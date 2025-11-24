Скандал на "Лиге смеха": Полякова и Ефросинина смеялись во время песни о павших бойцах (видео)

Телеведущую и певицу раскритиковали и обвинили в неэтичном поведении за то, что они хохотали во время исполнения песни о павших героях.

Инцидент произошел во время финала юмористического соревнования "Лига смеха 10". Маша Ефросинина и Оля Полякова, которые были капитанами команд, смеялись в то время, когда другой судья-капитан, Иван Люленов, исполнял песню о павших украинских воинах.

Оля Полякова и Маша Ефросинина пренебрежительно вели себя на "Лиге смеха"

Команда Маши Ефросининой "Ледве" как раз одержала победу, а телеведущая получила медаль. Общаясь с Поляковой, она проигнорировала серьезность песни Люленова. Кадры инцидента вошли в эфир выпуска "Лиги смеха" (видео с 2:10:00).

Полякова и Ефросинина смеялись на сцене

Юморист Иван Люленов в то время исполнял рождественскую композицию "Віддаю", которая содержит строки о погибших украинских героях: "Отдаю все Рождество, все праздники взамен. Верни тех, кто на небесах, ангелами".

После выхода фрагмента пользователи активно обсуждают поведение звезд. В комментариях под выпуском пишут о нехватке уважения и полном непонимании контекста момента.

В комментариях зрителя возмутились поведением селебрити

Иван Люленов ранее рассказывал, что песню "Віддаю" впервые исполнил вживую для военных медиков на Запорожском направлении. Он объяснял, что давно хотел создать рождественскую композицию, но из-за войны не чувствовал праздничного настроения, поэтому песня получилась искренней и грустной.

Журналисты сообщают, что это не первый инцидент между Олей Поляковой и Иваном Люленовым в рамках "Лиги смеха". Во время съемок шоу певица делала ксенофобные заявления в отношении юмориста. По словам зрителей, она неоднократно акцентировала на его внешности и молдавском происхождении, в частности заявив во время номера "Маугли", что "знала, что у юмориста родители не люди".

Полякова и Ефросинина возмутили зрителей на "Лиге смеха"

Очевидцы также утверждали, что во время съемок прозвучали фразы: "Верните его обратно в молдавский детский дом" и "Что за тренер из ОЛХ?".

Иван Люленов подтвердил, что эти фразы звучали, и выразил свое возмущение: "Я не буду отрицать, все слышали эти фразы и видели агрессию в мою сторону. Могу сказать, что для меня это оскорбительно. Были разные шутки, но когда люди это делают с любовью к тебе и действительно смешно, я наоборот смеюсь и ни разу не обижался. А тут просто какая-то неприязнь ко мне".

Продюсер Поляковой Михаил Ясинский тогда заявил, что "батлы" между членами жюри — часть шоу, и все шутки нужно оценивать в контексте.

Певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина не комментировали свое поведение на шоу "Лига смеха".

Напомним, Иван Люленов рассказывал, что всегда положительно отзывался о Поляковой, поэтому не понимает, почему она сменила тон. По его мнению, в современной Украине ксенофобия недопустима, ведь здесь живет много иностранцев, которые интегрировались, говорят на украинском и поддерживают страну.

Также Иван Люленов давал интервью Фокусу в котором рассказывал о своем творчестве и разговоре с Владимиром Зеленским.