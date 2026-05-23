Ностальгия с первого кадра: лучшие фильмы 90-х, на которых выросло целое поколение (видео)

Кадр из фильма "Красотка" | Фото: Скриншот

90-е — эпоха фильмов, которые мы десятки раз пересматривали по телевизору. Именно тогда появились ленты, на которых выросло целое поколение — от фантастики и боевиков до романтики и семейных комедий.

В этой подборке эксклюзивно для Фокуса кинообозреватель Андрей Пушкаш подготовил 11 фильмов, на которых выросли миллионы людей и которые до сих пор вызывают ностальгию с первого кадра.

"Маска" (1994)

  • реж. Чак Рассел

Комедийная лента на основе комикса, которая принесла мировую известность Джиму Керри и стала дебютом для Кэмерон Диаз. Застенчивый служащий находит древнюю скандинавскую маску, которая наделяет владельца сверхъестественными способностями и высвобождает его скрытые желания. В этом образе он бросает вызов местной мафии и пытается завоевать сердце певицы Тины Карлай.

"Терминотар 2: Судный день" (1991)

  • реж. Джеймс Кэмерон

Фильм до сих пор считают одним из самых влиятельных в жанре и вершиной визуальных эффектов своего времени. По сюжету, на землю прибывает Терминатор Т-1000 из будущего, чтобы убить Джона Конора — будущего лидера восстания людей. Защищать его будет перепрограммированный терминатор Т-800. Самый популярный фильм из всей франшизы и частый "гость" на канале ICTV.

"Красотка" (1990)

  • реж. Гарри Маршалл

Картина рассказывает историю неожиданной любви между бизнесменом и проституткой в Лос-Анджелесе, став одним из самых успешных романтических фильмов десятилетия. Именно эта лента сделала Джулию Робертс звездой мирового уровня. "Красотка" сильно повлияла на многочисленные романтические комедии тех времен, а образ Вивьен в красном платье стал одним из самых известных в кино.

"Армагеддон" (1998)

  • реж. Майкл Бэй

Научно-фантастический фильм-катастрофа Майкла Бэя. Группа нефтяников и их попытка остановить гигантский астероид, который приближается к земле. Сюжет запомнился многим благодаря своим масштабным экшном и эмоциональной драмой героев. Фильм стал одним из символов блокбастеров 1990-х, а саундтрек I Don't Want to Miss a Thing группы Aerosmith — мировым хитом.

"Армагеддон" частенько попадал в программу Нового канала.

"Джуманджи" (1995)

  • реж. Джо Джонстон

Приключенческо-фэнтезийный фильм по мотивам одноименной детской книги Криса Ван Оллсбурга.

Благодаря инновационным технологиям в то время и актерскому мастерству Робина Уильямса, лента часто попадала на телевидение, из-за чего с годами стала культовой. Двое детей находят загадочную настольную игру под названием "Джуманджи". После первых ходов они освобождают из игры мужчину, который был в ней заключен. Чтобы остановить хаос, который вырвался в реальный мир, игроки должны завершить игру.

"Криминальное чтиво" (1994)

  • реж. Квентин Тарантино

В 90-х этот фильм возродил карьеру Джона Траволги, а Уму Турман сделал всемирно известной. Смесь интеллектуальных диалогов, жестоких сцен и крутой музыки сразу закрепила репутацию Тарантино как одного из самых влиятельных режиссеров. Фильм состоит из трех историй о преступниках Лос-Анджелеса, рассказанных в нефиксированной хронологии, которые в конце объединяются в одно целое.

"Парк Юрского периода" (1993)

  • реж. Стивен Спилберг

Один из самых выдающихся блокбастеров и наиболее успешных франшиз в истории кино. Фантастический (в плане жанра) фильм Стивена Спилберга о миллиардере, который создал парк развлечений с клонированными динозаврами. Когда система безопасности выходит из строя и хищники выходят за пределы вольеров, группа туристов начинает бороться за выживание. Даже спустя годы мир до сих пор не имеет аналога франшизе.

"Мумия" (1999)

  • реж. Стивен Соммерс

Группа археологов случайно пробуждают древнеегипетскую мумию. Зло навлекает проклятие на Египет, и главным героям нужно остановить его, прежде чем оно захватит мир. Фильм положил начало успешной франшизе, Рэйчел Вайс и Брендана Фрайзера сделал звездами своего времени. В Украине лента была частым "гостем" на канале ICTV.

"Кучерявка Сью" (1991)

  • реж. Джон Хьюз

Семейная комедия о бездомном Билле и маленькой кудрявой девочке Сью, которые зарабатывают на жизнь мелкими аферами. Однако все меняется, когда они встречают адвоката и между ними постепенно формируется семья. Для многих это классика воскресного кино на Новом канале, которая особенно запомнилась благодаря теплой атмосфере 90-х.

"День независимости" (1996)

  • реж. Роланд Эммерих

На землю прибывают гигантские инопланетные корабли и уничтожают крупнейшие города планеты. Пилот истребителя, президент США и компьютерный инженер объединяются чтобы нанести удар инопланетянам. Масштабная битва за человечество состоялась 4 июля на День независимости Америки. Один из ключевых блокбастеров 90-х, соединивший в себе зрелищный экшн, патриотизм и звездный актерский состав на то время.

"Пятый элемент" (1997)

  • реж. Люк Бессон

События научно-фантастического фильма Люка Бессона происходят в будущем. По сюжету, человечеству каждые 5 тысяч лет грозит уничтожение темными силами. Спасти мир сможет загадочный элемент, которым оказалась искусственно созданная девушка, которая попала к нью-йоркскому таксисту. Вместе они должны собрать все артефакты и остановить катастрофу. Культовая классика, которая сделала известной украинскую актрису Миллу Йовович и задала тон в дальнейшем развитии эстетики в жанре "фантастика".

