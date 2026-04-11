Это было на самом деле: 7 мотивационных фильмов, возвращающих к жизни

Иногда достаточно посмотреть всего один фильм, чтобы иначе посмотреть на собственную жизнь. Мотивационные киноленты не только вдохновляют, но и призывают действовать, показывая на конкретных примерах возможности, которые мы так часто упускаем.

В сегодняшней подборке мы вспоминаем о 7 интересных мотивационных фильмах: "В поисках счастья", "Безумные деньги", "Эйр", "Невидимая сторона", "Земля кочевников", "Дикая" и "МакФарленд". Почти все они сняты на основе реальных событий. Каждая история — о разном пути: кто-то потерял все, но сумел подняться, кто-то кардинально изменил свою жизнь или же нашел настоящее счастье, отказавшись от материальных благ.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для Фокуса подборку фильмов, которые вдохновляют никогда не опускать рук и не бояться начать все сначала. Герои этих незаурядных историй делятся опытом, который навсегда изменил их жизнь и, возможно, поможет изменить вашу.

"Земля кочевников" (2020)

реж. Хлоя Джао

Вследствие экономического кризиса главная героиня, Ферн, теряет работу и дом. Вместо того, чтобы вернуться к привычной жизни, она садится в фургон и отправляется в путь, став частью сообщества современных кочевников — людей, которые живут в постоянных путешествиях по Америке.

Это нетипичный фильм. Здесь очень интересный сценарий, где нет кульминации или привычного финала. Весь процесс — это наблюдение за образом жизни кочевников. Лента очень философская и атмосферная: много тишины, природы, одиночества и одновременно свободы. Не о борьбе за успех, а о принятии реальности. Нам показывают, что потери иногда открывают новый образ жизни.

"Земля кочевников" получил огромное признание: "Оскары" за лучший фильм, режиссуру и женскую роль. Хлоя Чжао завоевала статус одной из самых обсуждаемых режиссеров современности. Ее новый фильм "Гамнет" мы рекомендовали в новинках марта.

"Невидимая сторона" (2009)

реж. Джон Ли Хэнкок

Сюжет спортивной драмы рассказывает реальную историю Майкла Оэра — бездомного подростка, который вырос в сложных условиях и практически не имел шансов на успешное будущее. Когда состоятельная семья берет парня под свою опеку, его жизнь кардинально меняется. Благодаря поддержке, доверию и упорному труду Майкл получает шанс реализовать себя в американском футболе.

Эта лента не только о человечности, которую проявила новая семья к главному герою, она подчеркивает важность упорного труда на пути к своей цели. "Невидимая сторона" имеет ряд замечательных отзывов, а Сандра Буллок за исполнение главной роли получила свой первый "Оскар".

"В поисках счастья" (2006)

реж. Габриэле Муччино

Наверное, это одна из самых известных и мощных историй о настойчивости и вере в себя. Фильм показывает долгий и изнурительный путь к своей мечте через бедность и постоянные неудачи.

В центре сюжета отец, который остается без денег и дома вместе с маленьким сыном. Зрителям понравилось как авторы показали суровую реальность. Главную роль в фильме безупречно исполнил Уилл Сит, а экранного сына сыграл его настоящий сын — Джейден Смит. Главный месседж: "Даже в худших условиях ты можешь двигаться вперед, и в конце тебя ждет успех!".

Эйр (2023)

реж. Бен Аффлек

Фильм о создании культовых кроссовок Nike Air Jordan. Тогда компания проигрывала конкурентам, поэтому один из руководителей — Сонни Ваккаро — принимает важное решение. Он убеждает руководство отдать все ресурсы на создание новой линейки обуви и подписать контракт с тогда еще неизвестным баскетболистом Майклом Джорданом. Именно это решение впоследствии меняет не только Nike, но и весь спортивный бизнес.

Картина мотивирует не только из-за тяжелого пути к успеху, но и из-за идеи. Часто приходится рискнуть всем ради одной ставки, а большие решения часто выглядят безумными на старте.

Дополняет ленту невероятный актерский состав: Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, а также Виола Дэвис. Актриса играет мать Джордана — именно она добилась, чтобы ее сын по сей день получал процент за каждую проданную модель кроссовок Nike Air Jordan. Это изрядно вдохновляет!

"Безумные деньги" (2023)

реж. Крейг Гиллеспи

Фильм на основе реальной истории показывает, что даже обычные люди могут изменить целую систему. Главный герой — финансовый энтузиаст и блогер Кит Гилл. Во время пандемии он увидел потенциал в акциях компании GameStop, которая вот-вот должна была обанкротиться, и призвал пользователей массово скупать их акции. В это же время крупные инвесторы делают ставки на падение, потому что уверены, что заработают на этом. Массовая покупка акций резко поднимает их цену, из-за чего инвесторы потеряли миллиарды долларов.

Эта история о том, как сотни интернет-пользователей объединилась и случайно устроила крупнейший финансовый бунт против Уолл-стрит. Все, кто рискнул — навсегда изменили свою жизнь.

"Дика" (2014)

реж. Жан-Марк Валли

Реальная история Шерил Стрейд, которая после череды жизненных неудач решает кардинально изменить свою жизнь. Чтобы "найти себя", она отправляется в одинокое путешествие по Тихоокеанскому хребтовому маршруту, а это более 1000 километров дикой природы, — без опыта и подготовки. Лента собрала много положительных отзывов и высоких оценок, а Риз Уизерспун за исполнение Шерил получила номинацию на "Оскар".

Фильм получился достаточно медитативным, где важной частью становится сама природа. Именно она испытывает, ломает и одновременно помогает героине восстановиться. "Дикая" — это честная история о смелости начать с "нуля". Лента показывает, что даже после настоящего хаоса в жизни всегда можно найти силы двигаться дальше.

"МакФарленд" (2015)

реж. Ники Каро

Фильм основан на реальной истории тренера Джима Уайта, который вместе с семьей переезжает в небольшой городок МакФарленд в Калифорнии. Там он устраивается работать в школу, где большинство учеников — дети из бедных мексиканских семей, которые вынуждены совмещать учебу с тяжелым трудом на полях.

Заметив выносливость подопечных, Уайт решает создать школьную команду по бегу на длинные дистанции. Сначала в них никто не верил, но постепенно команда начинает показывать результаты и насмешки исчезают.

Лента очень теплая и вдохновляющая — о вере, дисциплине и упорном труде людей, которым никто не давал шанса на успех. Создатели сделали акцент на контрасте между сложными условиями жизни и сильным внутренним порывом героев. Главную роль исполнил Кевин Костнер. Актер воплотил роль не идеального наставника, а человека, который поверил в своих учеников и меняется вместе с ними.

