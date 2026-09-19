Робінзон Крузо відпочиває: 7 фільмів про життя на безлюдному острові

Дика природа, страх, зневоднення та голод – історії про виживання людини у таких умовах давно надихають кінематографістів. Доля легендарного Робінзона Крузо стала взірцем для нових сюжетів, що перевіряють витримку, силу духу та здатність людини боротися за життя.

Життя поза цивілізацією може бути не лише цікавим та надихаючим, а й вкрай ризикованим. Кінооглядач Андрій Пушкаш підготував для Фокусу 7 фільмів про виживання в стилі Робінзона Крузо. Більшість цих стрічок мають високі рейтинги, до того ж вони засновані на реальних подіях.

Серед іншого згадаємо Леонардо Ді Капріо та його боротьбу в засніжених лісах у ролі Г’ю Гласа, Деніела Редкліффа у ролі трупа, Тома Генкса в ролі працівника FedEx, що опиняється сам на безлюдному острові, та ще багато інших історій, які точно вас здивують.

"Вигнанець"

2000 р.

Реж. Роберт Земекіс

Рейтинг iMDB – 7.8

Чак Ноланд, якого зіграв Том Генкс, працює у компанії FedEx. Його життя потопає в рутині, а робота сповнена різних дедлайнів та задач. Все змінюється, коли Чак потрапляє в авіакатастрофу. З усієї команди лише йому вдається врятуватися, але чоловік опиняється на безлюдному острові. Ноланд має навчитися добувати воду, їжу та виживати у диких умовах.

Це найбільш очевидний вибір для поціновувачів історії Робінзона Крузо, адже герой також опиняється сам на безлюдному острові, надає предметам сакрального значення та сприймає їх за друзів.

"Вигнанець" отримав дуже позитивні відгуки. На Rotten Tomatoes стрічка має 88% схвалення критиків.

"Джунглі"

2017 р.

Реж. Грег Мак-Лін

Рейтинг iMDB – 6.7

Готуйте носовички, бо це найжорстокіший та найсумніший фільм у цій добірці. Фільм "Джунглі" заснований на реальних подіях. Йоссі Гінсберг – ізраїльський мандрівник, котрий вирушає до Південної Америки у пошуках пригод. Він знайомиться з іншим мандрівником та натрапляє на підозрілого гіда, котрий обіцяє провести його крізь болівійські джунглі.

Під час експедиції Йоссі губиться та залишається сам. У нього починаються жахливі галюцинації через брак їжі та води, що лише додає цій історії напруги. Тепер на Гінсберга чекають довгі та виснажливі дні порятунку життя, до яких він ніколи не був готовий.

Головну роль у фільмі виконав Деніел Редкліфф, який особисто зустрічався із прототипом свого героя. "Джунглі" однозначно схожий на Робінзона, але Йоссі замість безлюдного острова опиняється в одному з найбільш небезпечних місць на планеті.

"Пляж"

2000 р.

Реж. Денні Бойл

Рейтинг iMDB – 6.6

Леонардо Ді Капріо, який грає в стрічці головну роль, вирушає до Таїланду та дізнається про загадковий острів з райським пляжем. Разом з новими знайомими він знаходить омріяну локацію, а також закриту спільноту, що мешкає там. З часом герої розуміють, що опинилися далеко не в райському місці.

"Пляж" заснований на популярному романі британського письменника Алекса Гарленда, а режисером став Денні Бойл – лауреат "Оскара" за "Мільйонера з нетрів" та творець франшизи "28 днів потому".

Для Ді Капріо участь у проєкті була однією з перших великих робіт після успіху "Титаніка". "Пляж" – це цікава історія про людей, які так прагнули втекти від цивілізації, але потрапили у справжнє жахіття.

"Легенда Г’ю Гласса"

2015 р.

Реж. Алехандро Гонсалес Іньярріту

Рейтинг iMDB – 8.0

Хоча події "Легенди Г’ю Гласа" не відбуваються на безлюдному острові, але за своєю суттю – це одна з найсильніших кінематографічних історій про виживання.

Все відбувається у 1823 році. Мисливець Г’ю разом зі своєю групою подорожує небезпечною та холодною землею Південної Америки. Під час подорожі на героя нападає ведмедиця, а член команди залишає його помирати. Далі відбувається те, за що Ді Капріо отримав свій перший "Оскар"! Герою доведеться виживати в засніжених лісах – зовсім без сил. Голод, холод та звірі будуть намагатися зламати його. Чи вдасться їм це зробити? Дізнаєтеся під час перегляду.

Цей фільм цікавий насамперед завдяки акторській грі Леонардо Ді Капріо, який для реалістичності навіть їв сиру печінку, хоча він – вегетаріанець. Операторська та режисерська робота теж здивують. Команда працювала в екстремальних умовах, щоб кожен кадр мав природне освітлення та реальну локацію. Врешті, стрічка здійняла справжній фурор на кінонагородному сезоні.

"Людина – швейцарський ніж"

2016 р.

Реж. Деніел Кван та Деніел Шайнерт

Рейтинг iMDB – 6.9

Це найдивніший фільм в цій добірці – точно не для всіх. У центрі сюжету самотній та виснажений чоловік на безлюдному острові. Одного ранку море виносить на берег труп. З часом герой розуміє, що тіло мерця має надзвичайні здібності. Далі сюжет перетворюється на цілковите безумство: самітник починає використовувати труп як інструмент для виживання.

"Людина – швейцарський ніж" – це сильна драма про самотність. Щось більше ніж просто фільм про виживання. Там поєднуються абсурд, сатира та чорний гумор.

Головні ролі у сатиричній пригоді виконали Пол Дано та Деніел Редкліфф, який виконав роль трупа. Режисерами такого дивного фільму виступили Деніел Кван і Деніел Шайнерт, які згодом отримали світове визнання завдяки фільму "Все завжди і водночас". Серед усіх версій "Робінзона Крузо" ця – найбільш незвична у сучасному кіно.

"Капітан Філліпс"

2013 р.

Реж. Пол Ґрінґрасс

Рейтинг iMDB – 7.8

Фільм засновано на реальних подіях, що сталися у 2009 році. Капітан Річард Філліпс керує вантажним судном Maersk Alabama. Під час подорожі біля узбережжя Сомалі корабель атакують пірати. Філліпс намагається врятувати свою команду, однак сам потрапляє в заручники.

Головну роль виконав Том Генкс, якого ми вже згадували у фільмі "Вигнанець". Різкий монтаж та рухлива камера передають тривогу й створюють відчуття, наче глядач сам перебуває на кораблі.

"Капітан Філліпс" отримав дуже схвальні відгуки, окрім 7.8 на iMDB ще 93% на Rotten Tomatoes та 6 номінацій на "Оскар".

"Пекло у Тихому океані"

1968 р.

Реж. Джон Бурман

Рейтинг iMDB – 7.2

Події розгортаються під час Другої світової війни, коли американський пілот та японський військовий опиняються посеред Тихого океану. Проблема у тому, що вони – вороги. Спочатку герої фільму намагаються вбити один одного. Однак під впливом обставин вони поступово міняють свої плани. Голод, спрага та виснаження стають небезпечнішими за ворожнечу. Чоловіки розуміють, що для виживання їм доведеться співпрацювати.

Фішка фільму в тому, що все тримається фактично на двох акторах та їхній взаємодії. Тут у ролі головної небезпеки постає не самотність чи голод, а людина, яку кожен з них все життя вважав ворогом.

"Пекло у Тихому океані" не таке популярне, як "Легенда Г’ю Гласа" чи "Вигнанець", але саме тому це може стати для вас справжньою знахідкою.

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