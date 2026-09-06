Рейтинги зашкаливают: лучшие фильмы и сериалы на Netflix для осеннего вечера

Осень создает особую атмосферу. Хмурые вечера, дождь, опавшие листья и туман словно сами по себе настраивают на просмотр хорошего фильма или сериала. Netflix подготовил для такого случая немало интересного контента.

Наш кинообозреватель Андрей Пушкаш отобрал для Фокуса восемь фильмов и сериалов, получивших высокие оценки на платформе IMDb. Это лучший выбор именно для осени: от атмосферных историй, где золотая осень буквально является частью сюжета, до криминальных историй, в которых холодная атмосфера мрачной осени пронизывает до костей.

Вспомним нашумевший сериал "Озарк", седьмую экранизацию романа Луизы Мэй Олкотт, семейную драму "Энн", второй полнометражный фильм Тома Форда, историю о власти и жадности в "Падении дома Ашеров" и ещё ряд фильмов и сериалов, которые точно не оставят вас равнодушными.

"Охотник за разумом"

2 сезона, 2017-2019 гг.

рейтинг IMDb – 8,6

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Криминальный триллер, события которого разворачиваются в 1970-х годах. Наши герои – агенты ФБР, которые работают с преступниками, но понимают, что для расследования недостаточно фактов: нужно научиться мыслить как преступник. Поэтому они начинают общаться с убийцами, которые уже находятся в тюрьмах. Полученная информация о мотивах, образе мышления, сексуальности и детстве помогает героям расследовать дела.

Интересно, что "Охотник за разумом" в значительной степени вдохновлен реальной историей создания профилирования в ФБР и книгой "Mindhunter" Джона Дугласа и Марка Олшейкера. Критики высоко оценили сериал за психологизм и отказ от привычного построения криминальных сюжетов. Это идеальный сериал, скажем, для ноября. Холодные кабинеты ФБР, мрачные дороги, дождь – всё это создаёт невероятную атмосферу угрюмой осени.

"Маленькие женщины"

2019 г.

реж. Грета Гервиг

рейтинг IMDb – 7,7

Здесь есть всё, что мы представляем себе об осени: книги, опавшие листья, ветер, чай, камин и тёплые семейные вечера. Фильм рассказывает историю взросления четырех сестер, живущих во время Гражданской войны. Центральной фигурой в сюжете становится сестра Джо, которая мечтает стать писательницей и не хочет соглашаться на роль жены и домохозяйки. Это седьмая полнометражная экранизация романа Луизы Мэй Олкотт 1868 года – чрезвычайно успешная!

Фильм получил огромное количество наград и положительных отзывов. Особенно хвалили сценарий Греты Гервиг, а также актёрский состав: Сирша Ронан, Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Элайза Сканлен, Тимоти Шаламе, Лора Дерн, Мерил Стрип. В результате это привело команду к "Оскару", где они были номинированы целых в восьми номинациях.

"Там, где поют раки"

2022 г.

реж. Оливия Ньюман

рейтинг IMDb – 7,2

Кая Кларк всю жизнь растет с семьей на болотах Северной Каролины. Из-за сложных отношений в семье семья распадается. С годами девушка остаётся одна в отдалённом доме, и вдруг в её жизни появляются двое мужчин, каждый из которых выглядит подозрительным в своих намерениях. Когда одного из них находят мёртвым, именно Каю обвиняют в убийстве. Для местных она – дикарка, однако никто не знает, каким было её детство и какую школу жизни ей пришлось пройти.

Фильм снят по мотивам чрезвычайно популярного дебютного романа Делии Оуэнс. Продюсером выступила Риз Уизерспун через свою компанию "Hello Sunshine", о которой мы упоминали в подборке любимых фильмов людей, изменивших историю.

Критики не слишком высоко оценили картину, в отличие от зрителей, которые были в восторге. Туман, болото, одинокий дом, дожди и загадочное убийство делают "Там, где поют раки" отличным выбором для осеннего просмотра.

"Озарк"

4 сезона, 2017-2022 гг.

рейтинг IMDb – 8,4

Один из главных криминальных сериалов Netflix. История финансового консультанта, отмывающего деньги для наркокартеля. Когда одна из операций проваливается, он бежит с семьёй в регион Озарк в Миссури, однако обещает отмыть для картеля огромную сумму денег. Для этого наш герой фактически создаёт новую преступную систему, в которую со временем будет втянут каждый член его семьи.

