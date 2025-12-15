Донька Полякової вперше везе чоловіка-іноземця до України: яка його реакція (фото)

Старша донька української співачки Олі Полякової Марія вперше везе свого чоловіка-іноземця Едена Пассареллі до України. Таким чином він вживу познайомиться із зірковою тещею та тестем.

Відео з подорожі дівчина показала в Instagram. Ба більше, вона вже встигла коханого українізувати. Марія запитала обранця-іноземця, чи радий він, що їде до України та познайомиться з її батьками.

"Еден, скажи, будь ласка, ти радий, що їдеш в Україну? Ти радий, що побачиш мого тата і мою маму?", — спитала вона, на що Еден з ентузіазмом кілька разів відповів "так".

Марія Полякова та Еден Пассареллі їдуть до України Фото: Instagram

Втім, вони не встигли на літак до Варшави, а на наступний треба було чекати чотири години. Тому донька співачки сподівається встигнути на потяг, який везтиме їх додому.

Марія Полякова та Еден Пассареллі Фото: Instagram

"Ми не встигли на наш літак до Варшави. Тепер чекаємо десь чотири години на новий літак. Будемо намагатися встигнути на потяг", — зізналася Марія.

Донька Олі Полякової вийшла заміж

Марія в цьому році офіційно поєднала своє життя з іноземцем Еденом Пассареллі. Дівчина здобуває музичну освіту в престижному коледжі у США, де навчається і її чоловік. Подружжя виступає у спільному гурті.

Пропозицію руки та серця Еден зробив романтично — на яхті. Юнак підготував букет квітів, промову, після чого став на одне коліно. Марія прийняла освідчення, сказавши йому "так". А зіркова мама Оля Полякова зізнавалася, що дуже добре ставиться до зятя.

Марія Полякова сказала "так" Фото: instagram.com/marypoppers1/

