Цікаво до останньої хвилини: 7 фільмів травня, щоб забути про все на світі

Попри те, що першу половину травня кінотеатри захопить 2-га частина "Диявол носить Prada", у репертуарі традиційно побачимо дюжину крутих релізів на будь-який смак. Коротко розповідаємо про всі новинки, що зараз на слуху.

На любителів кіно чекають сімейна комедія з Г’ю Джекманом "Вівці-детективи", продовження "Мортал Комбат", фільм-концерт Біллі Айліш, а також "Мандалорець і Ґроґу", "Пасажир", "Сутінки. Сага. Новий місяць" та новий жахастик від А24 "Backrooms: Залаштунки". Детальніше про кожну прем’єру Фокусу традиційно розповідає кінооглядач Андрій Пушкаш.

"Вівці-детективи"

реж. Кайл Балда

з 2-го травня

Розпочинаємо місяць із сімейною комедією з елементами детективу та незвичною ідеєю, бо розслідування вестимуть вівці. Історія пастуха Джорджа (Г’ю Джекман), який щовечора читає своїм вівцям детективи, думаючи, що вони нічого не розуміють. Насправді отара уважно слухає та все аналізує. Коли на фермі стається загадковий інцидент, після якого зникає господар, вівці вирішують самотужки вести розслідування.

Відео дня

Фільм частково базується на книзі "Три мішки вовни", а окрім Джекмана головну роль виконає відома британська акторка Емма Томпсон. Фільм підійде як для сімейного перегляду, так і соло.

"Мортал Комбат II"

реж. Саймон Маккуойд

з 7-го травня

Пряме продовження перезапуску франшизи "Мортал Комбат", що виходило у прокаті в 2021 році та базується на серії культової відеогри. Після подій першої частини Земне царство готується до офіційного турніру Mortal Kombat, де вирішується доля світу.

Головний герой Коул Янг знову об’єднується з бійцями, щоб протистояти силам Зовнішнього світу. Творці обіцяють, що ця історія концентрується більше на самому турнірі та видовищних боях. На режисерське крісло знову повернувся творець першої частини — Саймон Маккуойд, а головну роль виконає зірка серіалу "Хлопаки" Карл Урбан.

"Біллі Айліш: Hit Me Hard and Soft"

реж. Джеймс Кемерон та Біллі Айліш

з 7-го травня

У вересні 2024 року розпочався світовий тур Біллі Айліш на підтримку її нового альбому "Hit Me Hard and Soft", який тривав до листопада 2025-го. Режисер "Аватар" та "Титанік" Джеймс Кемерон запропонував відзняти один із виступів на камери в 3D-форматі. Основні зйомки проходили на концерті в Манчестері, але можна буде побачити й багато сцен із закулісся.

Документальний фільм-концерт однієї з найпопулярніших артисток свого покоління дозволить фанатам відчути атмосферу її шоу, а також дізнатися, як створювався один з найпопулярніших музичних світовий турів 2025 року.

"Мандалорець і Ґроґу"

реж. Джон Фавро

з 21-го травня

Перший повнометражний фільм, що став продовженням серіалу "Мандалорець". Після падіння імперії Дін Джарін і Ґроґу знову разом. Герої вирушають у небезпечну подорож, щоб захистити нову республіку. Перед ними з’являється загроза — недобитки Імперії, які намагаються повернути контроль.

Всесвіт "Зоряних війн" неймовірно великий — він налічує декілька окремих серіалів та спін-офів. Фанатська база у франшизи чимала, зокрема у персонажа Ґроґу (Йода), та й не слід забувати про Педро Паскаля, який виконає у фільмі головну роль. Бюджети на фільми, як правило, більші, аніж у серіалів, тож чекаємо на масштабні сцени та зоряні бої.

"Пасажир"

реж. Андреа Овредал

з 21-го травня

Фолк-горор про молоду пару, що стає свідком моторошної аварії, в якій гине водій. Незабаром їх починає переслідувати Пасажир — демонічний сталкер, від якого неможливо втекти.

Один з небагатьох горорів, на які покладають великі надії. Психологічний тиск, атмосфера нічної дороги з напруженим відчуттям, що хтось поруч, — обов’язково сподобається поціновувачам жанру.

"Сутінки. Сага. Новий місяць" (2009)

реж. Кріс Вайц

з 28-го травня

Минулого місяця у кінопрокат різко увірвалась перша частина культової історії "Сутінки". Цього місяця на нас чекає продовження, що з’явиться на великих екранах вже з 28-го травня.

Друга частина покаже, як Белла Свон болісно переживає зникнення Едварда і безуспішно шукає забуття в дружбі з місцевим хлопцем — Джейкобом Блеком. Проте вона навіть не підозрює, що її кращий друг — породження ще одного "народу Пітьми".

"Backrooms: Залаштунки"

реж. Кей Парсонс

з 28-го травня

Один з найцікавіших горорів 2026 року. Екранізація інтернет-феномену від режисера серії YouTube-горорів і оригінального концепту "backrooms". У 2019 Кей Парсонс створив в YouTube серію відео з безкінечними пустими приміщеннями офісів, де зненацька з’являються скримери. В описі він зазначив: "Якщо випасти із реальності, ти можеш опинитися тут".

Відео швидко завірусилися в мережі. Згодом студія А24 побачила у цьому потенціал та взялися за екранізацію. Режисерське крісло посів сам автор роликів, тож це буде його дебют в кіно.

За сюжетом фільму, терапевтка шукає свого пацієнта, який зникає і "провалюється" в інший вимір. Вона сама вирішує туди й усвідомлює, що потрапила у страшний лабіринт.

