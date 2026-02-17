Маша Єфросиніна здивувала сукнею на червоній доріжці Берлінського кінофестивалю (фото)

Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна привернула увагу на кінофестивалі в Берліні, де відбулася прем’єра документальної стрічки "Сліди", присвяченої українкам, які пережили катування й сексуальне насильство з боку російських військових.

На червоній доріжці вона з’явилася у чорній сукні бренду Gasanova з гучним написом червоними літерами: "Russian genocide through the body" — як символічним зверненням до світової спільноти. Фото Маша опублікувала в Instagram.

Меседж Єфросиніної

У соцмережах Єфросиніна наголосила, що сексуальне насильство під час війни залишається одним із найменш висвітлених злочинів. Вона навела дані ООН, за якими понад 90% українських військових і цивільних, що побували в російському полоні, повідомляють про тортури та нелюдське поводження. За словами ведучої, те, що відбувається з українцями — жінками, чоловіками та дітьми — є геноцидом Росії через тіло, адже Росія системно калічить людей, намагаючись знищити майбутнє нації.

Маша Єфросиніна на кінофестивалі Фото: Instagram

Фільм "Сліди"

Фільм розповідає історії жінок, що наважилися публічно говорити про пережите під час війни. Одна з героїнь згадує слова російського солдата, який катував її струмом: "Такі люди, як ви, не повинні жити". Саме цю моторошну фразу почули глядачі Берлінале під час показу "Слідів" (TRACES), де постраждалі свідчать про насильство, якого зазнали лише тому, що вони українки.

