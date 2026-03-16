На церемонии вручения "Оскара" награду получил фильм о военной пропаганде в России

На 98-й церемонии вручения самой престижной кинопремии "Оскар" награду вручили фильму "Мистер Никто против Путина", который рассказывает о военной пропаганде в России.

Кинолента одержала победу в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Об этом сообщили на официальной странице "Оскара-2026" в сети X.

"Один человек. Одна камера. Один против супердержавы. Поздравляем фильм "Мистер Никто против Путина" — нынешнего победителя в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"!", — написали в заметке.

Зато в список номинантов на "Оскар-2026" даже не попал документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова"2000 метров до Андреевки". Лента рассказывает о войне в Украине и подвиге, который ежедневно совершают украинские военные на поле боя.

О чем фильм "Мистер Никто против Путина", который получил "Оскар"

"Мистер Никто против Путина" — датско-чешская работа режиссера Дэвида Боренштейна. В основу ленты легли видеофайлы педагога Павла Таланкина из города Карабаш, что в Челябинской области РФ.

Таланкин в фильме выступает педагогом-организатором одной из школ в городе Карабаш. События, которые демонстрирует лента, разворачиваются уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Таланкин снимал различные школьные мероприятия, демонстрируя уровень военной пропаганды в РФ.

В 2024 году Таланкин сбежал из РФ, после чего совместно с американским режиссером Боренштейном смонтировал материал.

Эта работа уже получила в феврале 2026 года престижную награду Британской академии телевидения и киноискусства BAFTA за лучший документальный фильм, вызвав возмущение в сети. Пользователи писали, что лента и BAFTA "пытаются отбелить" россиян.

Напомним, Фокус публиковал список победителей, которые получили награду "Оскар-2026".

Также Фокус рассказывал о платьях, которые всколыхнули Голливуд: 5 образов на "Оскаре", которые обсуждал весь мир.