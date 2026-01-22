Без Украины, но с Усиком: объявлены номинации на "Оскар-2026" (видео)
Американская киноакадемия 22 января объявила номинантов самой престижной премии в области "Оскар-2026". В этом году уже 98-я церемония состоится 15 марта.
В финальном списке есть 24 категории, однако украинские ленты до него не дошли. Об этом стало известно с сайта Американской киноакадемии.
Украина не прошла на "Оскар"
Среди претендентов ранее были документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", работа Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" и лента Франца Бёма "Камень, ножницы, бумага". Впрочем, первый все еще может попасть в номинацию Британской киноакадемии BAFTA. Объявление номинантов планируется 27 января.
Абсолютным рекордсменом списка стал фильм Райана Куглера "Грешники" — картину выдвинули сразу в 16 номинациях. Громко заявила о себе и картина "Одна битва за другой" с 13 номинациями, а "Марти Суприм" с Тимоти Шаламе в главной роли собрал 10 номинаций.
Номинанты на премию "Оскар-2026"
Лучший фильм
- "Бугония";
- "F1";
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марти Суприм";
- "Одна битва за другой";
- "Тайный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники";
- "Поездные мечты".
Лучшая актриса
- Джесси Бакли — "Гамнет";
- Роуз Бирн — "Я не железная";
- Кейт Хадсон — "Песня любви";
- Ренате Рейнсве — "Сентиментальная ценность";
- Эмма Стоун — "Бугония".
Лучший актер
- Леонардо Ди Каприо — "Одна битва за другой";
- Итан Хоук — "Голубая луна";
- Майкл Б. Джордан — "Грешники";
- Вагнер Моура — "Тайный агент";
- Тимоти Шаламе — "Марти Суприм".
Лучшая актриса второго плана
- Эль Фаннинг — "Сентиментальная ценность";
- Инга Ибсдоттер Лиллеаас — "Сентиментальная ценность";
- Эми Мадиган — "Оружие";
- Вунми Мосаку — "Грешники";
- Таяна Тейлор — "Одна битва за другой".
Лучший актер второго плана
- Бенисио Дель Торо — "Одна битва за другой";
- Джейкоб Элорди — "Франкенштейн";
- Делрой Линдо — "Грешники";
- Стеллан Скарсгард — "Сентиментальная ценность";
- Шон Пенн — "Одна битва за другой".
Лучший режиссер
- Пол Томас Андерсон — "Одна битва за другой";
- Райан Куглер — "Грешники";
- Джош Сафди — "Марти Суприм";
- Йоаким Триер — "Сентиментальная ценность";
- Хлоя Чжао — "Гамнет".
Лучший анимационный фильм
- "Арко";
- "Элио";
- "K-Pop Охотницы на демонов";
- "Маленькая Амели или Характер дождя";
- "Зоотрополис 2".
Интересно, что в номинации "Лучший грим и прически" представлен фильм "Несокрушимый", в котором одну из ролей сыграл украинский боксер и мировой чемпион Александр Усик.
Лучший полнометражный документальный фильм
- "Алабамское решение";
- "Встреть меня в свете надежды";
- "Рассекая скалы";
- "Мистер Никто против Путина";
- "Идеальный сосед".
Предпоследний фильм рассказывает историю учителя из российской глубинки, который освещает изменения в российской школе, которые произошли после начала вторжения РФ в Украину под влиянием государственной пропаганды и милитаризации общества.
А в категории "Короткие анимационные фильмы" номинировали ленту российского режиссера "Три сестры".
