Лопес, Робертс та Клуні: найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус-2026" (фото)

У ніч на 12 січня відгриміла 83-я церемонія вручення премії "Золотий глобус", яку називають генеральною репетицією "Оскара". Відзнаки отримали найкращі кінопроєкти минулого року та їхні творці.

Захід традиційно відбувся в готелі Beverly Hilton. А Фокус розповідає, у які вбрання одяглися зірки зі світовими іменами.

"Золотий глобус-2026"

Нагороду за найкращий драматичний фільм 2025 року отримала стрічка "Гамнет" Хлої Чжао. Найкращим фільмом у жанрі мюзикл/комедія визнано чорну комедію-трилер Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою". Ми писали про весь список тріумфаторів вечора.

Щодо суконь та костюмів вечора, варто почати з акторки Скай П. Маршалл ("Метлок"), яка зʼявилася в сукні українського бренду Lever Couture. Вони вже похизувалися в соцмережах черговим виходом на світову арену моди.

Скай П. Маршалл Фото: Instagram

Інші вбрання зірок на "Золотому глобусі"

Співачка та акторка Аріана Гранде зʼявилася в образі Vivienne Westwood.

Селена Гомес тим часом позувала в чорній сукні Chanel, оздобленій білим пір’ям.

Співачка Майлі Сайрус цього вечора була в кастомному Saint Laurent, натхненному архівним образом з колекції 2018 року.

Аріана Гранде, Селена Гомес та Майлі Сайрус Фото: колаж Фокус

Дженніфер Лопес зʼявилася на червоному хіднику в Jean-Louis Scherrer.

А зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега — у вбранні Dilara Findikoglu.

Дженніфер Лопес та Дженна Ортега Фото: колаж Фокус

Актор Тімоті Шаламе, який отримав статуетку за найкращу чоловічу роль (комедія або мюзикл) у фільмі "Мартін Супрім", зʼявився в Chrome Hearts.

Репер Снуп Доґґ позував у темному стильному вбранні.

Тімоті Шаламе та Снуп Доґґ Фото: колаж Фокус

Акторка Дженніфер Лоуренс з’явилася у напівпрозорій сукні Givenchy з витонченим квітковим декором.

А Джулія Робертс вийшла на доріжку в чорній сукні Armani Privé з глибоким декольте, доповнивши образ підвіскою у формі полуниці.

Джулія Робертс та Дженніфер Лоуренс Фото: колаж Фокус

Монохромний тренд на чорний розбавила Памела Андерсон у сукні Ferragamo.

А Аманда Сайфред приміряла лаконічну довгу сукню Versace.

Аманда Сайфред та Памела Андерсон Фото: колаж Фокус

Не менш елегантний вихід продемонструвала Амаль Клуні, вибравши класичну червону сукню в підлогу. Тим часом Джордж Клуні супроводжував дружину у чорному костюмі з білою сорочкою та метеликом.

А акторка українського походження Міла Куніс з’явилася у сукні Carolina Herrera з колекції весна-літо 2026.

Міла Куніс та подружжя Клуні Фото: колаж Фокус

