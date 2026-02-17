Маша Ефросинина удивила платьем на красной дорожке Берлинского кинофестиваля (фото)

Украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина привлекла внимание на кинофестивале в Берлине, где состоялась премьера документальной ленты "Следы", посвященной украинкам, которые пережили пытки и сексуальное насилие со стороны российских военных.

На красной дорожке она появилась в черном платье бренда Gasanova с громкой надписью красными буквами:"Russian genocide through the body" — как символическим обращением к мировому сообществу. Фото Маша опубликовала в Instagram.

Месседж Ефросининой

В соцсетях Ефросинина отметила, что сексуальное насилие во время войны остается одним из наименее освещенных преступлений. Она привела данные ООН, по которым более 90% украинских военных и гражданских, побывавших в российском плену, сообщают о пытках и бесчеловечном обращении. По словам ведущей, то, что происходит с украинцами — женщинами, мужчинами и детьми — является геноцидом России через тело, ведь Россия системно калечит людей, пытаясь уничтожить будущее нации.

Маша Ефросинина на кинофестивале Фото: Instagram

Фильм "Следы"

Фильм рассказывает истории женщин, решившихся публично говорить о пережитом во время войны. Одна из героинь вспоминает слова российского солдата, который пытал ее током: "Такие люди, как вы, не должны жить". Именно эту жуткую фразу услышали зрители Берлинале во время показа "Следов" (TRACES), где пострадавшие свидетельствуют о насилии, которому подверглись только потому, что они украинки.

