Ефросинину заподозрили в использовании фотошопа: "Дверь поплыла" (фото)

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала ряд своих фотографий и подвела итоги определенного периода жизни. Впрочем, пользователи сети обратили внимание на дверь на фоне.

В Instagram знаменитость поделилась подборкой кадров, на одном из которых позировала для селфи в зеркале. На заднем же плане заметно измененные двери.

"Mental support пост, чтобы напомнить вам и себе: когда кажется, что сил уже нет — то они есть, и жизнь все равно живется. Выступала в Европе. Ночевала в укрытии, работала после ночей обстрелов, проводила стратсессии в "Фонде Маша", связывалась с космосом, играла себя в "Домике на Счастье", снова ехала, снова много кофе, встречалась с нашими защитницами, благодарили за форму, броники и берцы, победила в "Лиге смеха", была и есть главной ценительницей будущего барабанщика, местами очень уставшей, но горячей", — написала Ефросинина.

Маша Ефросинина Фото: Instagram mashaefrosinina

Реакция сети на фотошоп Ефросининой

Пользователи сети же обратили внимание на дверь, которая "поплыла". Судя по всему, телеведущая фотошопила именно этот кадр:

"Странный у вас ментал саппорт, Мария. Вы себя настолько не принимаете, что без подкорректировки фигуры до более худой, у вас аж стены и двери ведет".

"Там немного переборщили с фотошопом, двери поплыли".

"От вас аж стены плывут".

"У кого-то едет крыша, а у кого-то стена".

"Маш, зай, я понимаю, что от твоей харизмы стены косит, но зачем и так себя стройную, красивую женщину втягивать в бьюти апках, что аж стены косит? Только представьте масштаб комплексов взрослой девочки", — написал блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале.

Пока реакции самой Ефросининой на курьез не было.

