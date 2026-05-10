Не только "Черное зеркало": 6 сериалов-антологий, ставших хитами
Сериалы-антологии — это уникальный формат, в котором каждая история существует отдельно, в нашем случае в пределах эпизода или сезона. Вместе они создают целый мир с одной концепцией.
Создатели сериалов-антологий экспериментируют с жанрами и героями без привязки к одному сюжету. Такой формат запоминается, ведь каждый раз зритель получает новые впечатления, интересную и небанальную историю и настроение.
В сегодняшней подборке кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для Фокуса лучших представителей жанра. Это ставшие сенсацией рейтинговые проекты — от технологической тревоги в "Черном зеркале" до криминальной атмосферы "Фарго", от анимационных экспериментов в "Любви, смерти и роботах" до напряженной социально драмы в "Ссоре". Также мы вспомним о стильном хорроре "Кабинет курьезов Гильермо дель Торо" и сатирическом сериале о роскоши и человеческих слабостях "Белый лотос".
"Черное зеркало"
- С 2011 года — до сих пор;
- 7 сезонов.
Один из самых известных представителей жанра, который с 2011 года исследует взаимодействие человека с технологиями. Каждая серия — это отдельная история и жанр, объединенные одной идеей: "Что будет, если технологии станут более прогрессивными и в конце концов выйдут из-под контроля". Эти сюжеты пугают жуткими перспективами, которые, возможно, уже ждут нас.Важно
Социальные сети, оценивающие тебя как товар, тотальная слежка, искусственный интеллект, который заменяет близких, или цифровая реинкарнация после смерти. Создателям удалось показать целостную картинку со своим сюжетом, кульминацией и неожиданной концовкой. После выхода на Netflix сериал стал настоящим культурным явлением и собрал многочисленные награды.
"Кабинет курьезов Гильермо дель Торо"
- 2022 год;
- 1 сезон.
Восемь причудливых рассказов в стиле Гильермо дель Торо. Формально он не режиссер сериала, а выступает куратором всего проекта, сценаристом и продюсером, который выбрал 8 историй и пригласил 8 разных режиссеров на съемку.
Каждый эпизод — это отдельный хоррор с собственной атмосферой и настроением. Здесь и классические истории о проклятии, и более психологические сюжеты, — иногда они откровенно странные и почти сюрреалистические.
Стилистически сериал просто безупречен, потому что каждый эпизод там как маленький фильм со своей эстетикой. Все, как любит Гильермо дель Торо! Это не просто набор страшных историй, а своеобразная коллекция в музее странных экспонатов.
"Фарго"
- С 2014 года — до сих пор;
- 5 сезонов.
В 1995 году братья Коэны сняли триллер "Форго" — о мужчине, который погряз в долгах, но придумал "гениальный план". Он нанял бандитов, чтобы те похитили его жену и попросили выкуп у ее богатого отца. Все вышло из-под контроля: появилось много жертв, а дело начала расследовать беременная полицейская. Фильм оказался чрезвычайно успешным.
Ноа Хоули в 2014-м создал сериал на основе этой ленты, где каждый сезон — отдельная история в стиле "Фарго". Истории показывают преступления американского среднего Запада. Мы видим, как случайность, жадность и страх приводят к насилию.
После премьеры первого сезона "Фарго" сразу стал одним из самых успешных сериалов-антологий. За пять сезонов он получил 14 номинаций на "Золотой глобус", 63 — на "Эмми" и 9 — на "Выбор критиков".
"Любовь, смерть и работы"
- С 2019 года — до сих пор;
- 4 сезона.
Если коротко, то "Любовь смерть и работы" — это анимированное "Черное зеркало" с пометкой 18+, где эпизоды длятся по 15-20 мин. За такое короткое время создатели успевают развить сюжет лучше и масштабнее, чем некоторые фильмы.
Главная особенность — полная свобода. Здесь нет единого стиля или формата: один эпизод может быть гиперэллиптической 3D-анимацией, другой — карикатурой или рисованной анимацией. Так же и с жанрами: фантастика, хоррор, черная комедия, боевик или философская притча. Каждая серия — другой мир.
"Любовь, смерть и работы" создан при участии Дэвида Финчера и Тима Миллера, хотя у каждой серии есть свой режиссер. В основе многих историй лежат рассказы разных авторов, которые предоставили разрешение на экранизацию.
Интересно, что над проектом работали студии по всему миру, в том числе в Украине. Сериал быстро стал хитом на Netflix и получил ряд наград.
"Сварка"
- 2023 года — до сих пор;
- 2 сезона.
Социальная драма с элементами сатиры, вышедшая на Netflix в 2023 году и сразу же ставшая хитом. Например, первый сезон рассказывает нам о дорожном приключении между двумя незнакомцами — Дэнни и Эми, которое постепенно перерастает в настоящую войну, в которой желание доказать свою правоту разрушает жизни обоим героям.
Второй сезон — о двух парах, которые находятся на разных этапах жизни. Когда одни становятся свидетелями ссоры других, то между ними начинается война на почве зависти, жадности, шантажа и лжи.
Сериал показывает зрителям, как накопленный стресс, внутренние комплексы и замалчивание проблем могут полностью разрушить жизнь. Стоит обратить внимание на интересный сюжет, балансирующий между социальной драмой и черным юмором, что лишь усиливает впечатление.
"Белый лотос"
- 2021 год — до сих пор;
- 3 сезона.
Сатирический триллер "Белый лотос" от HBO считают одним из самых влиятельных и успешных сериалов нашего времени. События каждого сезона не связаны между собой и происходят на разных курортах (1 сезон — Гавайи, 2-й — Италия, 3-й — Таиланд, 4-й — Франция.
Уже с первого эпизода создатели дают понять, что роскошный отдых скрывает темную сторону туристов. Герои могут быть даже не знакомы друг с другом, но все они прибывают на отдых со своими проблемами и тайнами, которые в конце концов вылезают наружу.
В последнем эпизоде зрители узнают: "Кто убьет?", "Кого?" и "Почему?". К съемкам привлекают известных актеров, среди которых даже известные певицы, к примеру, одну из ролей сыграла солистка Blackpink.
