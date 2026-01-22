Без України, але з Усиком: оголошено номінації на "Оскар-2026" (відео)

Американська кіноакадемія 22 січня оголосила номінантів найпрестижнішої премії в галузі "Оскар-2026". Цього року вже 98-ма церемонія відбудеться 15 березня.

У фінальному списку є 24 категорій, проте українські стрічки до нього не дійшли. Про це стало відомо із сайту Американської кіноакадемії.

Україна не пройшла на "Оскар"

Серед претендентів раніше були документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", робота Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та стрічка Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір". Втім, перший все ще може потрапити в номінацію Британської кіноакадемії BAFTA. Оголошення номінантів планується 27 січня.

Абсолютним рекордсменом списку став фільм Раяна Куглера "Грішники" — картину висунули одразу в 16 номінаціях. Гучно заявила про себе й картина "Одна битва за іншою" з 13 номінаціями, а "Марті Супрім" з Тімоті Шаламе в головній ролі зібрав 10 номінацій.

Трейлер фільму "Марті Супрім"

Номінанти на премію "Оскар-2026"

Найкращий фільм

"Бугонія";

"F1";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марті Супрім";

"Одна битва за іншою";

"Таємний агент";

"Сентиментальна цінність";

"Грішники";

"Потягові мрії".

Трейлер фільму "Грішники"

Найкраща акторка

Джессі Баклі — "Гамнет";

Роуз Бірн — "Я не залізна";

Кейт Гадсон — "Пісня любові";

Ренате Рейнсве — "Сентиментальна цінність";

Емма Стоун — "Бугонія".

Найкращий актор

Леонардо Ді Капріо — "Одна битва за іншою";

Ітан Гоук — "Блакитний місяць";

Майкл Б. Джордан — "Грішники";

Вагнер Моура — "Таємний агент";

Тімоті Шаламе — "Марті Супрім".

Трейлер фільму "Одна битва за іншою"

Найкраща акторка другого плану

Ель Фаннінг — "Сентиментальна цінність";

Інга Ібсдоттер Ліллеаас — "Сентиментальна цінність";

Емі Мадіган — "Зброя";

Вунмі Мосаку — "Грішники";

Таяна Тейлор — "Одна битва за іншою".

Найкращий актор другого плану

Бенісіо Дель Торо — "Одна битва за іншою";

Джейкоб Елорді — "Франкенштейн";

Делрой Ліндо — "Грішники";

Стеллан Скарсгард — "Сентиментальна цінність";

Шон Пенн — "Одна битва за іншоюʼ.

Найкращий режисер

Пол Томас Андерсон — "Одна битва за іншою";

Раян Куглер — "Грішники";

Джош Сафді — "Марті Супрім";

Йоакім Трієр — "Сентиментальна цінність";

Хлоя Чжао — "Гамнет".

Найкращий анімаційний фільм

"Арко";

"Еліо";

"K-Pop Мисливиці на демонів";

"Маленька Амелі або Характер дощу";

"Зоотрополіс 2".

Цікаво, що в номінації "Найкращий грим і зачіски" представлений фільм "Незламний", у якому одну з ролей зіграв український боксер та світовий чемпіон Олександр Усик.

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Алабамське рішення";

"Зустрінь мене у світлі надії";

"Розсікаючи скелі";

"Містер Ніхто проти Путіна";

"Ідеальний сусід".

Передостаній фільм розповідає історію вчителя з російської глибинки, який висвітлює зміни в російській школі, які відбулися після початку вторгнення РФ в Україну під впливом державної пропаганди та мілітаризації суспільства.

А в категорії "Короткі анімаційні фільми" номінували стрічку російського режисера "Три сестри".

