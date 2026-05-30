Смотрел даже Стив Джобс: эти фильмы и сериалы советуют люди, изменившие историю

Многие из нас часто спрашивают совета у друзей и коллег: "Что интересного посмотреть вечером перед сном?". Мы собрали список фильмов и сериалов, которые не оставили равнодушными мировых знаменитостей.

Что общего у Стива Джобса, Опры Уинфри и Риз Уизерспун? Правильно! Все они — фанаты кино, кроме того, что сделали огромный вклад каждый в свою сферу. Конечно, у всех разные вкусы, но их выбор однозначно не оставит вас равнодушными.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш рассказывает Фокусу, какие рекомендации влиятельные люди давали в различных подкастах, интервью и соцсетях.

Стив Джобс

Основатель Apple очень любил документальное кино и арт-хаусные фильмы. Его биографы и коллеги из компании часто вспоминают две ленты.

"2001: Космическая одиссея"

1967 г., реж. Стэнли Кубрик

Культовая футуристическая лента об экипаже космического корабля, путешествующего по галактике. Их цель понять, какую на самом деле роль играют люди и почему за нами следят инопланетяне.

Фильм играет ведущую роль в развитии кинематографа и служит вдохновением для современных режиссеров.

"Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу"

1964 г., реж. Стэнли Кубрик

Ленту считают одной из самых выдающихся политических сатир в истории кино. Она высмеивает абсурдность холодной войны и политику взаимного уничтожения, сочетая гротеск с острой социальной критикой.

Опра Уинфри

Американская телеведущая, медиамагнатка, продюсер, актриса и одна из самых влиятельных медиаперсон в мире. В своем шоу и интервью она неоднократно упоминала о кино.

"Цвет пурпурный"

1985 г., реж. Стивен Спилберг

Фильм рассказывает историю афро-американки Сили, которая в начале ХХ века преодолевает притеснения и насилие, ища собственное место и стремится к воссоединению с сестрой. Лента стала одной из самых известных социальных драм в фильмографии Спилберга.

Опра вспоминает этот фильм чаще всего, — причина очень проста: именно эта роль фактически сделала ее известной в Голливуде. Журналистка неоднократно говорила, что лента очень повлияла на нее и стала самым важным опытом в жизни.

К тому же картина действительно была успешной, получив 11 номинаций на "Оскар" и 5 номинаций на "Золотой глобус".

"Любимая"

1998 г., реж. Джонатан Демми

Опра рассказывала в интервью Роджеру Эберту, что после прочтения романа Тони Моррисон позвонила автору, поскольку книга чрезвычайно ее впечатлила.

Уинфри годами пыталась экранизировать роман и в конце концов сама сыграла главную роль. Сюжет фильма подан от первого лица: бывшая рабыня, которую преследует призрак ее ребенка, рассказывает о последствиях рабства, травме и материнстве.

Риз Уизерспун

Это известная актриса, продюсер и одна из самых влиятельных женщин современного телевидения. В 2016 году она основала студию Hello Sunshine, которая создает истории с сильными женскими персонажами, а также скупает права на экранизацию книг с соответствующими историями.

Актриса часто говорит о любимых фильмах, сериалах и книжных экранизациях — особенно в интервью, своем книжном клубе и соцсетях.

"Большая маленькая ложь"

2017-2019 гг., 2 сезона

Риз много говорила за этот сериал, ведь она сама продюсировала его, купила права на книгу еще до выхода сериала и сыграла в нем одну из главных ролей.

Сюжет вращается вокруг четырех матерей, которых объединяет загадочное убийство, произошедшее во время благотворительного бала в школе. Сериал сразу стал хитом и получил шквал положительных отзывов.

В своем книжном клубе Reese's Book Club Риз также неоднократно рекомендовала истории, которые становились успешными сериалами.

"Дейзи Джонс и Сикс"

2023 г., 1 сезон

Музыкально-драматический сериал, экранизация книги Тейлора Дженкинса Рейда. Рок-группа The Six достигает успеха в 1970-х гг. и распадается на пике популярности. Спустя годы ее участники дают интервью, вспоминая цепочку событий, приведших к распаду коллектива.

"Утреннее шоу"

2019 г. - до сих пор, 4 сезона

Драматический сериал о закулисье большого телевизионного утреннего шоу, вдохновленный реальными скандалами в медиаиндустрии. Проект чрезвычайно успешен: за 4 сезона команда получила 27 номинаций на "Эмми".

Главную роль в нем исполнила сама Риз Уизерспун и ее давняя подруга Дженнифер Энистон. Оба сериала актриса продвигала через свою продюсерскую компанию.

