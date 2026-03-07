6 фильмов о сильных женщинах, которые не дают опустить руки

Миллионы женщин в мире ежедневно принимают важные, а иногда и судьбоносные решения. Они управляют целыми корпорациями, задают тренды и меняют историю человечества.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для Фокуса шесть фильмов о женщинах, которые сделали неоценимый вклад в общество, культуру, науку и искусство. Их голоса на самом деле очень разные — от громких биографических драм до вымышленных, но вдохновенных историй.

"Джой" (2015)

реж. Дэвид О. Расселл

Перед нами биографическая драма о тернистом пути женщины к большому бизнесу. Изобретательница и предпринимательница Джой Мангано без капитала и связей строит собственную бизнес-империю и преодолевает немало проблем в жизни: переживает развод, недостаток денег, а также берет на себя опеку над детьми и родителями.

Джой приходится буквально бороться за право на собственную идею в мире, где ее постоянно недооценивают. Режиссер показывает долгий и тернистый путь женщины к успеху — со страхом, юридическими баталиями и предательством партнеров.

Сюжет фильма построен таким образом, чтобы зритель почувствовал трансформацию главной героини: от растерянной матери-одиночки до уверенной бизнес-леди, тем самым подчеркивая главную идею. Кстати, за роль Джой Мангано актрису Дженнифер Лоуренс номинировали на "Оскар".

"Фрида" (2002)

реж. Джули Теймор

Ода невероятной мексиканской художнице Фриде Кало. Картина охватывает ключевые периоды из жизни главной героини: страшную аварию в юности, навсегда подорвавшую ее здоровье, сложные отношения с художником Диего Риверой, многочисленные операции, политическую активность, творческий прорыв и смерть.

Режиссер сделала фильм очень визуально насыщенным, буквально оживая картины Фриды и передавая атмосферу Мексики первой половины ХХ века.

"Надеюсь уход будет веселый, и я никогда не вернусь", — таким было отношение Фриды Кало к смерти. Для Сальмы Хайек это была одна из первых серьезных ролей, которая сразу принесла ей номинацию на "Оскар". Актриса мастерски передала характер художницы, которая достойно держалась, несмотря на боль и измены.

"Скрытые фигуры" (2016)

реж. Тед Мелфи

Основанный на реальных событиях фильм о вкладе женщин в развитие NASA. Зритель увидит истории трех афро-американок, которые работали в компании во время космической гонки 1960-х. Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон проводили расчеты для запуска первого американского астронафта на орбиту. Несмотря на большую миссию, они сталкиваются с расовой и гендерной дискриминацией.

Фильм покажет, что талант, профессионализм и ежедневная упорная работа разрушают все барьеры. Критики отметили сценарий и актерскую игру. В конце концов, картина получила 3 номинации на "Оскар".

"Железная леди" (2011)

реж. Филлида Ллойд

Фильм о жизни и политическом пути Маргарет Тэтчер — первой женщины на посту премьер-министра Великобритании. Подача здесь несколько отличается от классических биографических лент.

История разворачивается сквозь воспоминания пожилой Тэтчер. "Железная леди" переосмысливает свой путь от дочери бакалейщика до одной из самых влиятельных политических фигур ХХ века. Ей приходилось принимать жесткие решения в мире, которым руководили мужчины: доказывать свою устойчивость во времена экономического кризиса и жертвовать личной жизнью.

Актриса Мерил Стрич за исполнение главной роли получила "Оскар". Фильм отмечают за детальное исследование характера Маргарет Тэтчер, ее амбиций и внутренних сомнений.

"Прислуга" (2011)

реж. Тейт Тейлор

Драматическая (с элементами иронии) экранизация бестселлера Кэтрин Стокетт "Прислуга" о жизни темнокожих работниц в разгар расистских беспорядков.

Журналистка Скитер возвращается в родной городок и решает написать книгу о жизни темнокожих горничных, которые работают в белых семьях. Несмотря на риски, ей решаются помочь две женщины, которые годами воспитывают чужих детей, но остаются бесправными. Рассказав правду, они доказывают свою смелость и солидарность со всеми униженными темнокожими горничными.

"Прислуга" сочетает в себе социальную драму, иногда остроумный ироничный юмор, что делает фильм более трогательным и человечным. Хотя лента полностью не передает всего сюжета из книги, но считается одной из лучших экранизаций. Критики и зрители были в восторге от сценария и актерской игры, в результате — 4 номинации на "Оскар".

"Перспективная девушка" (2020)

реж. Эмиральд Феннел

"Перспективная девушка" больше всего выделяется из этой подборки. Это один из самых ярких примеров переосмысления женского образа в кино.

Главная героиня ходит в бары и намеренно делает вид, будто захмелела, чтобы проверить реакцию мужчин. В конце концов, заставляет их жалеть о злых намерениях — воспользоваться беззащитностью. Главная героиня в исполнении Кэрри Малиган тонко демонстрирует женскую силу через психологическое давление на обидчиков ради мести.

Для Эмиральд Феннел это первая полнометражная работа, которая принесла ей "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

