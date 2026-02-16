Маша Єфросиніна показала 22-річну доньку, яка уникає публічності (фото)
Українська телеведуча та інтервʼюерка Маша Єфросиніна привітала з днем народження свою старшу доньку Нану. Дівчині виповнилося 22 роки.
Зіркова мама опублікувала в Instagram низку їхніх рідкісних спільних фотографій, адже іменинниця давно свідомо уникає публічності.
Маша Єфросиніна показала доньку
На знімках телеведуча позувала зі своєю донькою для селфі у дзеркалі. Також Єфросиніна показала сімейне фото, на якому до них з Наною приєднався і тато іменинниці Тимур Хромаєв. Зокрема, зіркова мама поділилася кадром, на якому Нана позує сама у стильному луці під час прогулянки.
"Мій ангел. Моя прекрасна принцеса Нана. Моя найкраща подруга. Люблю тебе", — написала Маша Єфросиніна.
У коментарях до привітань приєдналися прихильники телеведучої та її зіркові друзі:
- "Така красива", — написала дизайнерка Катя Сільченко.
- "Омг, вона ж копія. Це ж треба, настільки бути схожою".
- "Маша. Яка вона космічна в вас. З днем народження", — зазначила Олена Кравець.
- "Здорова та щаслива", — додала Оля Полякова.
- "Яка ж вона гарна й Вітаю вас з днем народження доньки".
- "Вітаю Нану. Неймовірна красуня".
Особисте Маші Єфросиніної
Телеведуча та бізнесмен Тимур Хромаєв одружилися у 2003 році. Вони виховують двох дітей. Першою народилася донька Нана. Другою дитиною подружжя став син Олександр, який зʼявився на світ у 2014 році.
Хромаєв долучився до українського війська у 2022 році. Здебільшого він перебуває на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київської ТрО. Він — командир роти. Чоловік Єфросиніної займається безпілотниками та радіоелектронною боротьбою, про що розповідала сама зірка.
