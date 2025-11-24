Скандал на "Лізі сміху": Полякова та Єфросиніна сміялись під час пісні про полеглих бійців (відео)

Телеведучу та співачку розкритикували та звинуватили у неетичній поведінці за те, що вони реготали під час виконання пісні про полеглих героїв.

Інцидент трапився під час фіналу гумористичного змагання "Ліга сміху 10". Маша Єфросиніна та Оля Полякова, які були капітанами команд, сміялись у той час, коли інший суддя-капітан, Іван Люленов, виконував пісню про полеглих українських воїнів.

Оля Полякова та Маша Єфросиніна зневажливо поводились на "Лізі сміху"

Команда Маші Єфросиніної "Ледве" саме здобула перемогу, а телеведуча отримала медаль. Спілкуючись із Поляковою, вона проігнорувала серйозність пісні Люленова. Кадри інциденту увійшли в ефір випуску "Ліги сміху" (відео з 2:10:00).

Полякова та Єфросиніна сміялись на сцені

Гуморист Іван Люленов у той час виконував різдвяну композицію "Віддаю", яка містить рядки про українських героїв, що загинули: "Віддаю все Різдво, всі свята взамін. Поверни тих, хто на небесах, янголами".

Після виходу фрагмента користувачі активно обговорюють поведінку зірок. У коментарях під випуском пишуть про брак поваги та повне нерозуміння контексту моменту.

В коментарях глядачі обурились поведінкою селебріті

Іван Люленов раніше розповідав, що пісню "Віддаю" вперше виконав наживо для військових медиків на Запорізькому напрямку. Він пояснював, що давно хотів створити різдвяну композицію, але через війну не відчував святкового настрою, тож пісня вийшла щирою і сумною.

Журналісти повідомляють, що це не перший інцидент між Олею Поляковою та Іваном Люленовим у межах "Ліги сміху". Під час зйомок шоу співачка робила ксенофобні заяви щодо гумориста. За словами глядачів, вона неодноразово акцентувала на його зовнішності та молдовському походженні, зокрема заявивши під час номера "Мауглі", що "знала, що у гумориста батьки не люди".

Полякова та Єфросиніна обурили глядачів на "Лізі сміху"

Очевидці також стверджували, що під час зйомок пролунали фрази: "Поверніть його назад у молдавський дитячий будинок" та "Що за тренер з ОЛХ?".

Іван Люленов підтвердив, що ці фрази звучали, та висловив своє обурення: "Я не буду заперечувати, всі чули ці фрази й бачили агресію в мою сторону. Можу сказати, що для мене це образливо. Були різні жарти, але коли люди це роблять з любов'ю до тебе та дійсно смішно, я навпаки сміюсь і жодного разу не ображався. А тут просто якась неприязнь до мене".

Продюсер Полякової Михайло Ясинський тоді заявив, що "батли" між членами журі — частина шоу, і всі жарти потрібно оцінювати в контексті.

Співачка Оля Полякова і телеведуча Маша Єфросиніна не коментували свою поведінку на шоу "Ліга сміху".

Нагадаємо, Іван Люленов розповідав, що завжди позитивно відгукувався про Полякову, тому не розуміє, чому вона змінила тон. На його думку, у сучасній Україні ксенофобія неприпустима, адже тут живе багато іноземців, які інтегрувалися, говорять українською і підтримують країну.

Також Іван Люленов давав інтерв'ю Фокусу, в якому розповідав про свою творчість та розмову із Володимиром Зеленським.