Маша Єфросиніна розповіла про свій заробіток і сімейний бюджет

46-річна українська телеведуча й блогерка Марія Єфросиніна поділилася, як її родина заробляє гроші та розподіляє фінанси. Зокрема, вона зізналася, куди йдуть кошти її чоловіка, який служить в ЗСУ.

У благодійному проєкті "Фонд Маша", створеному для допомоги жінкам і дітям, які постраждали від насильства, Єфросиніна принципово не отримує жодних виплат. Вона пояснила, що заробітку лише на YouTube їй би не вистачило на життя, тому додатковий дохід отримує від рекламних інтеграцій та виступів як жіноча спікерка. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню "Економічна правда".

"Я працюю з 2015 року і неймовірно радію, що запити на це не припиняються. Це не якийсь мій продуманий вид роботи — так сталося, що я стала затребуваною в жінок. І вони купують на це квитки. Самі ми нічого не організовуємо, не влаштовуємо якісь заходи, де я "лікую" людей поглядом. І якщо в мене не поїде дах остаточно, то такого і не буде", — сказала Маша Єфросиніна.

Ведуча також згадала, що ще до початку повномасштабної війни чоловік порадив їй інвестувати в цінні папери, що забезпечило певний пасивний дохід. На питання про спільний бюджет із чоловіком Тимуром Хромаєвим, який нині служить у війську, Єфросиніна зазначила, що їй складно говорити на цю тему, проте наголосила на повазі та довірі до партнера.

"Це мій вибір. Я це прийняла разом із ним, це наша домовленість, бо я в нього вірю. Я знаю, що він робить для цієї країни і знаю, чого нам це коштує. Я навіть не можу слова підібрати, як я його поважаю", — зауважила телеведуча.

Вона визнала, що їй непросто нести фінансову відповідальність, однак нагадала, що чоловік багато років утримував родину і зараз служить на передовій, беручи участь у захисті країни.

"Він заробляє гроші на службі, він платить за дітей, він повністю утримує нашу доньку за кордоном. У них свої якісь домовленості", — додала блогерка.

