Лопес, Робертс и Клуни: лучшие наряды церемонии "Золотой глобус-2026" (фото)

В ночь на 12 января отгремела 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которую называют генеральной репетицией "Оскара". Награды получили лучшие кинопроекты прошлого года и их создатели.

Мероприятие традиционно состоялось в отеле Beverly Hilton. А Фокус рассказывает, в какие наряды облачились звезды с мировыми именами.

"Золотой глобус-2026"

Награду за лучший драматический фильм 2025 года получила лента "Гамнет" Хлои Чжао. Лучшим фильмом в жанре мюзикл/комедия признана черная комедия-триллер Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой". Мы писали обо всем списке триумфаторов вечера.

Что касается платьев и костюмов вечера, стоит начать с актрисы Скай П. Маршалл ("Мэтлок"), которая появилась в платье украинского бренда Lever Couture. Они уже похвастались в соцсетях очередным выходом на мировую арену моды.

Скай П. Маршалл Фото: Instagram

Другие наряды звезд на "Золотом глобусе"

Певица и актриса Ариана Гранде появилась в образе Vivienne Westwood.

Селена Гомес тем временем позировала в черном платье Chanel, украшенном белыми перьями.

Певица Майли Сайрус в этот вечер была в кастомном Saint Laurent, вдохновленном архивным образом из коллекции 2018 года.

Ариана Гранде, Селена Гомес и Майли Сайрус Фото: коллаж Фокус

Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в Jean-Louis Scherrer.

А звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега — в наряде Dilara Findikoglu.

Дженнифер Лопес и Дженна Ортега Фото: коллаж Фокус

Актер Тимоти Шаламе, который получил статуэтку за лучшую мужскую роль (комедия или мюзикл) в фильме "Мартин Суприм", появился в Chrome Hearts.

Рэпер Снуп Догг позировал в темном стильном наряде.

Тимоти Шаламе и Снуп Догг Фото: коллаж Фокус

Актриса Дженнифер Лоуренс появилась в полупрозрачном платье Givenchy с изящным цветочным декором.

А Джулия Робертс вышла на дорожку в черном платье Armani Privé с глубоким декольте, дополнив образ подвеской в форме клубники.

Джулия Робертс и Дженнифер Лоуренс Фото: коллаж Фокус

Монохромный тренд на черный разбавила Памела Андерсон в платье Ferragamo.

А Аманда Сайфред примерила лаконичное длинное платье Versace.

Аманда Сайфред и Памела Андерсон Фото: коллаж Фокус

Не менее элегантный выход продемонстрировала Амаль Клуни, выбрав классическое красное платье в пол. Тем временем Джордж Клуни сопровождал жену в черном костюме с белой рубашкой и бабочкой.

А актриса украинского происхождения Мила Кунис появилась в платье Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2026.

Мила Кунис и супруги Клуни Фото: коллаж Фокус

