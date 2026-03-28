"Дьявол носит Prada 2" и другие крутые фильмы апреля, которые обсуждают все

Апрель в кино обещает быть насыщенным и разноплановым. Индустрия подготовила как минимум два громких релиза, которые имеют все шансы оживить прокат: один из самых ожидаемых фильмов года и жуткий хоррор с мумией.

Уже в начале апреля в кинотеатрах покажут продолжение нового "Марио", а с 30 апреля на большие экраны ворвется самый ожидаемый фильм этой весны — "Дьявол носит Prada 2". Зрителей также ждет байопик о Майкле Джексоне, украинский фильм о гонках и еще много других интересных премьер. Кинообозреватель Андрей Пушкаш традиционно рассказывает Фокусу, что нельзя пропускать в кино.

"Супер Марио: Галактика в кино"

Режиссеры: Аарон Горват, Пьер Ледюк, Майкл Еленич и Фабьен Полак

В кино с 1-го апреля

Продолжение приключений Марио станет одной из самых ярких премьер весны. После кассового успеха первой части в 2023 году студия решила не останавливаться и значительно расширить вселенную — буквально. Новая лента переносит знакомых героев за пределы Грибного королевства в космическое измерение, которое было вдохновлено культовой серией игр "Super Mario Galaxy".

"Супер Марио: Галактика в кино" — это масштабный, яркий и очень амбициозный сиквел, который станет главным семейным блокбастером и потенциальным кассовым лидером.

"На драйве"

Режиссер: Артем Литвиненко

В кино с 7 апреля

Приключенческий экшн "На драйве" станет одним из ключевых украинских релизов этого месяца. Компания друзей из Харькова находят брошенные автомобили в закрытом торговом центре и начинают устраивать нелегальные гонки.

Фильм делает ставку на сочетание зрелищного экшна и социального контекста. С одной стороны это история о скорости, риске и молодежной культуре, а с другой — о жизни в прифронтовой реальности, где даже развлечения имеют другой смысл. Это один из первых украинских фильмов о гонках. Авторы позиционируют ленту как одну из самых ожидаемых релизов года.

"Мумия Ли Кронина"

Режиссер: Ли Кронин

В кино с 16-го апреля

Апрельский репертуар не обойдется без хоррора. Ремейк оригинальной "Мумии" (1932), но на этот раз за переосмысление классического монстра взялся Ли Кронин. В центре сюжета древнее проклятие, которое пробуждается из-за вмешательства людей. Археологическое открытие быстро превращается в борьбу за выживание.

Режиссер известен своим напряженным стилем с акцентом на безысходность перед злом. Одним из продюсеров фильма — Джеймс Ван ("Астрал", "Анабель", франшиза "Заклятие"), поэтому фильм должен быть темным, жестоким и атмосферным хоррором, который точно понравится фанатам ужасов.

"Майкл"

Режиссер: Антуан Фьюкуа

В кино с 22-го апреля

Масштабный байопик о короле поп музыки — Майкле Джексоне. Фильм охватит разные этапы жизни артиста: от детства до мировой славы, которая навсегда изменила индустрию.

Зрителям покажут путь Джексона к статусу глобальной звезды, создание культовых хитов и непосредственное влияние на поп-культуру. Главную роль в фильме исполнил Джаафар Джексон — племянник Майкла Джексона.

Несмотря на то, что история Майкла может показаться украинцам не слишком близкой в отличие от англоязычного общества, потенциал фильма совершенно очевиден и понравится фанатам.

"Киллхаус"

Режиссер: Любомир Левицкий

В кино с 23-го апреля

Новый проект украинского режиссера Любомира Левицкого, который уже много лет развивает украинское игровое кино в США. "Килхаус" — это история о том, как дронами спасают семейную пару и американскую журналистку, оказавшихся в эпицентре операции спецподразделения 3 ОШБр, СБУ и ГУР. Военные должны спасти раненых супругов на оккупированной территории, но ситуация осложняется, когда оказывается, что враг взял в заложники их 14-летнюю дочь.

Режиссер сделал важный акцент на зрелищности экшн-сцен, как в западных боевиках. Это чрезвычайно амбициозный фильм с заявкой на международный уровень.

"Дьявол носит Прада 2"

Режиссер: Дэвид Франкель

В кино с 30-го апреля

Заканчиваем месяц одним из самых ожидаемых фильмов этого года — вторая часть "Дьявол носит Prada". К продолжению присоединились главные герои первой части: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Режиссерское кресло снова занял Дэвид Франкель. Привлекли и сценаристку, которая работала над первым фильмом, — Алин Брош МакКенна.

Сюжет держат в секрете, однако известно, что Миранда столкнется с проблемами, связанными со стремительными изменениями в индустрии: социальные сети, новые медиаплатформы и молодые амбициозные конкуренты.

С момента выхода первой части прошло 20 лет, поэтому это будет масштабное и очень гламурное возвращение культовой ленты. Кинотеатры готовятся к потоку зрителей, а киноиндустрия в ожидании бешеных прибылей.

