Рейтинги зашкалюють: 7 найкращих мінісеріалів, які розривають Netflix

Мінісеріали стали справжнім хітом за останні роки. Стрімінговий сервіс Netflix зловив "хвилю", став одним з головних виробників такого формату.

Короткі та динамічні історії, які можна подивитися за декілька вечорів, — одразу полюбилися глядачам. Завдяки обмеженій кількості епізодів автори більше концентруються саме на якості сюжету. Зрештою, такі мінісеріали часто отримують високі рейтинги, схвальні відгуки від глядачів та престижні нагороди.

Якщо у вас немає часу освоювати довгі історії, де 5 сезонів по 20 серій, кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав добірку цікавих мінісеріалів на Netflix за останні роки, які нікого не залишать байдужим.

Ферзевий гамбіт (2020)

Драматичний мінісеріал у 2020 році став одним з найгучніших хітів того часу. Сюжет розгортається в 50-х роках навколо американки Бет Гармон — сироти, яка виростає в притулку. Саме там завдяки місцевому прибиральнику вона дізнається про гру в шахи. З часом героїня починає брати участь у турнірах, де змагається не лише з сильними суперниками, а й із соціальними бар’єрами, бо шаховий світ того часу майже повністю чоловічий.

У серіалі бездоганно відтворені 50-60-ті роки минулого століття, — це створює особливу атмосферу. Стильні костюми, музика та візуальна естетика занурюють глядача в ту епоху. Шахові партії показані так напружено й динамічно, що навіть далекі від гри глядачі легко втягуються у процес.

Покоївка (2021)

Алекс — молода мати, яка втікає разом із донькою від свого чоловіка-аб’юзера й залишається із голими руками. Головна героїня без грошей та житла поселяється у центрі допомоги жертвам домашнього насилля та намагається почати все життя спочатку.

Серіал став успішним завдяки граничній правдивості, адже знятий на реальних подіях. Як виглядає життя "від зарплати до зарплати", як важко спекатися токсичного партнера та як бюрократична система ускладнює життя людям, які ледь зводять кінці з кінцями. Критики також високо відзначили акторську гру Маргарет Кволлі ("Субстанція"), яка виконала у серіалі головну роль.

Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера (2022)

Цей мінісеріал у 2022 став одним з найрезонансніших і водночас найсуперечливіших проєктів платформи. Перед нами історія одного із найвідоміших серійних убивць США — Джеффрі Дамера. Події охоплюють період з кінця 1970-х до початку 1990-х рр., коли він убив та частково з’їв 17 молодих чоловіків та підлітків.

Значна частина сюжету фокусується на самому Джефрі та його шляху до першого вбивства. Окремо глядачам покажуть історії жертв і сміливців, що намагалися зупинити та викрити Дамера. Важливий акцент творці серіалу зробили на бездіяльності поліції, яка ігнорувала сигнали від сусідів, а також расових і соціальних упередженнях. Цікаво, що у серіалі неодноразово бачимо ситуації, коли Дамера могли затримати значно раніше, але через недбалість або повну байдужість цього не сталося.

Після релізу серіал одразу очолив всі рейтинги та став справжнім хітом. Еван Пітерс за головну роль серійного убивці здобув премію "Золотий глобус", отримавши нову хвилю популярності.

Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів (2023)

Приквел популярного серіалу "Бріджертони", що вийшов у 2023 році й одразу став успішним завдяки фанатській базі. Події розгортаються у двох часових лініях:

Минуле (XVIII століття). Основна історія показує юну Шарлотту — дівчину, яку видають заміж за короля Георга III. Їхній політичний союз поступово переростає у непросте кохання. Достатньо уваги приділяють психічній хворобі короля, що стає випробовуванням для Шарлотти.

"Теперішній" час (у межах світу Бріджертонів), тобто події після смерті спадкоємиці престолу. Королева змушує своїх дітей терміново створювати сім’ї, щоб забезпечити продовження династії.

Вже в перший тиждень після прем’єри "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" став №1 у понад 90 країнах і набрав сотні мільйонів годин перегляду.

Оленя (2024)

Один з найбільш успішніших на обговорюваних серіалів 2024 року. Автор серіалу та виконавець головної ролі Річард Гадд переносить на екран власний досвід. Адже саме його театральний монолог про переслідування став фундаментом всієї цієї історії.

Стендап-комік Донні Данн одного разу пригощає чаєм жінку, яку звуть Марта. Дівчина швидко закохується й починає переслідувати чоловіка: засипає тисячами повідомлень і листів, втручається в його виступи та особисте життя.

Атмосфера тут дуже напружена й дискомфортна. Багато сцен побудовані так, щоб викликати тривогу, незручність і навіть страх. Через гучну історію та якісну подачу серіал одразу очолив всі топи та отримав низку престижних нагород.

Неортодоксальна (2020)

Дуже коротка, але сильна та драматична історія, заснована на реальних подіях.

Головна героїня — 19-річна підлітка Есті — живе в суворій єврейській громаді. Не зі своєї волі вона виходить заміж, але це не приносить їй щастя.

Згодом дівчина втікає, щоб почати нове життя, — знайти себе і свободу. Але минуле не відпускає: її розшукують чоловік і родичі. Це дуже глибокий, емоційний і місцями важкий серіал про свободу, стереотипи, втечу та пошук себе.

Опівнічна меса (2021)

Атмосферна горор-драма про віру та страх. Події відбуваються на ізольованому острові. У центрі сюжету чоловік, що повертається додому після років, проведених у в’язниці.

Усе змінюється, коли у місті з’являється новий священник. З його появою містяни стають ще більш релігійними, а у місті відбувається чимало дивних речей. Творці показують, як релігія переростає у фанатизм й може спотворити реальність та зруйнувати життя. Одна й та сама подія стає "божим чудом" для одних й "жахом та божевіллям" для інших.

Завдяки витриманій атмосфері та психологічній напрузі серіал одразу завоював прихильність глядачів у різних країнах світу.

