6 фільмів про сильних жінок, які не дають опустити руки

Мільйони жінок у світі щодня приймають важливі, а подекуди й доленосні рішення. Вони керують цілими корпораціями, задають тренди та міняють історію людства.

Кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу шість фільмів про жінок, які зробили неоціненний вклад в суспільство, культуру, науку та мистецтво. Їхні голоси насправді дуже різні — від гучних біографічних драм до вигаданих, але натхненних історій.

"Джой" (2015)

реж. Девід О. Расселл

Перед нами біографічна драма про тернистий шлях жінки до великого бізнесу. Винахідниця та підприємниця Джой Мангано без капіталу та зав’язків будує власну бізнес-імперію й долає чимало проблем у житті: переживає розлучення, нестачу грошей, а також бере на себе опіку над дітьми і батьками.

Джой доводиться буквально виборювати право на власну ідею в світі, де її постійно недооцінюють. Режисер показує довгий і тернистий шлях жінки до успіху — зі страхом, юридичними баталіями та зрадою партнерів.

Відео дня

Сюжет фільму побудований таким чином, щоб глядач відчув трансформацію головної героїні: від розгубленої матері-одиначки до впевненої бізнес-леді, тим самим підкреслюючи головну ідею. До речі, за роль Джой Мангано акторку Дженніфер Лоуренс номінували на "Оскар".

"Фріда" (2002)

реж. Джулі Теймор

Ода неймовірній мексиканській художниці Фріді Кало. Картина охоплює ключові періоди з життя головної героїні: страшну аварію в юності, що назавжди підірвала її здоров’я, складні стосунки з художником Дієго Ріверою, численні операції, політичну активність, творчий прорив та смерть.

Режисерка зробила фільм дуже візуально насиченим, буквально оживаючи картини Фріди та передаючи атмосферу Мексики першої половини ХХ століття.

"Сподіваюся відхід буде веселий, і я ніколи не повернуся", — таким було ставлення Фріди Кало до смерті. Для Сальми Гаєк це була одна із перших серйозних ролей, яка одразу принесла їй номінацію на "Оскар". Акторка майстерно передала характер художниці, яка гідно трималася, попри біль та зради.

"Приховані фігури" (2016)

реж. Тед Мелфі

Заснований на реальних подіях фільм про внесок жінок у розвиток NASA. Глядач побачить історії трьох афро-американок, які працювали в компанії під час космічної гонки 1960-х. Кетрін Джонсон, Дороті Вон та Мері Джексон проводили розрахунки для запуску першого американського астронафта на орбіту. Попри велику місію, вони стикаються з расовою та гендерною дискримінацією.

Фільм покаже, що талант, професіоналізм та щоденна наполеглива робота руйнують всі бар’єри. Критики відзначили сценарій та акторську гру. Зрештою, картина отримала 3 номінації на "Оскар".

"Залізна леді" (2011)

реж. Філліда Ллойд

Фільм про життя та політичний шлях Маргарет Тетчер — першої жінки на посаді прем’єр-міністра Великої Британії. Подача тут дещо відрізняється від класичних біографічних стрічок.

Історія розгортається крізь спогади літньої Тетчер. "Залізна леді" переосмислює свій шлях від доньки бакалійника до однієї з найвпливовіших політичних фігур ХХ століття. Їй доводилося приймати жорсткі рішення в світі, яким керували чоловіки: доводити свою стійкість в часи економічної кризи та жертвувати особистим життям.

Акторка Меріл Стріч за виконання головної ролі отримала "Оскар". Фільм відзначають за детальне дослідження характеру Маргарет Тетчер, її амбіцій та внутрішніх сумнівів.

"Прислуга" (2011)

реж. Тейт Тейлор

Драматична (з елементами іронії) екранізація бестселера Кетрін Стокетт "Прислуга" про життя темношкірих працівниць в розпал расистських заворушень.

Журналістка Скітер повертається до рідного містечка й вирішує написати книжку про життя темношкірих покоївок, які працюють у білих родинах. Попри ризики, їй наважуються допомогти дві жінки, котрі роками виховують чужих дітей, але залишаються безправними. Розповівши правду, вони доводять свою сміливість та солідарність з усіма приниженими темношкірими покоївками.

"Прислуга" поєднує в собі соціальну драму, подекуди дотепний іронічний гумор, що робить фільм більш зворушливим та людяним. Хоч стрічка повністю не передає усього сюжету з книги, але вважається однією з найкращих екранізацій. Критики та глядачі були в захваті від сценарію та акторської гри, у результаті — 4 номінації на "Оскар".

"Перспективна дівчина" (2020)

реж. Еміральд Феннел

"Перспективна дівчина" найбільше вирізняється з цієї добірки. Це один з найяскравіших прикладів переосмислення жіночого образу в кіно.

Головна героїня ходить у бари й навмисно вдає, ніби захмеліла, щоб перевірити реакцію чоловіків. Зрештою, змушує їх шкодувати про лихі наміри – скористатися беззахисністю. Головна героїня у виконані Керрі Маліган тонко демонструє жіночу силу через психологічний тиск на кривдників заради помсти.

Для Еміральд Феннел це перша повнометражна робота, яка принесла їй "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

5 найкращих детективних серіалів, щоб на вечір забути про все. Глядачам пропонують розібратися не у тому, хто наважився на вбивство, а чому він чи вона це зробили.

8 дійсно смішних комедій про кохання, які оцінили глядачі. Деякі стрічки просто повеселять і залишать приємний післясмак, а інші заставлять замислитися про важливе.

Початок весни для кіноіндустрії — це період боротьби за увагу глядача після насичених зимових свят і канікул. Традиційно березень відкриває сезон весняних блокбастерів і масштабної наукової фантастики.