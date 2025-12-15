Донька Полякової вперше везе чоловіка-іноземця до України: яка його реакція (фото)
Старша донька української співачки Олі Полякової Марія вперше везе свого чоловіка-іноземця Едена Пассареллі до України. Таким чином він вживу познайомиться із зірковою тещею та тестем.
Відео з подорожі дівчина показала в Instagram. Ба більше, вона вже встигла коханого українізувати. Марія запитала обранця-іноземця, чи радий він, що їде до України та познайомиться з її батьками.
"Еден, скажи, будь ласка, ти радий, що їдеш в Україну? Ти радий, що побачиш мого тата і мою маму?", — спитала вона, на що Еден з ентузіазмом кілька разів відповів "так".
Втім, вони не встигли на літак до Варшави, а на наступний треба було чекати чотири години. Тому донька співачки сподівається встигнути на потяг, який везтиме їх додому.
"Ми не встигли на наш літак до Варшави. Тепер чекаємо десь чотири години на новий літак. Будемо намагатися встигнути на потяг", — зізналася Марія.
Донька Олі Полякової вийшла заміж
Марія в цьому році офіційно поєднала своє життя з іноземцем Еденом Пассареллі. Дівчина здобуває музичну освіту в престижному коледжі у США, де навчається і її чоловік. Подружжя виступає у спільному гурті.
Пропозицію руки та серця Еден зробив романтично — на яхті. Юнак підготував букет квітів, промову, після чого став на одне коліно. Марія прийняла освідчення, сказавши йому "так". А зіркова мама Оля Полякова зізнавалася, що дуже добре ставиться до зятя.
