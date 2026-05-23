Ностальгія з першого кадру: найкращі фільми 90-х, на яких виросло ціле покоління (відео)

90-і — епоха фільмів, які ми десятки разів передивлялися по телевізору. Саме тоді з’явилися стрічки, на яких виросло ціле покоління — від фантастики та бойовиків до романтики та сімейних комедій.

У цій добірці ексклюзивно для Фокусу кінооглядач Андрій Пушкаш підготував 11 фільмів, на яких виросли мільйони людей і які досі викликають ностальгію з першого кадру.

"Маска" (1994)

реж. Чак Рассел

Комедійна стрічка на основі коміксу, що принесла світову популярність Джиму Керрі та стала дебютом для Кемерон Діаз. Сором’язливий службовець знаходить стародавню скандинавську маску, яка наділяє власника надприродними здібностями та вивільняє його приховані бажання. У цьому образі він кидає виклик місцевій мафії та намагається завоювати серце співачки Тіни Карлай.

"Термінотар 2: Судний день" (1991)

реж. Джеймс Кемерон

Фільм досі вважають одним з найвпливовіших у жанрі та вершиною візуальних ефектів свого часу. За сюжетом, на землю прибуває Термінатор Т-1000 з майбутнього, щоб убити Джона Конора — майбутнього лідера повстання людей. Захищати його буде перепрограмований термінатор Т-800. Найпопулярніший фільм з усієї франшизи та частий "гість" на каналі ICTV.

"Красуня" (1990)

реж. Ґаррі Маршалл

Картина розповідає історію несподіваного кохання між бізнесменом і повією в Лос-Анджелесі, ставши одним з найуспішніших романтичних фільмів десятиліття. Саме ця стрічка зробила Джулію Робертс зіркою світового рівня. "Красуня" сильно вплинула на численні романтичні комедії тих часів, а образ Вів’єн у червоній сукні став одним з найвідоміших у кіно.

"Армагеддон" (1998)

реж. Майкл Бей

Науково-фантастичний фільм-катастрофа Майкла Бея. Група нафтовиків та їхня спроба зупинити гігантський астероїд, який наближається до землі. Сюжет запам’ятався багатьом завдяки своїм масштабним екшном та емоційною драмою героїв. Фільм став одним із символів блокбастерів 1990-х, а саундтрек I Don't Want to Miss a Thing групи Aerosmith — світовим хітом.

"Армагеддон" частенько потрапляв у програму Нового каналу.

"Джуманджі" (1995)

реж. Джо Джонстон

Пригодницько-фентезійний фільм за мотивами однойменної дитячої книги Кріса Ван Оллсбурга.

Завдяки інноваційним технологіям на той час та акторській майстерності Робіна Вільямса, стрічка часто потрапляла на телебачення, через що з роками стала культовою. Двоє дітей знаходять загадкову настільну гру під назвою "Джуманджі". Після перших ходів вони звільняють з гри чоловіка, який був у ній ув’язнений. Щоб зупинити хаос, який вирвався у реальний світ, гравці повинні завершити гру.

"Кримінальне чтиво" (1994)

реж. Квентін Тарантіно

У 90-х цей фільм відродив кар’єру Джона Траволги, а Уму Турман зробив всесвітньо відомою. Суміш інтелектуальних діалогів, жорстоких сцен та крутої музики одразу закріпила репутацію Тарантіно як одного з найвпливовіших режисерів. Фільм складається з трьох історій про злочинців Лос-Анджелеса, розказаних у нефіксованій хронології, які в кінці поєднуються в одне ціле.

"Парк Юрського періоду" (1993)

реж. Стівен Спілберг

Один з найвизначніших блокбастерів та найбільш успішних франшиз в історії кіно. Фантастичний (в плані жанру) фільм Стівена Спілберга про мільярдера, який створив парк розваг з клонованими динозаврами. Коли система безпеки виходить з ладу і хижаки виходять за межі вольєрів, група туристів починає боротися за виживання. Навіть через роки світ досі немає аналога франшизі.

"Мумія" (1999)

реж. Стівен Соммерс

Група археологів випадково пробуджують давньоєгипетську мумію. Зло накликає прокляття на Єгипет, та головним героям потрібно зупинити його, перш ніж воно захопить світ. Фільм поклав початок успішній франшизі, Рейчел Вайс та Брендана Фрайзера зробив зірками свого часу. В Україні стрічка була частим "гостем" на каналі ICTV.

"Кучерява Сью" (1991)

реж. Джон Гʼюз

Сімейна комедія про безхатька Білла та маленьку кучеряву дівчинку С’ю, які заробляють на життя дрібними аферами. Проте все змінюється, коли вони зустрічають адвокатку і між ними поступово формується сім’я. Для багатьох це класика недільного кіно на Новому каналі, яка особливо запам’яталась завдяки теплій атмосфері 90-х.

"День незалежності" (1996)

реж. Роланд Еммеріх

На землю прибувають гігантські інопланетні кораблі та знищують найбільші міста планети. