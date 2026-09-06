Рейтинги зашкалюють: найкращі фільми і серіали на Netflix для осіннього вечора

Осінь навіює особливу атмосферу. Похмурі вечори, дощ, опале листя і туман ніби самі створюють настрій для хорошого кіно чи серіалу. Netflix підготував для такого випадку чимало цікавого контенту.

Наш кінооглядач Андрій Пушкаш відібрав для Фокусу вісім стрічок та серіалів, які мають високі оцінки на платформі IMDb. Це найкращий вибір саме в осінню пору: від атмосферних історій, де золота осінь буквально є частиною сюжету, до кримінальних історій, в яких холодна атмосфера похмурої осені пронизує до кісток.

Згадаємо нашумілий серіал "Озарк", сьому екранізацію роману Луїзи Мей Олкотт, сімейну драму "Енн", другий повнометражний фільм Тома Форда, історію про владу та жадібність у "Падіння дому Ашерів" і ще низку фільмів та серіалів, які точно не залишать вас байдужими.

"Мисливець за розумом"

2 сезони, 2017-2019 рр.

рейтинг IMDb – 8.6

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Кримінальний трилер, події якого розгортаються у 1970-х роках. Наші герої – агенти ФБР, які працюють зі злочинцями, але розуміють, що для розслідування недостатньо фактів, потрібно навчитися мислити як злочинець. Тому починають спілкуватися з вбивцями, які вже перебувають у в’язницях. Одержана інформація про мотиви, спосіб мислення, сексуальність та дитинство допомагає героям розслідувати справи.

Цікаво, що "Мисливець за розумом" значною мірою натхненний реальною історією створення профайлингу у ФБР та книгою "Mindhunter" Джона Дугласа і Марка Олшейкера. Критики високо оцінили серіал за психологізм та відмову він звичної побудови кримінальних сюжетів. Це ідеальний серіал, скажімо, для листопада. Холодні кабінети ФБР, похмурі дороги, дощ, все це створює неймовірну атмосферу похмурої осені.

"Маленькі жінки"

2019 р.

реж. Ґрета Ґервіґ

рейтинг IMDb – 7.7

Тут є все, що ми уявляємо про осінь: книги, опале листя, вітер, чай, камін та теплі сімейні вечори. Фільм розповідає історію дорослішання чотирьох сестер, які живуть під час Громадянської війни. Центральною в сюжеті стає сестра Джо, яка мріє стати письменницею та не хоче погоджуватися на роль дружини та домогосподарки. Це сьома повнометражна екранізація роману Луїзи Мей Олкотт 1868 року, – надзвичайно успішна!

Стрічка отримала величезну кількість відзнак та позитивних відгуків. Особливо хвалили сценарій Ґрета Ґервіґ, а також акторський склад: Сірша Ронан, Флоренс П'ю, Емма Вотсон, Елайза Сканлен, Тімоті Шаламе, Лора Дерн, Меріл Стріп. У результаті це привело команду до "Оскара", де вони були номіновані аж у восьми номінаціях.

"Там, де співають раки"

2022 р.

реж. Олівія Ньюман

рейтинг IMDb – 7.2

Кая Кларк все життя росте з родиною у болотах Північної Кароліни. Через складні стосунки у сім’ї родина розпадається. З роками дівчина залишається сама у віддаленому будинку й раптом у її житті з’являється двоє чоловіків, кожен з яких виглядає підозрілим у своїх намірах. Коли одного з них знаходять мертвим, саме Каю звинувачують у вбивстві. Для місцевих вона – дикунка, однак ніхто не знає, яке у неї було дитинство та яку школу життя їй довелося пройти.

Фільм заснований на надзвичайно популярному дебютному романі Делії Овенс. Продюсеркою стала Різ Візерспун через свою компанію "Hello Sunshine", яку ми згадували у добірці улюблених фільмів людей, що змінили історію.

Критики не дуже оцінили картину, на відміну від глядачів, які були у захваті. Туман, болото, самотній будинок, дощі і загадкове вбивство робить "Там, де співають раки" чудовим варіантом для осіннього перегляду.

"Озарк"

4 сезони, 2017-2022 рр.

рейтинг IMDb – 8.4

Один із головних кримінальних серіалів Netfliх. Історія фінансового консультанта, який відмиває гроші для наркокартелю. Коли одна з операцій провалюється, він втікає зі сім’єю до регіону Озарк у Міссурі, однак обіцяє для картелю відмити величезну суму коштів. Для цього наш герой фактично будує нову кримінальну систему, в яку з часом буде втягнутий кожен член його сім’ї.

