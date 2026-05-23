Ностальгия с первого кадра: лучшие фильмы 90-х, на которых выросло целое поколение (видео)

90-е — эпоха фильмов, которые мы десятки раз пересматривали по телевизору. Именно тогда появились ленты, на которых выросло целое поколение — от фантастики и боевиков до романтики и семейных комедий.

В этой подборке эксклюзивно для Фокуса кинообозреватель Андрей Пушкаш подготовил 11 фильмов, на которых выросли миллионы людей и которые до сих пор вызывают ностальгию с первого кадра.

"Маска" (1994)

реж. Чак Рассел

Комедийная лента на основе комикса, которая принесла мировую известность Джиму Керри и стала дебютом для Кэмерон Диаз. Застенчивый служащий находит древнюю скандинавскую маску, которая наделяет владельца сверхъестественными способностями и высвобождает его скрытые желания. В этом образе он бросает вызов местной мафии и пытается завоевать сердце певицы Тины Карлай.

"Терминотар 2: Судный день" (1991)

реж. Джеймс Кэмерон

Фильм до сих пор считают одним из самых влиятельных в жанре и вершиной визуальных эффектов своего времени. По сюжету, на землю прибывает Терминатор Т-1000 из будущего, чтобы убить Джона Конора — будущего лидера восстания людей. Защищать его будет перепрограммированный терминатор Т-800. Самый популярный фильм из всей франшизы и частый "гость" на канале ICTV.

"Красотка" (1990)

реж. Гарри Маршалл

Картина рассказывает историю неожиданной любви между бизнесменом и проституткой в Лос-Анджелесе, став одним из самых успешных романтических фильмов десятилетия. Именно эта лента сделала Джулию Робертс звездой мирового уровня. "Красотка" сильно повлияла на многочисленные романтические комедии тех времен, а образ Вивьен в красном платье стал одним из самых известных в кино.

"Армагеддон" (1998)

реж. Майкл Бэй

Научно-фантастический фильм-катастрофа Майкла Бэя. Группа нефтяников и их попытка остановить гигантский астероид, который приближается к земле. Сюжет запомнился многим благодаря своим масштабным экшном и эмоциональной драмой героев. Фильм стал одним из символов блокбастеров 1990-х, а саундтрек I Don't Want to Miss a Thing группы Aerosmith — мировым хитом.

"Армагеддон" частенько попадал в программу Нового канала.

"Джуманджи" (1995)

реж. Джо Джонстон

Приключенческо-фэнтезийный фильм по мотивам одноименной детской книги Криса Ван Оллсбурга.

Благодаря инновационным технологиям в то время и актерскому мастерству Робина Уильямса, лента часто попадала на телевидение, из-за чего с годами стала культовой. Двое детей находят загадочную настольную игру под названием "Джуманджи". После первых ходов они освобождают из игры мужчину, который был в ней заключен. Чтобы остановить хаос, который вырвался в реальный мир, игроки должны завершить игру.

"Криминальное чтиво" (1994)

реж. Квентин Тарантино

В 90-х этот фильм возродил карьеру Джона Траволги, а Уму Турман сделал всемирно известной. Смесь интеллектуальных диалогов, жестоких сцен и крутой музыки сразу закрепила репутацию Тарантино как одного из самых влиятельных режиссеров. Фильм состоит из трех историй о преступниках Лос-Анджелеса, рассказанных в нефиксированной хронологии, которые в конце объединяются в одно целое.

"Парк Юрского периода" (1993)

реж. Стивен Спилберг

Один из самых выдающихся блокбастеров и наиболее успешных франшиз в истории кино. Фантастический (в плане жанра) фильм Стивена Спилберга о миллиардере, который создал парк развлечений с клонированными динозаврами. Когда система безопасности выходит из строя и хищники выходят за пределы вольеров, группа туристов начинает бороться за выживание. Даже спустя годы мир до сих пор не имеет аналога франшизе.

"Мумия" (1999)

реж. Стивен Соммерс

Группа археологов случайно пробуждают древнеегипетскую мумию. Зло навлекает проклятие на Египет, и главным героям нужно остановить его, прежде чем оно захватит мир. Фильм положил начало успешной франшизе, Рэйчел Вайс и Брендана Фрайзера сделал звездами своего времени. В Украине лента была частым "гостем" на канале ICTV.

"Кучерявка Сью" (1991)

реж. Джон Хьюз

Семейная комедия о бездомном Билле и маленькой кудрявой девочке Сью, которые зарабатывают на жизнь мелкими аферами. Однако все меняется, когда они встречают адвоката и между ними постепенно формируется семья. Для многих это классика воскресного кино на Новом канале, которая особенно запомнилась благодаря теплой атмосфере 90-х.

"День независимости" (1996)

реж. Роланд Эммерих

На землю прибывают гигантские инопланетные корабли и уничтожают крупнейшие города планеты. Пилот истребителя, президент США и компьютерный инженер объединяются чтобы нанести удар инопланетянам. Масштабная битва за человечество состоялась 4 июля на День независимости Америки. Один из ключевых блокбастеров 90-х, соединивший в себе зрелищный экшн, патриотизм и звездный актерский состав на то время.

"Пятый элемент" (1997)

реж. Люк Бессон

События научно-фантастического фильма Люка Бессона происходят в будущем. По сюжету, человечеству каждые 5 тысяч лет грозит уничтожение темными силами. Спасти мир сможет загадочный элемент, которым оказалась искусственно созданная девушка, которая попала к нью-йоркскому таксисту. Вместе они должны собрать все артефакты и остановить катастрофу. Культовая классика, которая сделала известной украинскую актрису Миллу Йовович и задала тон в дальнейшем развитии эстетики в жанре "фантастика".

