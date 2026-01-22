Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Без Украины, но с Усиком: объявлены номинации на "Оскар-2026" (видео)

объявлены номинанты на Оскар 2026
Церемония "Оскар-2026" состоится 15 марта | Фото: Открытые источники

Американская киноакадемия 22 января объявила номинантов самой престижной премии в области "Оскар-2026". В этом году уже 98-я церемония состоится 15 марта.

В финальном списке есть 24 категории, однако украинские ленты до него не дошли. Об этом стало известно с сайта Американской киноакадемии.

Украина не прошла на "Оскар"

Среди претендентов ранее были документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", работа Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" и лента Франца Бёма "Камень, ножницы, бумага". Впрочем, первый все еще может попасть в номинацию Британской киноакадемии BAFTA. Объявление номинантов планируется 27 января.

Абсолютным рекордсменом списка стал фильм Райана Куглера "Грешники" — картину выдвинули сразу в 16 номинациях. Громко заявила о себе и картина "Одна битва за другой" с 13 номинациями, а "Марти Суприм" с Тимоти Шаламе в главной роли собрал 10 номинаций.

Відео дня
Трейлер фильма "Марти Суприм"

Номинанты на премию "Оскар-2026"

Лучший фильм

  • "Бугония";
  • "F1";
  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Марти Суприм";
  • "Одна битва за другой";
  • "Тайный агент";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Грешники";
  • "Поездные мечты".
Трейлер фильма "Грешники"

Лучшая актриса

  • Джесси Бакли — "Гамнет";
  • Роуз Бирн — "Я не железная";
  • Кейт Хадсон — "Песня любви";
  • Ренате Рейнсве — "Сентиментальная ценность";
  • Эмма Стоун — "Бугония".

Лучший актер

  • Леонардо Ди Каприо — "Одна битва за другой";
  • Итан Хоук — "Голубая луна";
  • Майкл Б. Джордан — "Грешники";
  • Вагнер Моура — "Тайный агент";
  • Тимоти Шаламе — "Марти Суприм".
Трейлер фильма "Одна битва за другой"

Лучшая актриса второго плана

  • Эль Фаннинг — "Сентиментальная ценность";
  • Инга Ибсдоттер Лиллеаас — "Сентиментальная ценность";
  • Эми Мадиган — "Оружие";
  • Вунми Мосаку — "Грешники";
  • Таяна Тейлор — "Одна битва за другой".

Лучший актер второго плана

  • Бенисио Дель Торо — "Одна битва за другой";
  • Джейкоб Элорди — "Франкенштейн";
  • Делрой Линдо — "Грешники";
  • Стеллан Скарсгард — "Сентиментальная ценность";
  • Шон Пенн — "Одна битва за другой".

Лучший режиссер

  • Пол Томас Андерсон — "Одна битва за другой";
  • Райан Куглер — "Грешники";
  • Джош Сафди — "Марти Суприм";
  • Йоаким Триер — "Сентиментальная ценность";
  • Хлоя Чжао — "Гамнет".

Лучший анимационный фильм

  • "Арко";
  • "Элио";
  • "K-Pop Охотницы на демонов";
  • "Маленькая Амели или Характер дождя";
  • "Зоотрополис 2".

Интересно, что в номинации "Лучший грим и прически" представлен фильм "Несокрушимый", в котором одну из ролей сыграл украинский боксер и мировой чемпион Александр Усик.

Лучший полнометражный документальный фильм

  • "Алабамское решение";
  • "Встреть меня в свете надежды";
  • "Рассекая скалы";
  • "Мистер Никто против Путина";
  • "Идеальный сосед".

Предпоследний фильм рассказывает историю учителя из российской глубинки, который освещает изменения в российской школе, которые произошли после начала вторжения РФ в Украину под влиянием государственной пропаганды и милитаризации общества.

А в категории "Короткие анимационные фильмы" номинировали ленту российского режиссера "Три сестры".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

  • В ночь на 12 января отгремела 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которую называют генеральной репетицией "Оскара". А мы написали о лучших нарядах вечера.
  • Больше всего номинаций на "Золотом глобусе" в этом году получила лента Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой".

Кроме того, недавно членов киноакадемии обязали пересматривать все фильмы в каждой категории "Оскара", для которой будет происходить голосование.