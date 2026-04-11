Це було насправді: 7 мотиваційних фільмів, що повертають до життя

Іноді достатньо переглянути всього один фільм, щоб інакше подивитися на власне життя. Мотиваційні стрічки не лише надихають, а й закликають діяти, показуючи на конкретних прикладах можливості, які ми так часто втрачаємо.

У сьогоднішній добірці ми згадуємо про 7 цікавих мотиваційних фільмів: "У пошуках щастя", "Шалені гроші", "Ейр", "Невидима сторона", "Земля кочівників", "Дика" та "МакФарленд". Майже всі вони зняті на основі реальних подій. Кожна історія — про різний шлях: хтось втратив все, але зумів піднятися, хтось кардинально змінив своє життя або ж знайшов справжнє щастя, відмовившись від матеріальних благ.

Кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу добірку фільмів, які надихають ніколи не опускати рук та не боятися почати все спочатку. Герої цих непересічних історій діляться досвідом, що назавжди змінив їхнє життя і, можливо, допоможе змінити ваше.

"Земля кочівників" (2020)

реж. Хлоя Джао

Внаслідок економічної кризи головна героїня, Ферн, втрачає роботу і дім. Замість того, щоб повернутися до звичного життя, вона сідає у фургон та вирушає в дорогу, ставши частиною спільноти сучасних кочівників — людей, які живуть у постійних подорожах по Америці.

Це нетиповий фільм. Тут дуже цікавий сценарій, де немає кульмінації чи звичного фіналу. Весь процес — це спостереження за способом життя кочівників. Стрічка дуже філософська та атмосферна: багато тиші, природи, самотності й водночас свободи. Не про боротьбу за успіх, а про прийняття реальності. Нам показують, що втрати іноді відкривають новий спосіб життя.

"Земля кочівників" отримав величезне визнання: "Оскари" за найкращий фільм, режисуру та жіночу роль. Хлоя Чжао завоювала статус однієї з найбільш обговорюваних режисерок сучасності. Її новий фільм "Гамнет" ми рекомендували в новинках березня.

"Невидима сторона" (2009)

реж. Джон Лі Генкок

Сюжет спортивної драми розповідає реальну історію Майкла Оера — бездомного підлітка, який виріс у складних умовах і практично не мав шансів на успішне майбутнє. Коли заможна родина бере хлопця під свою опіку, його життя кардинально змінюється. Завдяки підтримці, довірі та наполегливій праці Майкл отримує шанс реалізувати себе в американському футболі.

Ця стрічка не лише про людяність, яку проявила нова родина до головного героя, вона підкреслює важливість наполегливої праці на шляху до своєї мети. "Невидима сторана" має низку чудових відгуків, а Сандра Буллок за виконання головної ролі отримала свій перший "Оскар".

"У пошуках щастя" (2006)

реж. Габріеле Муччіно

Напевно, це одна з найвідоміших та найпотужніших історій про наполегливість та віру в себе. Фільм показує довгий та виснажливий шлях до своє мрії через бідність та постійні невдачі.

У центрі сюжету батько, що залишається без грошей та дому разом із маленьким сином. Глядачам сподобалось як автори показали сувору реальність. Головну роль у фільмі бездоганно виконав Вілл Сіт, а екранного сина зіграв його справжній син — Джейден Сміт. Головний меседж: "Навіть у найгірших умовах ти можеш рухатися вперед, і в кінці на тебе чекає успіх!".

Ейр (2023)

реж. Бен Аффлек

Фільм про створення культових кросівок Nіke Air Jordan. Тоді компанія програвала конкурентам, тому один з керівників — Сонні Ваккаро — приймає важливе рішення. Він переконує керівництво віддати всі ресурси на створення нової лінійки взуття та підписати контракт із тоді ще невідомим баскетболістом Майклом Джорданом. Саме це рішення згодом змінює не тільки Nike, а й весь спортивний бізнес.

Картина мотивує не лише через важкий шлях до успіху, ай через ідею. Часто доводить ризикнути всім заради однієї ставки, а великі рішення часто виглядають божевільними на старті.

Доповнює стрічку неймовірний акторський склад: Метт Деймон, Бен Аффлек, а також Віола Девіс. Акторка грає матір Джордана — саме вона добилася, щоб її син донині отримував відсоток за кожну продану модель кросівок Nіke Air Jordan. Це неабияк надихає!

"Шалені гроші" (2023)

реж. Крейг Гіллеспі

Фільм на основі реальної історії показує, що навіть звичайні люди можуть змінити цілу систему. Головний герой — фінансовий ентузіаст та блогер Кіт Гілл. Під час пандемії він побачив потенціал в акціях компанії GameStop, яка от-от мала збанкротувати, й закликав користувачів масово скупляти їхні акції. У цей же час великі інвестори роблять ставки на падіння, бо впевнені, що зароблять на цьому. Масова купівля акцій різко піднімає їхню ціну, через що інвестори втратили мільярди доларів.

Ця історія про те, як сотні інтернет-користувачів об’єдналася і випадково влаштувала найбільший фінансовий бунт проти Волл-стріт. Усі, хто ризикнув — назавжди змінили своє життя.

"Дика" (2014)

реж. Жан-Марк Валлі

Реальна історія Шеріл Стрейд, яка після низки життєвих невдач вирішує кардинально змінити своє життя. Щоб "знайти себе" , вона вирушає у самотню подорож Тихоокеанським хребтовим маршрутом, а це понад 1000 кілометрів дикої природи, — без досвіду і підготовки. Стрічка зібрала багато схвальних відгуків та високих оцінок, а Різ Візерспун за виконання Шеріл отримала номінацію на "Оскар".

Фільм вийшов досить медитативним, де важливою частиною стає сама природа. Саме вона випробовує, ламає і водночас допомагає героїні відновитися. "Дика" — це чесна історія про сміливість почати з "нуля". Стрічка показує, що навіть після справжнього хаосу у житті завжди можна віднайти сили рухатися далі.

"МакФарленд" (2015)

реж. Нікі Каро

Фільм заснований на реальній історії тренера Джима Вайта, який разом із сім’єю переїжджає до невеликого містечка МакФарленд у Каліфорнії. Там він влаштовується працювати у школу, де більшість учнів — діти з бідних мексиканських сімей, які змушені поєднувати навчання з важкою працею на полях.

Помітивши витривалість підопічних, Вайт вирішує створити шкільну команду з бігу на довгі дистанції. Спочатку в них ніхто не вірив, але поступово команда починає показувати результати й насмішки зникають.

Стрічка дуже тепла та надихаюча — про віру, дисципліну та наполегливу працю людей, яким ніхто не давав шансу на успіх. Творці зробили акцент на контрасті між складними умовами життя та сильним внутрішнім поривом героїв. Головну роль виконав Кевін Костнер. Актор втілив роль не ідеального наставника, а людини, яка повірила в своїх учнів і змінюється разом з ними.

