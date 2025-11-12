"Абсолютно больной человек": Маша Ефросинина призналась, как испортила себе здоровье книгой Малахова

Украинская телеведущая сообщила, что в студенческие годы имела серьезные проблемы со здоровьем. Она рассказала, что тогда фактически жила между больницами и самостоятельно вредила своему организму из-за неправильных советов, в частности, из книги российского писателя Геннадия Малахова.

По словам Маши Ефросининой, в молодости она часто болела и чувствовала себя абсолютно истощенной. Об этом она сказала в шоу "Взрослые девочки" с Олей Поляковой.

"В 46 лет я намного здоровее, чем была в 21 год. В 21 год я болела ужасно... Пневмонией трижды в год. Я не вылезала из больниц. У меня не было цикла. У меня было 20 килограммов лишнего веса. У меня были эндокринные проблемы. У меня не работала абсолютно вся пищевая система. Я была абсолютно больной человек", — рассказала знаменитость.

Маша Ефросинина читала Геннадия Малахова

Телеведущая добавила, что тогда не знала, как правильно ухаживать за собой, и слушала сомнительные советы.

"Мамина подружка дала мне книжку Геннадия Малахова, Господи, прости. Там не только про голодание, там страшные вещи... Я была студенткой и испортила себе организм так, что дальше для того, чтобы привести себя в тот вид, который мне был нужен, мне пришлось прежде всего заняться здоровьем", — отметила Ефросинина.

