"Абсолютно хвора людина": Маша Єфросиніна зізналась, як зіпсувала собі здоров'я книжкою Малахова

Українська телеведуча повідомила, що в студентські роки мала серйозні проблеми зі здоров’ям. Вона розповіла, що тоді фактично жила між лікарнями й самостійно шкодила своєму організму через неправильні поради, зокрема, із книжки російського письменника Геннадія Малахова.

За словами Маші Єфросиніної, у молодості вона часто хворіла і почувалася абсолютно виснаженою. Про це вона сказала в шоу "Дорослі дівчатка" з Олею Поляковою.

"У 46 років я набагато здоровіша, ніж була в 21 рік. У 21 рік я хворіла жахливо… Пневмонією тричі на рік. Я не вилазила з лікарень. У мене не було циклу. У мене було 20 кілограмів зайвої ваги. У мене були ендокринні проблеми. У мене не працювала абсолютно вся харчова система. Я була абсолютно хвора людина", — розповіла знаменитість.

Маша Єфросиніна читала Геннадія Малахова

Телеведуча додала, що тоді не знала, як правильно доглядати за собою, і слухала сумнівні поради.

"Мамина подружка дала мені книжку Геннадія Малахова, Господи, прости. Там не тільки про голодування, там страшні речі… Я була студенткою і зіпсувала собі організм так, що далі для того, щоб привести себе в той вигляд, який мені був потрібен, мені довелося насамперед зайнятися здоров'ям", — зазначила Єфросиніна.

