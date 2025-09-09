Юморист Иван Люленов вспомнил, как Полякова высмеивала его из-за национальности

Вокруг нового сезона "Лиги смеха" разгорелся скандал из-за высказываний Оли Поляковой в адрес юмориста Ивана Люленова. Участники шоу и зрители по-разному оценивают ситуацию, которая вызвала значительный резонанс в соцсетях.

Related video

Недавно в сети появилась информация, что во время записи юмористического проекта "Лига смеха" певица Оля Полякова позволила себе оскорбительные шутки в сторону комика Ивана Люленова. Оба они являются тренерами нового сезона шоу. В программе "Тур звездами" от Люкс ФМ Люленов прокомментировал этот случай. Он рассказал, что во время съемок не отвечал на провокации.

"Я не выходил на конфронтацию с Ольгой Юрьевной, потому что знал, что этого делать не стоит. Пытался сгладить углы, ведь задача "Лиги смеха" — смешить людей, а не ссориться. Но это были даже не шутки, а оскорбительные высказывания", — отметил он.

Люленов подчеркнул, что всегда положительно отзывался о Поляковой, поэтому не понимает, почему она сменила тон. По его мнению, в современной Украине ксенофобия недопустима, ведь здесь живет много иностранцев, которые интегрировались, говорят на украинском и поддерживают страну.

Что Полякова говорила о Люленове

По словам очевидцев, во время записи шоу Полякова неоднократно шутила о внешности Ивана и его происхождении. Особое возмущение вызвали фразы "знала, что у Люленова родители не люди" и "верните его обратно в молдавский детдом". Также в соцсетях распространяли цитаты "ты говно как человек" и другие грубые высказывания.

Свидетели утверждают, что за кулисами ситуация была еще более острой, звучали и угрозы. В одном из видео, снятом зрителями, Полякова якобы предлагала "посылку в Молдавию" (правильно — Молдова).

Реакция сторон

Иван Люленов еще раньше признал, что шутки были для него унизительными:

"Я не отрицаю — все слышали эти фразы и видели агрессию. Когда это делается с любовью, я могу смеяться, но здесь чувствовалась неприязнь. В современной Украине нужно объединяться, а не ссориться — мы знаем, кто наш настоящий враг".

Продюсер Поляковой Михаил Ясинский объяснил, что батлы между жюри являются частью шоу, и смысл шуток зависит от контекста. Он добавил, что доверяет команде проекта, которая заверила — проблемы нет.

Представители "Лиги смеха" официальных комментариев не предоставляли.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оля Полякова смутила странным поведением: зрители писали, что она "под чем-то".

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала публичные скандалы с Поляковой.

Кроме того, "Королева ночи" рассказала, как случайно назвала Лорак "курицей".