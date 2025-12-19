"Была под вискарем": Ефросинина с Поляковой — о скандале на "Лиге Смеха"

Певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина прокомментировали резонансную ситуацию, произошедшую в конце ноября во время эфира шоу "Лига Смеха". Тогда камеры зафиксировали, как звезды смеялись во время исполнения песни, посвященной павшим защитникам Украины.

Неудобный момент случился, когда юморист Иван Люленов исполнял на сцене композицию "Віддаю" — песню памяти погибших воинов. В то же время в зале раздавался смех зрителей, а камеры зафиксировали, как среди смеющихся есть и тренеры программы — Полякова и Ефросинина. Фрагмент быстро разлетелся по соцсетям и вызвал волну критики и возмущения.

В свежем выпуске YouTube-проекта "Дорослі дівчата" ведущие решили подробно рассказать свою версию. Ефросинина объяснила, что монтаж создал ложное впечатление об их поведении.

"Мы с Олей ржем больше всех, и нас еще крупным планом держат — супер-подстава", — объясняет Маша, передавая "привет" монтажерам шоу.

По ее словам, это происходило сразу после церемонии награждения победителей, когда атмосфера в студии была праздничной, а сама она была "под вискарем". Зал гремел аплодисментами, раздавались радостные возгласы — участники продолжали отмечать победу.

По словам ведущих "Дорослих дівчат", они не слышали, о чем поет комик.

"Все, что я знаю о Ване — он всегда поет веселые песни. Нас не предупредили, что будет премьера, тем более посвящение героям", — пояснила Ефросинина.

На видео действительно показано, что смеялись и другие люди, которые оставались в зале.

"У нас есть куча вопросов. Почему такую сложную и серьезную песню поставили на финал? Главное, конечно: о таких вещах, конечно, предупреждают. Но представить себе, что в развлекательном, юмористическом шоу мы так подставимся… Ни я, ни Оля не хотим обидеть людей, которые потеряли своих любимых", — добавляет телеведущая.

