста Associated Press Мстислава Чернова о войне РФ против Украины.

Фильм рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом украинскими бойцами. Им нужно было пройти две тысячи метров до населенного пункта, оккупированного россиянами. Чернов и фотограф Associated Press Александр Бабенко были рядом с воинами, снимая исторические моменты.

Кошка, которая "снялась" в фильме Фото: Arthouse Traffic

