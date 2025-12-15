Дочь Поляковой впервые везет мужа-иностранца в Украину: какова его реакция (фото)

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария впервые везет своего мужа-иностранца Эдена Пассарелли в Украину. Таким образом он вживую познакомится со звездной тещей и тестем.

Видео из путешествия девушка показала в Instagram. Более того, она уже успела любимого украинизировать. Мария спросила избранника-иностранца, рад ли он, что едет в Украину и познакомится с ее родителями.

"Эден, скажи, пожалуйста, ты рад, что едешь в Украину? Ты рад, что увидишь моего папу и мою маму?", — спросила она, на что Эден с энтузиазмом несколько раз ответил "да".

Мария Полякова и Эден Пассарелли едут в Украину Фото: Instagram

Впрочем, они не успели на самолет в Варшаву, а следующий надо было ждать четыре часа. Поэтому дочь певицы надеется успеть на поезд, который будет везти их домой.

Мария Полякова и Эден Пассарелли Фото: Instagram

"Мы не успели на наш самолет в Варшаву. Теперь ждем где-то четыре часа на новый самолет. Будем стараться успеть на поезд", — призналась Мария.

Дочь Оли Поляковой вышла замуж

Мария в этом году официально соединила свою жизнь с иностранцем Эденом Пассарелли. Девушка получает музыкальное образование в престижном колледже в США, где учится и ее муж. Супруги выступают в совместной группе.

Предложение руки и сердца Эден сделал романтично — на яхте. Юноша подготовил букет цветов, речь, после чего стал на одно колено. Мария приняла признание, сказав ему "да". А звездная мама Оля Полякова признавалась, что очень хорошо относится к зятю.

Мария Полякова сказала "да" Фото: instagram.com/marypoppers1/

