Гуморист Іван Люленов пригадав, як Полякова висміювала його через національність
Навколо нового сезону "Ліги сміху" розгорівся скандал через висловлювання Олі Полякової на адресу гумориста Івана Люленова. Учасники шоу та глядачі по-різному оцінюють ситуацію, яка викликала значний резонанс у соцмережах.
Нещодавно у мережі з’явилася інформація, що під час запису гумористичного проєкту "Ліга сміху" співачка Оля Полякова дозволила собі образливі жарти у бік коміка Івана Люленова. Обоє вони є тренерами нового сезону шоу. У програмі "Тур зірками" від Люкс ФМ Люлєнов прокоментував цей випадок. Він розповів, що під час зйомок не відповідав на провокації.
"Я не виходив на конфронтацію з Ольгою Юріївною, бо знав, що цього робити не варто. Намагався згладити кути, адже завдання "Ліги сміху" — смішити людей, а не сваритися. Але це були навіть не жарти, а образливі висловлювання", — зазначив він.
Люленов підкреслив, що завжди позитивно відгукувався про Полякову, тому не розуміє, чому вона змінила тон. На його думку, у сучасній Україні ксенофобія неприпустима, адже тут живе багато іноземців, які інтегрувалися, говорять українською і підтримують країну.
Що Полякова говорила про Люленова
За словами очевидців, під час запису шоу Полякова неодноразово жартувала про зовнішність Івана та його походження. Особливе обурення викликали фрази "знала, що у Люленова батьки не люди" та "поверніть його назад у молдавський дитбудинок". Також у соцмережах поширювали цитати "ти гімно як людина" та інші грубі висловлювання.
Свідки стверджують, що за лаштунками ситуація була ще гострішою, лунали й погрози. В одному з відео, знятому глядачами, Полякова нібито пропонувала "посилку в Молдавію" (правильно — Молдова).
Реакція сторін
Іван Люленов ще раніше визнав, що жарти були для нього принизливими:
"Я не заперечую — усі чули ці фрази й бачили агресію. Коли це робиться з любов’ю, я можу сміятися, але тут відчувалася неприязнь. У сучасній Україні потрібно єднатися, а не сваритися — ми знаємо, хто наш справжній ворог".
Продюсер Полякової Михайло Ясинський пояснив, що батли між журі є частиною шоу, і сенс жартів залежить від контексту. Він додав, що довіряє команді проєкту, яка запевнила — проблеми немає.
Представники "Ліги сміху" офіційних коментарів не надавали.
