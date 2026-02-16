Поддержите нас UA
Маша Ефросинина показала 22-летнюю дочь, которая избегает публичности (фото)

Маша Ефросинина показала старшую дочь
Маша Ефросинина | Фото: Instagram

Украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина поздравила с днем рождения свою старшую дочь Нану. Девушке исполнилось 22 года.

Звездная мама опубликовала в Instagram ряд их редких совместных фотографий, ведь именинница давно сознательно избегает публичности.

Маша Ефросинина показала дочь

На снимках телеведущая позировала со своей дочкой для селфи в зеркале. Также Ефросинина показала семейное фото, на котором к ним с Наной присоединился и папа именинницы Тимур Хромаев. В частности, звездная мама поделилась кадром, на котором Нана позирует сама в стильном луке во время прогулки.

"Мой ангел. Моя прекрасная принцесса Нана. Моя лучшая подруга. Люблю тебя", — написала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина с дочкой
Маша Ефросинина с дочкой
Фото: Instagram mashaefrosinina

В комментариях к поздравлениям присоединились поклонники телеведущей и ее звездные друзья:

Відео дня
  • "Такая красивая", — написала дизайнер Катя Сильченко.
  • "Омг, она же копия. Это же надо, настолько быть похожей".
  • "Маша. Какая она космическая у вас. С днем рождения", — отметила Елена Кравец.
  • "Здоровая и счастливая", — добавила Оля Полякова.
  • "Какая же она красивая и Поздравляю вас с днем рождения дочери".
  • "Поздравляю Нану. Невероятная красавица".
Нана Хромаева
Нана Хромаева
Фото: Instagram mashaefrosinina

Личное Маши Ефросининой

Телеведущая и бизнесмен Тимур Хромаев поженились в 2003 году. Они воспитывают двоих детей. Первой родилась дочь Нана. Вторым ребенком супругов стал сын Александр, который появился на свет в 2014 году.

Хромаев присоединился к украинской армии в 2022 году. В основном он находится на Запорожском направлении в 112-й бригаде киевской ТрО. Он — командир роты. Муж Ефросининой занимается беспилотниками и радиоэлектронной борьбой, о чем рассказывала сама звезда.

Маша Ефросинина с дочкой
Маша Ефросинина с дочерью и мужем
Фото: Instagram mashaefrosinina

