Не тільки "Чорне дзеркало": 6 серіалів-антологій, які стали хітами

Серіали-антології – це унікальний формат, в якому кожна історія існує окремо, у нашому випадку в межах епізоду або сезону. Разом вони створюють цілий світ з однією концепцією.

Творці серіалів-антологій експериментують з жанрами та героями без прив’язки до одного сюжету. Такий формат запам’ятовується, адже кожного разу глядач отримує нові враження, цікаву і небанальну історію та настрій.

У сьогоднішній добірці кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу найкращих представників жанру. Це рейтингові проєкти, що стали сенсацією, – від технологічної тривоги в "Чорному дзеркалі" до кримінальної атмосфери "Фарго", від анімаційних експериментів у "Любові, смерті та роботах" до напруженої соціально драми в "Сварці". Також ми згадаємо про стильний горор "Кабінет курйозів Гільєрмо дель Торо" та сатиричний серіал про розкіш та людські слабкості "Білий лотос".

"Чорне дзеркало"

З 2011 року – дотепер;

7 сезонів.

Один з найвідоміших представників жанру, який з 2011 року досліджує взаємодію людини з технологіями. Кожна серія — це окрема історія та жанр, об’єднані однією ідеєю: "Що буде, якщо технології стануть прогресивнішими та врешті-решт вийдуть з-під контролю". Ці сюжети лякають моторошними перспективами, які, можливо, уже чекають на нас.

Соціальні мережі, що оцінюють тебе як товар, тотальне стеження, штучний інтелект, який замінює близьких, або цифрова реінкарнація після смерті. Творцям вдалось показати цілісну картинку зі своїм сюжетом, кульмінацією та несподіваною кінцівкою. Після виходу на Netflix серіал став справжнім культурним явищем та зібрав численні нагороди.

"Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо"

2022 рік;

1 сезон.

Вісім химерних оповідань у стилі Гільєрмо дель Торо. Формально він не режисер серіалу, а виступає куратором всього проєкту, сценаристом та продюсером, який обрав 8 історій та запросив 8 різних режисерів на зйомку.

Кожен епізод – це окремий горор із власною атмосферою та настроєм. Тут і класичні історії про прокляття, і більш психологічні сюжети, – інколи вони відверто дивні та майже сюрреалістичні.

Стилістично серіал просто бездоганний, бо кожен епізод там як маленький фільм зі своєю естетикою. Все, як любить Гільєрмо дель Торо! Це не просто набір страшних історій, а своєрідна колекція у музеї чудернацьких експонатів.

"Фарго"

З 2014 року – дотепер;

5 сезонів.

У 1995 рокі брати Коени зняли трилер "Форго" – про чоловіка, що загруз у боргах, але придумав "геніальний план". Він найняв бандитів, щоб ті викрали його дружину та попросили викуп у її багатого батька. Все вийшло з-під контролю: з’явилося багато жертв, а справу почала розслідувати вагітна поліцейська. Фільм виявився надзвичайно успішним.

Ноа Гоулі у 2014-му створив серіал на основі цієї стрічки, де кожен сезон – окрема історія в стилі "Фарго". Історії показують злочини американського середнього Заходу. Ми бачимо, як випадковість, жадібність і страх призводять до насильства.

Після прем’єри першого сезону "Фарго" одразу став одним з найуспішніших серіалі-антологій. За п’ять сезонів він отримав 14 номінацій на "Золотий глобус", 63 – на "Еммі" та 9 – на "Вибір критиків".

"Любов, смерть та роботи"

З 2019 року – дотепер;

4 сезони.

Якщо коротко, то "Любов смерть і роботи" — це анімоване "Чорне дзеркало" з позначкою 18+, де епізоди тривають по 15-20 хв. За такий короткий час творці встигають розвинути сюжет краще та масштабніше, ніж деякі фільми.

Головна особливість – повна свобода. Тут немає єдиного стилю чи формату: один епізод може бути гіпереліптичною 3D-анімацією, інший – карикатурою чи мальованою анімацією. Так само і з жанрами: фантастика, горор, чорна комедія, бойовик чи філософська притча. Кожна серія – інший світ.

"Любов, смерть та роботи" створений за участі Девіда Фінчера та Тіма Міллера, хоч у кожної серії є свій режисер. В основі багатьох історій лежать оповідання різних авторів, які надали дозвіл на екранізацію.

Цікаво, що над проєктом працювали студії по всьому світу, зокрема в Україні. Серіал швидко став хітом на Netflix та отримав низку нагород.

"Сварка"

2023 року – дотепер;

2 сезони.

Соціальна драма з елементами сатири, що вийшла на Netflix у 2023 році й одразу ж стала хітом. Наприклад, перший сезон розповідає нам про дорожню пригоду між двома незнайомцями – Денні та Емі, яка поступово переростає у справжню війну, в якій бажання довести свою правоту руйнує життя обом героям.

Другий сезон – про дві пари, які перебувають на різних етапах життя. Коли одні стають свідками сварки інших, то між ними розпочинається війна на ґрунті заздрощів, жадібності, шантажу та брехні.

Серіал показує глядачам, як накопичений стрес, внутрішні комплекси та замовчування проблем можуть повністю зруйнувати життя. Варто звернути увагу на цікавий сюжет, балансуючий між соціальною драмою та чорним гумором, що лише підсилює враження.

"Білий лотос"

2021 рік – дотепер;

3 сезони.

Сатиричний трилер "Білий лотос" від HBO вважають одним з найвпливовіших та найуспішніших серіалів наших часів. Події кожного сезону не пов’язані між собою й відбуваються на різних курортах (1 сезон – Гаваї, 2-й – Італія, 3-й – Таїланд, 4-й – Франція.

Вже з першого епізоду творці дають зрозуміти, що розкішний відпочинок приховує темну сторону туристів. Герої можуть бути навіть не знайомі одне з одним, але всі вони прибувають на відпочинок зі своїми проблемами та таємницями, які зрештою вилазять на зовні.

В останньому епізоді глядачі дізнаються: "Хто вб’є?", "Кого?" та "Чому?". До зйомок залучають відомих акторів, серед яких навіть відомі співачки, до прикладу, одну із ролей зіграла солістка Blackpink.

