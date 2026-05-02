Интересно до последней минуты: 7 фильмов мая, чтобы забыть обо всем на свете

Несмотря на то, что первую половину мая кинотеатры захватит 2-я часть "Дьявол носит Prada", в репертуаре традиционно увидим дюжину крутых релизов на любой вкус. Коротко рассказываем обо всех новинках, которые сейчас на слуху.

Любителей кино ждут семейная комедия с Хью Джекманом "Овцы-детективы", продолжение "Мортал Комбат", фильм-концерт Билли Айлиш, а также "Мандалорец и Грогу", "Пассажир", "Сумерки. Сага. Новая луна" и новый ужастик от А24 "Backrooms: Закулисье". Подробнее о каждой премьере Фокусу традиционно рассказывает кинообозреватель Андрей Пушкаш.

"Овцы-детективы"

реж. Кайл Балда

со 2-го мая

Начинаем месяц с семейной комедией с элементами детектива и необычной идеей, потому что расследование будут вести овцы. История пастуха Джорджа (Хью Джекман), который каждый вечер читает своим овцам детективы, думая, что они ничего не понимают. На самом деле стадо внимательно слушает и все анализирует. Когда на ферме происходит загадочный инцидент, после которого исчезает хозяин, овцы решают самостоятельно вести расследование.

Фильм частично основан на книге "Три мешка шерсти", а кроме Джекмана главную роль исполнит известная британская актриса Эмма Томпсон. Фильм подойдет как для семейного просмотра, так и соло.

"Мортал Комбат II"

реж. Саймон Маккуойд

с 7-го мая

Прямое продолжение перезапуска франшизы "Мортал Комбат", выходившее в прокате в 2021 году и основанное на серии культовой видеоигры. После событий первой части Земное царство готовится к официальному турниру Mortal Kombat, где решается судьба мира.

Главный герой Коул Янг снова объединяется с бойцами, чтобы противостоять силам Внешнего мира. Создатели обещают, что эта история концентрируется больше на самом турнире и зрелищных боях. На режиссерское кресло снова вернулся создатель первой части — Саймон Маккуойд, а главную роль исполнит звезда сериала "Пацаны" Карл Урбан.

"Билли Айлиш: Hit Me Hard and Soft"

реж. Джеймс Кэмерон и Билли Айлиш

с 7-го мая

В сентябре 2024 года начался мировой тур Билли Айлиш в поддержку ее нового альбома "Hit Me Hard and Soft", который продлился до ноября 2025-го. Режиссер "Аватар" и "Титаник" Джеймс Кэмерон предложил отснять одно из выступлений на камеры в 3D-формате. Основные съемки проходили на концерте в Манчестере, но можно будет увидеть и много сцен из закулисья.

Документальный фильм-концерт одной из самых популярных артисток своего поколения позволит фанатам прочувствовать атмосферу ее шоу, а также узнать, как создавался один из самых популярных музыкальных мировой туров 2025 года.

"Мандалорец и Грогу"

реж. Джон Фавро

с 21-го мая

Первый полнометражный фильм, ставший продолжением сериала "Мандалорец". После падения империи Дин Джарин и Грогу снова вместе. Герои отправляются в опасное путешествие, чтобы защитить новую республику. Перед ними появляется угроза — недобитки Империи, которые пытаются вернуть контроль.

Вселенная "Звездных войн" невероятно велика — она насчитывает несколько отдельных сериалов и спин-оффов. Фанатская база у франшизы немалая, в частности у персонажа Грогу (Йода), да и не следует забывать о Педро Паскале, который исполнит в фильме главную роль. Бюджеты на фильмы, как правило, больше, чем у сериалов, поэтому ждем масштабные сцены и звездные бои.

"Пассажир"

реж. Андреа Овредал

с 21-го мая

Фолк-хоррор о молодой паре, которая становится свидетелем жуткой аварии, в которой погибает водитель. Вскоре их начинает преследовать Пассажир — демонический сталкер, от которого невозможно убежать.

Один из немногих хорроров, на которые возлагают большие надежды. Психологическое давление, атмосфера ночной дороги с напряженным ощущением, что кто-то рядом, — обязательно понравится ценителям жанра.

"Сумерки. Сага. Новая луна" (2009)

реж. Крис Вайц

с 28-го мая

В прошлом месяце в кинопрокат резко ворвалась первая часть культовой истории "Сумерки". В этом месяце нас ждет продолжение, которое появится на больших экранах уже с 28-го мая.

Вторая часть покажет, как Белла Свон болезненно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с местным парнем — Джейкобом Блэком. Однако она даже не подозревает, что ее лучший друг — порождение еще одного "народа Тьмы".

"Подсобные помещения: закулисье"

реж. Кей Парсонс

с 28-го мая

Один из самых интересных хорроров 2026 года. Экранизация интернет-феномена от режиссера серии YouTube-horror и оригинального концепта "backrooms". В 2019 году Кей Парсонс создал в YouTube серию видео с бесконечными пустыми помещениями офисов, где неожиданно появляются скримеры. В описании он отметил: "Если выпасть из реальности, ты можешь оказаться здесь".

Видео быстро завирусились в сети. Впоследствии студия А24 увидела в этом потенциал и взялись за экранизацию. Режиссерское кресло занял сам автор роликов, поэтому это будет его дебют в кино.

По сюжету фильма, терапевт ищет своего пациента, который исчезает и "проваливается" в другое измерение. Она сама решает туда и осознает, что попала в страшный лабиринт.