Серіал певним чином нагадує славнозвісний "Пуститися берега", обоє героїв побудували на криміналі свій бізнес, однак зайшли надто далеко, через що мусили поплатитися. Справжнім відкриттям у серіалі стала Джулія Гарнер, її персонаж став улюбленим для мільйонів фанатів, а сама акторка отримала три премії "Еммі" за цю роль. Холодна палітра, дерев’яні будинки та похмура погода чудово підходять під осінній настрій та нашу добірку.

"Падіння дому Ашерів"

1 сезон, 2023 р.

рейтинг IMDb – 7.9

Родерік і Маделін Ашер створюють величезну фармацевтичну компанію, але коли члени їхньої родини починають помирати за дивних обставин, голова сімейства згадує свою молодість і те, як саме сім’я прийшла до влади та багатства.

Серіал заснований на оповіданнях американського письменника Едгара Аллана По. Фанати автора побачать тут посилання до оповідань: "Чорного кота", "Ворона", "Золотого жука", "Бочонок амонтильядо" та деяких інших. Готичний та дуже похмурий серіал про ціну влади, гріхи, егоїзм, жадібність та неминучу відповідальність.

"Години"

2002 р.

реж. Стівен Долдрі

рейтинг IMDb – 7.5

Події у драматичному фільму відбуваються у три різні десятиліття. У 1923 році Вірджинія Вулф пише роман "Місс Делловей". У 1950-х домогосподарка Лора Браун читає цей роман, а на початку XXI ст. Клариса Воган працює редакторкою та доглядає друга. Всі ці жінки різні, однак поступово стає зрозуміло, що їх об’єднує.

Фільм став однією з найвідоміших драм 2000-х та отримав світове визнання, безліч нагород та 9 номінацій на "Оскар". Особливістю фільму стала робота трьох головних акторок: Меріл Стріп, Ніколь Кідман та Джуліанна Мур. Саме Кідман за роль Вірджинії Вулф отримала свій перший "Оскар".

"Години" дуже камерне та меланхолійне кіно з роздумами про життя і надзвичайно цікавим сюжетом, тому для осені в самий раз!

"Енн"

3 сезони, 2017-2019 рр.

рейтинг IMDb – 8.6

Канадський серіал про тринадцятирічну Енн Ширлі, яка потрапляє на ферму "Зелені дахи" до Метью та Марілл. Вони хотіли усиновити хлопця, щоб той допомагав з господарством, однак через непорозуміння до них потрапляє балакуча, вперта та замріяна дівчинка Енн. Героїні доводиться адаптовуватися до нового середовища, школи та однолітків.

Ми стаємо свідками, як дівчинка вперше стикається з булінгом, різними упередженнями, першими почуттями та складними питаннями дорослішання. Поступово серіал піднімає важливі теми расизму, сексуальності, рівності та права залишатися собою.

Сюжет заснований на класичному романі Люсі Мод Монтґомері "Енн із Зелених Дахів", але сценаристка Мойра Воллі-Бекетт значно розширила оригінальну історію. Якщо "Падіння дому Ашерів" – це темна та похмура осінь, то "Енн" повна протилежність. Тут та осінь, яку більшість з нас пам’ятає із дитинства: красиве жовте листя, школа, книги, друзі та ферма.

"Нічні звірі"

2016 р.

реж. Том Форд

Рейтинг IMDb – 7.4

Психологічний трилер Тома Форда про успішну власницю художньої галереї. Одного разу вона отримує рукопис від свого колишнього чоловіка, з яким дуже довго не спілкувалася. Читаючи його книгу, героїня розуміє, що сюжет дивним чином перегукується із її життям. З часом книга настільки впливає на неї, що вона переосмислює своє минуле, шлюб та рішення, які їй доводилося колись приймати.

Другий повнометражний фільм відомого дизайнера вийшов дуже успішний: він встиг отримати декілька відзнак та прихильність зі сторони глядачів та критиків. Одразу зрозуміло, що це фільм модельєра, адже він надзвичайно стильний. Акторський ансамбль, до якого потрапил Емі Адамс, Джейк Джилленгол, Майкл Шеннон, Аарон Тейлор-Джонсон – лише підкреслює це.

"Нічні звірі" гарно вписуються а типову атмосферу холодної осені: ніч, холод, самотність, спогади про минуле та образи, які досі не зникли.

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