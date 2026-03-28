"Диявол носить Prada 2" й інші круті фільми квітня, які всі обговорюють

Квітень у кіно обіцяє бути насиченим і різноплановим. Індустрія підготувала щонайменше два гучні релізи, які мають усі шанси оживити прокат: один із найбільш очікуваних фільмів року та моторошний горор з мумією.

Вже на початку квітня у кінотеатрах покажуть продовження нового "Маріо", а з 30 квітня на великі екрани увірветься найбільш очікуваний фільм цієї весни — "Диявол носить Prada 2". На глядачів також чекає байопік про Майкла Джексона, український фільм про перегони та ще багато інших цікавих прем’єр. Кінооглядач Андрій Пушкаш традиційно розповідає Фокусу, що не можна пропускати у кіно.

"Супер Маріо: Галактика в кіно"

Режисери: Аарон Горват, П'єр Ледюк, Майкл Єленич та Фаб'єн Полак

У кіно з 1-го квітня

Продовження пригод Маріо стане однією з найяскравіших прем’єр весни. Після касового успіху першої частини у 2023 році студія вирішила не зупинятися і значно розширити всесвіт — буквально. Нова стрічка переносить знайомих героїв за межі Грибного королівства у космічний вимір, що був натхненний культовою серією ігор "Super Mario Galaxy".

"Супер Маріо: Галактика в кіно" — це масштабний, яскравий та дуже амбіційний сиквел, що стане головним сімейним блокбастером та потенційним касовим лідером.

"На драйві"

Режисер: Артем Литвиненко

У кіно з 7 квітня

Пригодницький екшн "На драйві" стане однім з ключових українських релізів цього місяця. Компанія друзів з Харкова знаходять покинуті автомобілі в зачиненому торговельному центрі й починають влаштовувати нелегальні перегони.

Фільм робить ставку на поєднання видовищного екшну та соціального контексту. З одного боку це історія про швидкість, ризик і молодіжну культуру, а з іншого — про життя у прифронтовій реальності, де навіть розваги мають інший сенс. Це один з перший українських фільмів про перегони. Автори позиціонують стрічку як одну із найочікуваніших релізів року.

"Мумія Лі Кроніна"

Режисер: Лі Кронін

У кіно з 16-го квітня

Квітневий репертуар не обійдеться без горору. Ремейк оригінальної "Мумії" (1932), але цього разу за переосмислення класичного монстра взявся Лі Кронін. У центрі сюжету давнє прокляття, яке пробуджується через втручання людей. Археологічне відкриття швидко перетворюється на боротьбу за виживання.

Режисер відомий своїм напруженим стилем з акцентом на безвихідь перед злом. Одним із продюсерів фільму — Джеймс Ван ("Астрал", "Анабель", франшиза "Закляття"), тож фільм має бути темним, жорстоким та атмосферним горором, який точно сподобається фанатам жахів.

"Майкл"

Режисер: Антуан Фьюкуа

У кіно з 22-го квітня

Масштабний байопік про короля поп музики — Майкла Джексона. Фільм охопить різні етапи життя артиста: від дитинства до світової слави, яка назавжди змінила індустрію.

Глядачам покажуть шлях Джексона до статусу глобальної зірки, створення культових хітів та безпосередній вплив на попкультуру. Головну роль у фільмі виконав Джаафар Джексон — племінник Майкла Джексона.

Попри те, що історія Майкла може здатися українцям не надто близькою на відміну від англомовного суспільства, потенціал фільму абсолютно очевидний і сподобається фанатам.

"Кіллхаус"

Режисер: Любомир Левицький

У кіно з 23-го квітня

Новий проєкт українського режисера Любомира Левицького, який вже багато років розвиває українське ігрове кіно в США. "Кілхаус" — це історія про те, як дронами рятують сімейну пару та американську журналістку, які опинилися в епіцентрі операції спецпідрозділу 3 ОШБр, СБУ та ГУР. Військові мають врятувати поранене подружжя на окупованій території, але ситуація ускладняється, коли виявляється, що ворог взяв в заручники їхню 14-річну доньку.

Режисер зробив важливий акцент на видовищності екшн-сцен, як у західних бойовиках. Це надзвичайно амбітний фільм з заявкою на міжнародний рівень.

"Диявол носить Prada 2"

Режисер: Девід Франкель

У кіно з 30-го квітня

Закінчуємо місяць одним з найбільш очікуваних фільмів цього року — друга частина "Диявол носить Prada". До продовження приєдналися головні герої першої частини: Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі. Режисерське крісло знову зайняв Девід Франкель. Залучили й сценаристку, яка працювала на першим фільмом, — Алін Брош МакКенна.

Сюжет тримають в секреті, однак відомо, що Міранда стикнеться з проблемами, пов’язаними зі стрімкими змінами в індустрії: соціальні мережі, нові медіаплатформи та молоді амбітні конкуренти.

З моменту виходу першої частини минуло 20 років, тож це буде масштабне та дуже гламурне повернення культової стрічки. Кінотеатри готуються до потоку глядачів, а кіноіндустрія в очікуванні шалених прибутків.

