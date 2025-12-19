"Була під віскарьом": Єфросиніна із Поляковою — про скандал на "Лізі Сміху"

Співачка Оля Полякова та телеведуча Маша Єфросиніна прокоментували резонансну ситуацію, яка виникла наприкінці листопада під час ефіру шоу "Ліга Сміху". Тоді камери зафіксували, як зірки сміялися під час виконання пісні, присвяченої полеглим захисникам України.

Незручний момент трапився, коли гуморист Іван Люленов виконував на сцені композицію "Віддаю" — пісню пам'яті загиблих воїнів. Водночас у залі лунав сміх глядачів, а камери зафіксували, як серед тих, хто сміється, є й тренерки програми — Полякова та Єфросиніна. Фрагмент швидко розлетівся соцмережами та викликав хвилю критики та обурення.

У свіжому випуску YouTube-проєкту "Дорослі дівчата" ведучі вирішили детально розповісти свою версію. Єфросиніна пояснила, що монтаж створив хибне враження про їхню поведінку.

"Ми з Олею іржемо більше за всіх, і нас ще крупним планом тримають — супер-підстава", — пояснює Маша, передаючи "привіт" монтажерам шоу.

За її словами, це відбувалося одразу після церемонії нагородження переможців, коли атмосфера в студії була святковою, а сама вона була "під віскарьом". Зал гримів оплесками, лунали радісні вигуки – учасники продовжували відзначати перемогу.

За словами ведучих "Дорослих дівчат", вони не чули, про що співає комік.

"Все, що я знаю про Ваню — він завжди співає веселі пісні. Нас не попередили, що буде прем’єра, тим паче присвята героям", — пояснила Єфросиніна.

На відео дійсно показано, що сміялися й інші люди, які залишалися у залі.

"У нас є купа запитань. Чому таку складну і серйозну пісню поставили на фінал? Головне, звісно: про такі речі, звісно, попереджають. Але уявити собі, що в розважальному, гумористичному шоу ми так підставимося… Ані я, ані Оля не хочемо образити людей, які втратили своїх коханих", — додає телеведуча.

