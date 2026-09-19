"Робинзон Крузо" отдыхает: 7 фильмов о жизни на необитаемом острове

Дикая природа, страх, обезвоживание и голод – истории о выживании человека в таких условиях издавна вдохновляют кинематографистов. Судьба легендарного Робинзона Крузо стала образцом для новых сюжетов, проверяющих выносливость, силу духа и способность человека бороться за жизнь.

Жизнь вдали от цивилизации может быть не только интересной и вдохновляющей, но и крайне рискованной. Кинокритик Андрей Пушкаш подготовил для Фокуса 7 фильмов о выживании в стиле Робинзона Крузо. Большинство этих фильмов имеют высокие рейтинги, кроме того, они основаны на реальных событиях.

Среди прочего отметим Леонардо Ди Каприо и его борьбу в заснеженных лесах в роли Хью Гласа, Дэниела Рэдклиффа в роли трупа, Тома Хэнкса в роли сотрудника FedEx, который оказывается в одиночестве на необитаемом острове, и ещё много других историй, которые точно вас удивят.

"Изгой"

2000 г.

Реж. Роберт Земекис

Рейтинг iMDB – 7,8

Чак Ноланд, которого сыграл Том Хэнкс, работает в компании FedEx. Его жизнь погрязла в рутине, а работа наполнена различными сроками и задачами. Всё меняется, когда Чак попадает в авиакатастрофу. Из всей команды только ему удаётся спастись, но мужчина оказывается на необитаемом острове. Ноланду предстоит научиться добывать воду, пищу и выживать в диких условиях.

Это самый очевидный выбор для ценителей истории Робинзона Крузо, ведь герой также оказывается один на необитаемом острове, придает предметам сакральное значение и воспринимает их как друзей.

Фильм "Изгой" получил очень положительные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes картина имеет 88% одобрения критиков.

"Джунгли"

2017 г.

Реж. Грег Мак-Лин

Рейтинг IMDb – 6,7

Приготовьте носовые платки, ведь это самый жестокий и печальный фильм в этой подборке. Фильм "Джунгли" основан на реальных событиях. Йосси Гинсберг – израильский путешественник, который отправляется в Южную Америку в поисках приключений. Он знакомится с другим путешественником и сталкивается с подозрительным гидом, который обещает провести его через боливийские джунгли.

Во время экспедиции Йосси теряется и остаётся один. У него начинаются ужасные галлюцинации из-за нехватки еды и воды, что только добавляет этой истории напряжения. Теперь Гинсберга ждут долгие и изнурительные дни борьбы за выживание, к которым он никогда не был готов.

Главную роль в фильме исполнил Дэниел Рэдклифф, который лично встречался с прототипом своего героя. "Джунгли" однозначно напоминают "Робинзона", но Йосси вместо необитаемого острова оказывается в одном из самых опасных мест на планете.

"Пляж"

2000 г.

Реж. Дэнни Бойл

Рейтинг iMDB – 6,6

Леонардо Ди Каприо, исполняющий в фильме главную роль, отправляется в Таиланд и узнает о загадочном острове с райским пляжем. Вместе с новыми знакомыми он находит место своей мечты, а также закрытое сообщество, проживающее там. Со временем герои понимают, что оказались далеко не в райском месте.

Фильм "Пляж" снят по мотивам популярного романа британского писателя Алекса Гарленда, а режиссером выступил Дэнни Бойл – лауреат премии "Оскар" за фильм "Миллионер из трущоб" и создатель франшизы "28 дней спустя".

Для Ди Каприо участие в проекте стало одной из первых крупных работ после успеха "Титаника". "Пляж" – это интересная история о людях, которые так стремились сбежать от цивилизации, но оказались в настоящем кошмаре.

"Легенда о Хью Глассе"

2015 г.

Реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту

Рейтинг iMDB – 8,0

Хотя события фильма "Легенда о Хью Гласе" не разворачиваются на необитаемом острове, но по сути – это одна из самых сильных кинематографических историй о выживании.

Действие происходит в 1823 году. Охотник Хью вместе со своей группой путешествует по опасной и холодной земле Южной Америки. Во время путешествия на героя нападает медведица, а один из членов команды оставляет его умирать. Далее происходит то, за что Ди Каприо получил свой первый "Оскар"! Герою придётся выживать в заснеженных лесах – совершенно без сил. Голод, холод и звери будут пытаться сломить его. Удастся ли им это сделать? Узнаете во время просмотра.

Этот фильм интересен прежде всего благодаря игре Леонардо Ди Каприо, который ради реалистичности даже ел сырую печень, хотя он – вегетарианец. Операторская и режиссёрская работа тоже удивят. Команда работала в экстремальных условиях, чтобы каждый кадр имел естественное освещение и реальную локацию. В итоге картина произвела настоящий фурор в сезоне кинонаград.

"Человек – швейцарский нож"

2016 г.

Реж. Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт

Рейтинг iMDB – 6,9

Это самый странный фильм в этой подборке – точно не для всех. В центре сюжета – одинокий и измученный мужчина на безлюдном острове. Однажды утром море выбрасывает на берег труп. Со временем герой понимает, что тело покойника обладает необычайными способностями. Дальше сюжет превращается в полное безумие: отшельник начинает использовать труп как инструмент для выживания.

"Человек – швейцарский нож" – это сильная драма об одиночестве. Это нечто большее, чем просто фильм о выживании. В нём сочетаются абсурд, сатира и чёрный юмор.

Главные роли в этой сатирической комедии исполнили Пол Дано и Дэниел Рэдклифф, сыгравший роль трупа. Режиссерами этого необычного фильма выступили Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, которые впоследствии получили мировое признание благодаря фильму "Все всегда и одновременно". Среди всех версий "Робинзона Крузо" эта – самая необычная в современном кино.

"Капитан Филлипс"

2013 г.

Реж. Пол Гринграсс

Рейтинг iMDB – 7,8

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 2009 году. Капитан Ричард Филлипс управляет грузовым судном "Maersk Alabama". Во время плавания у побережья Сомали корабль подвергается нападению пиратов. Филлипс пытается спасти свою команду, однако сам попадает в заложники.

Главную роль исполнил Том Хэнкс, о котором мы уже упоминали в фильме "Изгой". Резкий монтаж и подвижная камера передают тревогу и создают ощущение, будто зритель сам находится на корабле.

Фильм "Капитан Филлипс" получил очень положительные отзывы: помимо оценки 7,8 на IMDb, он набрал 93 % на Rotten Tomatoes и получил 6 номинаций на "Оскар".

"Ад в Тихом океане"

1968 г.

Реж. Джон Бурман

Рейтинг IMDb – 7,2

События разворачиваются во время Второй мировой войны, когда американский пилот и японский военный оказываются посреди Тихого океана. Проблема в том, что они – враги. Сначала герои фильма пытаются убить друг друга. Однако под влиянием обстоятельств они постепенно меняют свои планы. Голод, жажда и истощение становятся опаснее вражды. Мужчины понимают, что для выживания им придётся сотрудничать.

Особенность фильма в том, что всё фактически держится на двух актёрах и их взаимодействии. Здесь главной угрозой становится не одиночество и не голод, а человек, которого каждый из них всю жизнь считал врагом.

"Ад в Тихом океане" не так популярен, как "Легенда о Хью Гласе" или "Изгнанник", но именно поэтому он может стать для вас настоящей находкой.

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