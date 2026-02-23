Люди возмущены: на церемонии вручения BAFTA награду получил фильм о военной пропаганде в РФ

Премию Британской академии телевидения и киноискусства BAFTA за лучший документальный фильм присудили ленте "Господин Никто против Путина".

Это датско-чешская работа режиссера Дэвида Боренштейна, в основу которого легли видеофайлы педагога Павла Таланкина из города Карабаш, что в Челябинской области РФ. О присуждении фильму престижной награды сообщили на официальной странице BAFTA в сети X.

В ленте Таланкин — педагог-организатор одной из школ в городе Карабаш. События разворачиваются после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В обязанности Таланкина входило съемки таких событий как линейки, конкурсы и открытые уроки в школе, пишет издание DW. Он покинул Россию летом 2024 года с материалом, который ему удалось снять в течение двух лет, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Боренштейном.

Реакция пользователей

После новости о том, что фильм "Господин Никто против Путина" был удостоен награды BAFTA, люди в соцсетях разразились критикой и упреками. Пользователи считают, что фильм может "отбелить" россиян.

"BAFTA оправдывает россиян. Какое жалкое зрелище. Очередная пропаганда о "хороших русских". Подождите несколько лет, и этот "Паша" придет за вашей стиральной машиной", — написал один из пользователей.

Скриншот | критика относительно попытки пытаться "отбелить" россиян в фильме

Также комментаторы пишут, что россияне "буквально ничего не сделали" для того, чтобы бороться с режимом диктатора Владимира Путина. Украинцы обращают внимание, что фильм пытается показать, будто "плохое" в РФ — только правительство, хотя именно обычные россияне приходят на украинскую землю и убивают и совершают другие преступления.

Стоит отметить, что нынешнее вручение BAFTA — 79 по счету церемония Британской киноакадемии. Она состоялась в Лондоне 22 февраля. В номинации "Лучший документальный фильм" также соревновалась украинская лента режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки".

