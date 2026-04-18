Не только "Чернобыль": 8 популярных в мире сериалов, где вспоминают Украину

Украина не часто становится центральной локацией в голливудском кино или сериалах, однако регулярно упоминается в сюжетах как интересный или важный элемент. В основном из-за исторического контекста, политики или происхождения персонажей.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш подготовил для Фокуса список из восьми сериалов, где определенную роль в сюжете играет Украина. Эти проекты, как и известный на весь мир "Чернобыль" от HBO, имеют высокие оценки критиков и разные по жанру, поэтому каждый сможет выбрать что-то для себя.

В подборке вспомним о сериалах: "Заправку на углу", "Как я встретил вашу маму", "Мыслить как преступник", "Детектив Раш", "CSI: Нью-Йорк", "Симпсоны", "Неизлечимое Это" и "Тело как доказательство". Все упомянутые проекты объединяет упоминание об Украине как важный элемент для связки сюжета — от национальных традиций до персонажей украинского происхождения.

"Заправка на углу"

2004-2009;

Канадский ситком, ставший одним из самых популярных коммерческих сериалов Канады благодаря спокойные атмосфере и простому юмору. События разворачиваются и вымышленном городке, где все вращается вокруг заправки.

В одном эпизоде главный герой в контексте сюжета рассказывает об Украине. В кадре появляются молодые люди, танцующие гопака, а герой говорит: "До свидания". Интересно, что даже в 2004 году украинский язык просачивался в такие локальные западные проекты.

"Как я встретил вашу маму"

2005-2014;

Один из самых влиятельных американских ситкомов 2000-х. Построен как длинная история, которую главный герой рассказывает своим детям. Проект сразу полюбился зрителям благодаря сочетанию нетипичной для жанра подачи информации через флешбеки и остроумному юмору. Со временем сериал начали разбирать на мемы, что лишь добавило ему популярности.

Украина здесь появляется в отдельных шутках и репликах персонажей. Это не целая сюжетная линия, а больше фоновые упоминания, которые показывают масштабы сериала.

"Мыслить как преступник"

2005-до сих пор;

Члены элитного подразделения ФБР научились мыслить, как преступники. Вместо того, чтобы тщательно изучать доказательства, они пытаются найти и понять мотивы преступления, вникая в каждый шаг преступника. Сериал часто акцентирует внимание на темной стороне человеческой психики, поэтому имеет более напряженный и даже тяжелый тон. Благодаря этому он получил большую фан-базу. Это один из самых известных криминальных сериалов, транслируемых по сей день!

В некоторых эпизодах Украина фигурирует как страна происхождения определенных героев или в контексте их причастности к криминальным бандам из восточной Европы.

"Детектив Раш"

2003-2010;

Американский детективный сериал о Лили Раш, детективе из отдела убийств, которую начальство использует для раскрытия дел, висящих на участке на протяжении лет.

История выделяется среди других детективов своей эмоциональностью. Ведь каждый эпизод это отдельная история из чьего-то прошлого, поэтому здесь акцент не только на преступлении, но и на судьбах людей. Именно поэтому он часто имеет драматическое, даже грустное настроение.

В одном из эпизодов расследования Лили Раш приводит в Украину, откуда был ее потерпевший.

"CSI: Нью-Йорк"

2004-2013;

Один из самых успешных спинофов франшизы "CSI". В центре сюжета, как и в предыдущих версиях, группа детективов из команды "CSI", которые расследуют преступления. В сравнении с другими, здесь больше внимания уделяется атмосфере Нью-Йорка. Эта версия сериала активно популяризировала криминалистику как науку и повлияла на интерес к этой профессии в мире.

В одном из дел детективы будут работать с украинцами, которые имеют прямую причастность к преступлению.

"Симпсоны"

1989-до сих пор;

Культовый анимационный сериал, выходящий с 1989 года. Известен своей сатирой на политику, культуру, стиль жизни и мировые события.

Едва ли не единственный сериал, где Украина упоминается регулярно. В новостных вставках, шутках или политических пародиях. В основном это короткие, но очень узнаваемые зарисовки. Например, в премьерной серии 23 сезона зрителям показывают некоего Виктора из Украины. Там даже появляется его жена Людмила.

"Неизлечимое Это"

2010-2013;

Драматический сериал с элементами черного юмора. По сюжету, главная героиня, узнав о неизлечимой болезни, пускается во все тяжкие. Девушка решается воплотить все свои безумные идеи, в чем ей помогает эмоционально незрелый избранник.

Сюжет в одном из эпизодов будет вращаться вокруг знакомства с мужчиной, который будет рассказывать о своей родине — Украине.

"Тело как доказательство"

2011-2013;

Медицинско-криминальный сериал о работе судмедэксперта. Главная героиня — бывший нейрохирург, которая после травмы меняет профессию. История напоминает сюжет из книг Тесс Герритсен, где также объединены медицинские детали, раскрытие преступлений и личные травмы героев.

Украина в сериале будет фигурировать в одном из расследований. Жертва нападения, украинка, рассказывает много деталей, связанных с ее происхождением.

