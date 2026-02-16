Маша Єфросиніна показала 22-річну доньку, яка уникає публічності (фото)

Українська телеведуча та інтервʼюерка Маша Єфросиніна привітала з днем народження свою старшу доньку Нану. Дівчині виповнилося 22 роки.

Зіркова мама опублікувала в Instagram низку їхніх рідкісних спільних фотографій, адже іменинниця давно свідомо уникає публічності.

Маша Єфросиніна показала доньку

На знімках телеведуча позувала зі своєю донькою для селфі у дзеркалі. Також Єфросиніна показала сімейне фото, на якому до них з Наною приєднався і тато іменинниці Тимур Хромаєв. Зокрема, зіркова мама поділилася кадром, на якому Нана позує сама у стильному луці під час прогулянки.

"Мій ангел. Моя прекрасна принцеса Нана. Моя найкраща подруга. Люблю тебе", — написала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з донькою Фото: Instagram mashaefrosinina

У коментарях до привітань приєдналися прихильники телеведучої та її зіркові друзі:

"Така красива", — написала дизайнерка Катя Сільченко.

"Омг, вона ж копія. Це ж треба, настільки бути схожою".

"Маша. Яка вона космічна в вас. З днем народження", — зазначила Олена Кравець.

"Здорова та щаслива", — додала Оля Полякова.

"Яка ж вона гарна й Вітаю вас з днем народження доньки".

"Вітаю Нану. Неймовірна красуня".

Відео дня

Нана Хромаєва Фото: Instagram mashaefrosinina

Особисте Маші Єфросиніної

Телеведуча та бізнесмен Тимур Хромаєв одружилися у 2003 році. Вони виховують двох дітей. Першою народилася донька Нана. Другою дитиною подружжя став син Олександр, який зʼявився на світ у 2014 році.

Хромаєв долучився до українського війська у 2022 році. Здебільшого він перебуває на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київської ТрО. Він — командир роти. Чоловік Єфросиніної займається безпілотниками та радіоелектронною боротьбою, про що розповідала сама зірка.

Маша Єфросиніна з донькою та чоловіком Фото: Instagram mashaefrosinina

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Маша Єфросиніна прокоментували резонансну ситуацію, яка виникла наприкінці листопада під час ефіру шоу "Ліга Сміху".

Телеведуча викликала підозри у використанні фотошопу.

Крім того, зірка поділилася, як її родина заробляє гроші та розподіляє фінанси під час війни.