Это было на самом деле: 7 мотивационных фильмов, возвращающих к жизни
Иногда достаточно посмотреть всего один фильм, чтобы иначе посмотреть на собственную жизнь. Мотивационные киноленты не только вдохновляют, но и призывают действовать, показывая на конкретных примерах возможности, которые мы так часто упускаем.
В сегодняшней подборке мы вспоминаем о 7 интересных мотивационных фильмах: "В поисках счастья", "Безумные деньги", "Эйр", "Невидимая сторона", "Земля кочевников", "Дикая" и "МакФарленд". Почти все они сняты на основе реальных событий. Каждая история — о разном пути: кто-то потерял все, но сумел подняться, кто-то кардинально изменил свою жизнь или же нашел настоящее счастье, отказавшись от материальных благ.
Кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для Фокуса подборку фильмов, которые вдохновляют никогда не опускать рук и не бояться начать все сначала. Герои этих незаурядных историй делятся опытом, который навсегда изменил их жизнь и, возможно, поможет изменить вашу.
"Земля кочевников" (2020)
- реж. Хлоя Джао
Вследствие экономического кризиса главная героиня, Ферн, теряет работу и дом. Вместо того, чтобы вернуться к привычной жизни, она садится в фургон и отправляется в путь, став частью сообщества современных кочевников — людей, которые живут в постоянных путешествиях по Америке.
Это нетипичный фильм. Здесь очень интересный сценарий, где нет кульминации или привычного финала. Весь процесс — это наблюдение за образом жизни кочевников. Лента очень философская и атмосферная: много тишины, природы, одиночества и одновременно свободы. Не о борьбе за успех, а о принятии реальности. Нам показывают, что потери иногда открывают новый образ жизни.
"Земля кочевников" получил огромное признание: "Оскары" за лучший фильм, режиссуру и женскую роль. Хлоя Чжао завоевала статус одной из самых обсуждаемых режиссеров современности. Ее новый фильм "Гамнет" мы рекомендовали в новинках марта.
"Невидимая сторона" (2009)
- реж. Джон Ли Хэнкок
Сюжет спортивной драмы рассказывает реальную историю Майкла Оэра — бездомного подростка, который вырос в сложных условиях и практически не имел шансов на успешное будущее. Когда состоятельная семья берет парня под свою опеку, его жизнь кардинально меняется. Благодаря поддержке, доверию и упорному труду Майкл получает шанс реализовать себя в американском футболе.
Эта лента не только о человечности, которую проявила новая семья к главному герою, она подчеркивает важность упорного труда на пути к своей цели. "Невидимая сторона" имеет ряд замечательных отзывов, а Сандра Буллок за исполнение главной роли получила свой первый "Оскар".
"В поисках счастья" (2006)
- реж. Габриэле Муччино
Наверное, это одна из самых известных и мощных историй о настойчивости и вере в себя. Фильм показывает долгий и изнурительный путь к своей мечте через бедность и постоянные неудачи.
В центре сюжета отец, который остается без денег и дома вместе с маленьким сыном. Зрителям понравилось как авторы показали суровую реальность. Главную роль в фильме безупречно исполнил Уилл Сит, а экранного сына сыграл его настоящий сын — Джейден Смит. Главный месседж: "Даже в худших условиях ты можешь двигаться вперед, и в конце тебя ждет успех!".
Эйр (2023)
- реж. Бен Аффлек
Фильм о создании культовых кроссовок Nike Air Jordan. Тогда компания проигрывала конкурентам, поэтому один из руководителей — Сонни Ваккаро — принимает важное решение. Он убеждает руководство отдать все ресурсы на создание новой линейки обуви и подписать контракт с тогда еще неизвестным баскетболистом Майклом Джорданом. Именно это решение впоследствии меняет не только Nike, но и весь спортивный бизнес.
Картина мотивирует не только из-за тяжелого пути к успеху, но и из-за идеи. Часто приходится рискнуть всем ради одной ставки, а большие решения часто выглядят безумными на старте.
Дополняет ленту невероятный актерский состав: Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, а также Виола Дэвис. Актриса играет мать Джордана — именно она добилась, чтобы ее сын по сей день получал процент за каждую проданную модель кроссовок Nike Air Jordan. Это изрядно вдохновляет!
"Безумные деньги" (2023)
- реж. Крейг Гиллеспи
Фильм на основе реальной истории показывает, что даже обычные люди могут изменить целую систему. Главный герой — финансовый энтузиаст и блогер Кит Гилл. Во время пандемии он увидел потенциал в акциях компании GameStop, которая вот-вот должна была обанкротиться, и призвал пользователей массово скупать их акции. В это же время крупные инвесторы делают ставки на падение, потому что уверены, что заработают на этом. Массовая покупка акций резко поднимает их цену, из-за чего инвесторы потеряли миллиарды долларов.
Эта история о том, как сотни интернет-пользователей объединилась и случайно устроила крупнейший финансовый бунт против Уолл-стрит. Все, кто рискнул — навсегда изменили свою жизнь.
"Дика" (2014)
- реж. Жан-Марк Валли
Реальная история Шерил Стрейд, которая после череды жизненных неудач решает кардинально изменить свою жизнь. Чтобы "найти себя", она отправляется в одинокое путешествие по Тихоокеанскому хребтовому маршруту, а это более 1000 километров дикой природы, — без опыта и подготовки. Лента собрала много положительных отзывов и высоких оценок, а Риз Уизерспун за исполнение Шерил получила номинацию на "Оскар".
Фильм получился достаточно медитативным, где важной частью становится сама природа. Именно она испытывает, ломает и одновременно помогает героине восстановиться. "Дикая" — это честная история о смелости начать с "нуля". Лента показывает, что даже после настоящего хаоса в жизни всегда можно найти силы двигаться дальше.
"МакФарленд" (2015)
- реж. Ники Каро
Фильм основан на реальной истории тренера Джима Уайта, который вместе с семьей переезжает в небольшой городок МакФарленд в Калифорнии. Там он устраивается работать в школу, где большинство учеников — дети из бедных мексиканских семей, которые вынуждены совмещать учебу с тяжелым трудом на полях.
Заметив выносливость подопечных, Уайт решает создать школьную команду по бегу на длинные дистанции. Сначала в них никто не верил, но постепенно команда начинает показывать результаты и насмешки исчезают.
Лента очень теплая и вдохновляющая — о вере, дисциплине и упорном труде людей, которым никто не давал шанса на успех. Создатели сделали акцент на контрасте между сложными условиями жизни и сильным внутренним порывом героев. Главную роль исполнил Кевин Костнер. Актер воплотил роль не идеального наставника, а человека, который поверил в своих учеников и меняется вместе с ними.
