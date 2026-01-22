Без Украины, но с Усиком: объявлены номинации на "Оскар-2026" (видео)

Американская киноакадемия 22 января объявила номинантов самой престижной премии в области "Оскар-2026". В этом году уже 98-я церемония состоится 15 марта.

В финальном списке есть 24 категории, однако украинские ленты до него не дошли. Об этом стало известно с сайта Американской киноакадемии.

Украина не прошла на "Оскар"

Среди претендентов ранее были документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", работа Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" и лента Франца Бёма "Камень, ножницы, бумага". Впрочем, первый все еще может попасть в номинацию Британской киноакадемии BAFTA. Объявление номинантов планируется 27 января.

Абсолютным рекордсменом списка стал фильм Райана Куглера "Грешники" — картину выдвинули сразу в 16 номинациях. Громко заявила о себе и картина "Одна битва за другой" с 13 номинациями, а "Марти Суприм" с Тимоти Шаламе в главной роли собрал 10 номинаций.

Трейлер фильма "Марти Суприм"

Номинанты на премию "Оскар-2026"

Лучший фильм

"Бугония";

"F1";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марти Суприм";

"Одна битва за другой";

"Тайный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники";

"Поездные мечты".

Трейлер фильма "Грешники"

Лучшая актриса

Джесси Бакли — "Гамнет";

Роуз Бирн — "Я не железная";

Кейт Хадсон — "Песня любви";

Ренате Рейнсве — "Сентиментальная ценность";

Эмма Стоун — "Бугония".

Лучший актер

Леонардо Ди Каприо — "Одна битва за другой";

Итан Хоук — "Голубая луна";

Майкл Б. Джордан — "Грешники";

Вагнер Моура — "Тайный агент";

Тимоти Шаламе — "Марти Суприм".

Трейлер фильма "Одна битва за другой"

Лучшая актриса второго плана

Эль Фаннинг — "Сентиментальная ценность";

Инга Ибсдоттер Лиллеаас — "Сентиментальная ценность";

Эми Мадиган — "Оружие";

Вунми Мосаку — "Грешники";

Таяна Тейлор — "Одна битва за другой".

Лучший актер второго плана

Бенисио Дель Торо — "Одна битва за другой";

Джейкоб Элорди — "Франкенштейн";

Делрой Линдо — "Грешники";

Стеллан Скарсгард — "Сентиментальная ценность";

Шон Пенн — "Одна битва за другой".

Лучший режиссер

Пол Томас Андерсон — "Одна битва за другой";

Райан Куглер — "Грешники";

Джош Сафди — "Марти Суприм";

Йоаким Триер — "Сентиментальная ценность";

Хлоя Чжао — "Гамнет".

Лучший анимационный фильм

"Арко";

"Элио";

"K-Pop Охотницы на демонов";

"Маленькая Амели или Характер дождя";

"Зоотрополис 2".

Интересно, что в номинации "Лучший грим и прически" представлен фильм "Несокрушимый", в котором одну из ролей сыграл украинский боксер и мировой чемпион Александр Усик.

Лучший полнометражный документальный фильм

"Алабамское решение";

"Встреть меня в свете надежды";

"Рассекая скалы";

"Мистер Никто против Путина";

"Идеальный сосед".

Предпоследний фильм рассказывает историю учителя из российской глубинки, который освещает изменения в российской школе, которые произошли после начала вторжения РФ в Украину под влиянием государственной пропаганды и милитаризации общества.

А в категории "Короткие анимационные фильмы" номинировали ленту российского режиссера "Три сестры".

