Не тільки "Чорнобиль": 8 популярних у світі серіалів, де згадують Україну

Україна не часто стає центральною локацією у голлівудському кіно чи серіалах, проте регулярно згадується у сюжетах як цікавий або важливий елемент. Здебільшого через історичний контекст, політику або походження персонажів.

Кінооглядач Андрій Пушкаш підготував для Фокусу список з восьми серіалів, де певну роль у сюжеті відіграє Україна. Ці проєкти, як і відомий на весь світ "Чорнобиль" від HBO, мають високі оцінки критиків та різні за жанром, тож кожен зможе обрати щось для себе.

У добірці згадаємо про серіали: "Заправку на розі", "Як я зустрів вашу маму", "Мислити як злочинець", "Детектив Раш", "CSI: Нью-Йорк", "Сімпсони", "Невиліковне Це" та "Тіло як доказ". Всі згадані проєкти об’єднує згадка про Україну як важливий елемент для зв’язки сюжету — від національних традицій до персонажів українського походження.

"Заправка на розі"

2004-2009;

Канадський ситком, що став одним з найбільш популярних комерційних серіалів Канади завдяки спокійні атмосфері та простому гумору. Події розгортаються і вигаданому містечку, де все обертається навколо заправки.

В одному епізоді головний герой в контексті сюжету розповідає про Україну. У кадрі з’являються молоді люди, що танцюють гопака, а герой говорить: "До побачення". Цікаво, що навіть у 2004 році українська мова просочувалась у такі локальні західні проєкти.

"Як я зустрів вашу маму"

2005-2014;

Один з найвпливовіших американських ситкомів 2000-х. Побудований як довга історія, яку головний герой розповідає своїм дітям. Проєкт одразу полюбився глядачам завдяки поєднанню нетипового для жанру поданням інформації через флешбеки та дотепному гумору. З часом серіал почали розбирати на меми, що лиш додало йому популярності.

Україна тут з’являється в окремих жартах і репліках персонажів. Це не ціла сюжетна лінія, а більше фонові згадки, які показують масштаби серіалу.

"Мислити як злочинець"

2005-дотепер;

Члени елітного підрозділу ФБР навчились мислити, як злочинці. Замість того, щоб ретельно вивчати докази, вони намагаються знайти та зрозуміти мотиви злочину, вникаючи у кожен крок злочинця. Серіал часто акцентує увагу на темному боці людської психіки, тому має більш напружений і навіть важкий тон. Завдяки цьому він отримав велику фан-базу. Це один з найвідоміших кримінальних серіалів, що транслюють донині!

У деяких епізодах Україна фігурує як країна походження певних героїв або в контексті їхньої причетність до кримінальних банд зі східної Європи.

"Детектив Раш"

2003-2010;

Американський детективний серіал про Лілі Раш, детектива з відділу вбивств, яку начальство використовує для розкриття справ, що висять на відділку протягом років.

Історія виділяється серед інших детективів своєю емоційністю. Адже кожен епізод це окрема історія з чийогось минулого, тому тут акцент не лише на злочині, а й на долях людей. Саме тому він часто має драматичний, навіть сумний настрій.

В одному з епізодів розслідування Лілі Раш приводить до України, звідки був її потерпілий.

"CSI: Нью-Йорк"

2004-2013;

Один з найуспішніших спінофів франшизи "CSI". У центрі сюжету, як і в попередніх версіях, група детективів з команди "CSI", які розслідують злочини. В порівняні з іншими, тут більше уваги приділяється атмосфері Нью-Йорка. Ця версія серіалу активно популяризувала криміналістику як науку та вплинула на інтерес до цієї професії у світі.

В одній із справ детективи працюватимуть з українцями, які мають пряму причетність до злочину.

"Сімпсони"

1989-дотепер;

Культовий анімаційний серіал, що виходить з 1989 року. Відомий своєю сатирою на політику, культуру, стиль життя та світові події.

Чи не єдиний серіал, де Україна згадується регулярно. У новинних вставках, жартах або політичних пародіях. Здебільшого це короткі, але дуже впізнавані замальовки. Наприклад, у прем'єрній серії 23 сезону глядачам показують такого собі Віктора з України. Там навіть з’являється його дружина Людмила.

"Невиліковне Це"

2010-2013;

Драматичний серіал з елементами чорного гумору. За сюжетом, головна героїня, дізнавшись про невиліковну хворобу, пускається берега. Дівчина наважується втілити всі свої божевільні ідеї, в чому їй допомагає емоційно незрілий обранець.

Сюжет в одному з епізодів обертатиметься навколо знайомства з чоловіком, який розповідатиме про свою батьківщину — Україну.

"Тіло як доказ"

2011-2013;

Медично-кримінальний серіал про роботу судмедексперта. Головна героїня — колишня нейрохірургиня, яка після травми змінює професію. Історія нагадує сюжет з книг Тесс Геррітсен, де також поєднано медичні деталі, розкриття злочинів та особистих травмах героїв.

Україна у серіалі фігуруватиме в одному із розслідувань. Жертва нападу, українка, розповідає багато деталей, пов’язаних із її походженням.

