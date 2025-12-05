Єфросиніну запідозрили у використанні фотошопу: "Двері попливли" (фото)

Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала низку своїх світлин та підвела підсумки певного періоду життя. Втім, користувачі мережі звернули увагу на двері на фоні.

В Instagram знаменитість поділилася добіркою кадрів, на одному з яких позувала для селфі в дзеркалі. На задньому ж плані помітно змінені двері.

"Mental support пост, щоб нагадати вам і собі: коли здається, що сил вже немає — то вони є, і життя все одно живеться. Виступала в Європі. Ночувала в укритті, працювала після ночей обстрілів, проводила стратсесії у "Фонді Маша", звʼязувалася з космосом, грала себе в "Будиночку на Щастя", знов їхала, знов багато кави, зустрічалася з нашими захисницями, дякували за форму, броніки та берці, перемогла в "Лізі сміху", була і є головною поціновувачкою майбутнього барабанщика, місцями дуже втомленою, але ж гарячою", — написала Єфросиніна.

Відео дня

Маша Єфросиніна Фото: Instagram mashaefrosinina

Реакція мережі на фотошоп Єфросиніної

Користувачі мережі ж звернули увагу на двері, які "попливли". Судячи з усього, телеведуча фотошопила саме цей кадр:

"Дивний у вас ментал сапорт, Маріє. Ви себе аж настільки не приймаєте, що без підкоригування фігури до худішої, у вас аж стіни й двері веде".

"Там трохи переборщили з фотошопом, двері попливли".

"Від вас аж стіни пливуть".

"В когось їде дах, а в когось стіна".

"Маш, зай, я розумію, що від твоєї харизми стіни косить, але навіщо і так себе струнку, красиву жінку втягувати в бʼюті апках, що аж стіни косить? Лише уявіть масштаб комплексів дорослої дівчинки", — написав блогер-пліткар Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі.

Наразі реакції самої Єфросиніної на курйоз не було.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Полякова та Маша Єфросиніна сміялись під час пісні про полеглих бійців у фіналі "Ліги сміху".

Телеведуча поділилася, як її родина заробляє гроші та розподіляє фінанси під час війни.

Крім того, волонтер Сергій Притула розповів, чим насправді займається на фронті чоловік Маші Єфросиніної — військовий Тимур Хромаєв.