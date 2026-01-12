Лопес, Робертс та Клуні: найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус-2026" (фото)
У ніч на 12 січня відгриміла 83-я церемонія вручення премії "Золотий глобус", яку називають генеральною репетицією "Оскара". Відзнаки отримали найкращі кінопроєкти минулого року та їхні творці.
Захід традиційно відбувся в готелі Beverly Hilton. А Фокус розповідає, у які вбрання одяглися зірки зі світовими іменами.
"Золотий глобус-2026"
Нагороду за найкращий драматичний фільм 2025 року отримала стрічка "Гамнет" Хлої Чжао. Найкращим фільмом у жанрі мюзикл/комедія визнано чорну комедію-трилер Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою". Ми писали про весь список тріумфаторів вечора.
Щодо суконь та костюмів вечора, варто почати з акторки Скай П. Маршалл ("Метлок"), яка зʼявилася в сукні українського бренду Lever Couture. Вони вже похизувалися в соцмережах черговим виходом на світову арену моди.
Інші вбрання зірок на "Золотому глобусі"
Співачка та акторка Аріана Гранде зʼявилася в образі Vivienne Westwood.
Селена Гомес тим часом позувала в чорній сукні Chanel, оздобленій білим пір’ям.
Співачка Майлі Сайрус цього вечора була в кастомному Saint Laurent, натхненному архівним образом з колекції 2018 року.
Дженніфер Лопес зʼявилася на червоному хіднику в Jean-Louis Scherrer.
А зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега — у вбранні Dilara Findikoglu.
Актор Тімоті Шаламе, який отримав статуетку за найкращу чоловічу роль (комедія або мюзикл) у фільмі "Мартін Супрім", зʼявився в Chrome Hearts.
Репер Снуп Доґґ позував у темному стильному вбранні.
Акторка Дженніфер Лоуренс з’явилася у напівпрозорій сукні Givenchy з витонченим квітковим декором.
А Джулія Робертс вийшла на доріжку в чорній сукні Armani Privé з глибоким декольте, доповнивши образ підвіскою у формі полуниці.
Монохромний тренд на чорний розбавила Памела Андерсон у сукні Ferragamo.
А Аманда Сайфред приміряла лаконічну довгу сукню Versace.
Не менш елегантний вихід продемонструвала Амаль Клуні, вибравши класичну червону сукню в підлогу. Тим часом Джордж Клуні супроводжував дружину у чорному костюмі з білою сорочкою та метеликом.
А акторка українського походження Міла Куніс з’явилася у сукні Carolina Herrera з колекції весна-літо 2026.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Зірки довго обирають ексклюзивні вбрання для "Золотого глобусу", але куди потім діваються всі ці сукні.
- Зіркам на церемонії зазвичай дарують дорогі та вишукані подарунки.
Нагадаємо, Фокус писав про найкращі вбрання 82-ї церемонії "Золотий глобус" на початку 2025 року.