Сериал в некотором роде напоминает знаменитый "Во все тяжкие": оба героя построили свой бизнес на преступности, однако зашли слишком далеко, за что им пришлось поплатиться. Настоящим открытием в сериале стала Джулия Гарнер: её персонаж полюбился миллионам фанатов, а сама актриса получила три премии "Эмми" за эту роль. Холодная палитра, деревянные дома и пасмурная погода прекрасно подходят к осеннему настроению и нашей подборке.

"Падение дома Ашеров"

1-й сезон, 2023 г.

рейтинг IMDb – 7,9

Родерик и Маделин Ашер создают огромную фармацевтическую компанию, но когда члены их семьи начинают умирать при странных обстоятельствах, глава семьи вспоминает свою молодость и то, как именно семья обрела власть и богатство.

Сериал основан на рассказах американского писателя Эдгара Аллана По. Поклонники автора увидят здесь отсылки к рассказам: "Черная кошка", "Ворон", "Золотой жук", "Бочонок амонтильядо" и некоторым другим. Готический и очень мрачный сериал о цене власти, грехах, эгоизме, жадности и неизбежной ответственности.

"Часы"

2002 г.

реж. Стивен Долдри

рейтинг IMDb – 7,5

События драматического фильма разворачиваются в три разных десятилетия. В 1923 году Вирджиния Вульф пишет роман "Мисс Делловей". В 1950-х годах домохозяйка Лора Браун читает этот роман, а в начале XXI века Клариса Воган работает редактором и ухаживает за другом. Все эти женщины разные, однако постепенно становится понятно, что их объединяет.

Фильм стал одной из самых известных драм 2000-х годов и получил мировое признание, множество наград и 9 номинаций на "Оскар". Особенностью фильма стала игра трёх главных актрис: Мерил Стрип, Николь Кидман и Джулианна Мур. Именно Кидман за роль Вирджинии Вульф получила свой первый "Оскар".

"Часы" – очень камерный и меланхоличный фильм с размышлениями о жизни и чрезвычайно интересным сюжетом, поэтому как раз кстати для осени!

"Энн"

3 сезона, 2017-2019 гг.

рейтинг IMDb – 8,6

Канадский сериал о тринадцатилетней Энн Ширли, которая попадает на ферму "Зелёные крыши" к Мэтью и Марилл. Они хотели усыновить мальчика, чтобы тот помогал по хозяйству, однако из-за недоразумения к ним попадает болтливая, упрямая и мечтательная девочка Энн. Героине приходится адаптироваться к новой обстановке, школе и сверстникам.

Мы становимся свидетелями того, как девочка впервые сталкивается с издевательствами, различными предрассудками, первыми чувствами и сложными вопросами взросления. Постепенно сериал затрагивает важные темы расизма, сексуальности, равенства и права оставаться собой.

Сюжет основан на классическом романе Люси Мод Монтгомери "Энн с Зеленых Крыш", но сценаристка Мойра Уолли-Беккет значительно расширила оригинальную историю. Если "Падение дома Ашеров" – это мрачная и угрюмая осень, то "Энн" – полная противоположность. Здесь та осень, которую большинство из нас помнит с детства: красивая желтая листва, школа, книги, друзья и ферма.

"Ночные звери"

2016 г.

реж. Том Форд

Рейтинг IMDb – 7,4

Психологический триллер Тома Форда об успешной владелице художественной галереи. Однажды она получает рукопись от своего бывшего мужа, с которым очень долго не общалась. Читая его книгу, героиня понимает, что сюжет странным образом перекликается с её жизнью. Со временем книга настолько влияет на неё, что она переосмысливает своё прошлое, брак и решения, которые ей когда-то приходилось принимать.

Второй полнометражный фильм известного дизайнера оказался очень успешным: он успел получить несколько наград и признание со стороны зрителей и критиков. Сразу становится ясно, что это фильм модельера, ведь он чрезвычайно стильный. Актёрский ансамбль, в который вошли Эми Адамс, Джейк Джилленхолл, Майкл Шеннон и Аарон Тейлор-Джонсон, – только подчёркивает это.

"Ночные звери" прекрасно вписываются в типичную атмосферу холодной осени: ночь, холод, одиночество, воспоминания о прошлом и образы, которые до сих пор не исчезли.

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