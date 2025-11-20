Маша Ефросинина рассказала о своем заработке и семейном бюджете

46-летняя украинская телеведущая и блогер Мария Ефросинина поделилась, как ее семья зарабатывает деньги и распределяет финансы. В частности, она призналась, куда идут средства ее мужа, который служит в ВСУ.

В благотворительном проекте "Фонд Маша", созданном для помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия, Ефросинина принципиально не получает никаких выплат. Она объяснила, что заработка только на YouTube ей бы не хватило на жизнь, поэтому дополнительный доход получает от рекламных интеграций и выступлений как женский спикер. Об этом она рассказала в интервью изданию "Экономическая правда".

"Я работаю с 2015 года и невероятно рада, что запросы на это не прекращаются. Это не какой-то мой продуманный вид работы — так случилось, что я стала востребованной у женщин. И они покупают на это билеты. Сами мы ничего не организовываем, не устраиваем какие-то мероприятия, где я "лечу" людей взглядом. И если у меня не поедет крыша окончательно, то такого и не будет", — сказала Маша Ефросинина.

Відео дня

Ведущая также вспомнила, что еще до начала полномасштабной войны муж посоветовал ей инвестировать в ценные бумаги, что обеспечило определенный пассивный доход. На вопрос о совместном бюджете с мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас служит в армии, Ефросинина отметила, что ей сложно говорить на эту тему, однако отметила уважение и доверие к партнеру.

"Это мой выбор. Я это приняла вместе с ним, это наша договоренность, потому что я в него верю. Я знаю, что он делает для этой страны и знаю, чего нам это стоит. Я даже не могу слова подобрать, как я его уважаю", — отметила телеведущая.

Она признала, что ей непросто нести финансовую ответственность, однако напомнила, что муж много лет содержал семью и сейчас служит на передовой, участвуя в защите страны.

"Он зарабатывает деньги на службе, он платит за детей, он полностью содержит нашу дочь за границей. У них свои какие-то договоренности", — добавила блогерша.

