Люди обурені: на церемонії вручення BAFTA нагороду отримав фільм про воєнну пропаганду у РФ

Премію Британської академії телебачення та кіномистецтва BAFTA за найкращий документальний фільм присудили стрічці "Пан Ніхто проти Путіна".

Це датсько-чеська робота режисера Девіда Боренштейна, в основу якого лягли відеофайли педагога Павла Таланкіна з міста Карабаш, що у Челябінській області РФ. Про присудження фільму престижної нагороди повідомили на офіційній сторінці BAFTA у мережі X.

У стрічці Таланкін — педагог-організатор однієї зі шкіл у місті Карабаш. Події розгортаються після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

В обов'язки Таланкіна входило фільмування таких подій як лінійки, конкурси та відкриті уроки у школі, пише видання DW. Він покинув Росію влітку 2024 року з матеріалом, що йому вдалося зняти упродовж двох років, після чого змонтував роботу спільно з американським режисером Боренштейном.

Реакція користувачів

Після новини про те, що фільм "Пан Ніхто проти Путіна" був ушанований нагородою BAFTA, люди у соцмережах вибухнули критикою та докорами. Користувачі вважають, що фільм може "відбілити" росіян.

"BAFTA виправдовує росіян. Яке жалюгідне видовище. Чергова пропаганда про "хороших росіян". Почекайте кілька років, і цей "Паша" прийде за вашою пральною машиною", — написав один із користувачів.

Скриншот | критика щодо спроби намагатися "відбілити" росіян у фільмі

Також коментатори пишуть, що росіяни "буквально нічого не зробили" для того, щоб боротися з режимом диктатора Володимира Путіна. Українці звертають увагу, що фільм намагається показати, наче "поганий" у РФ — тільки уряд, хоча саме звичайні росіяни приходять на українську землю та вбивають і скоюють інші злочини.

Варто зазначити, що цьогорічне вручення BAFTA — 79 за рахунком церемонія Британської кіноакадемії. Вона відбулася у Лондоні 22 лютого. У номінації "Найкращий документальний фільм" також змагалася українська стрічка режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки".

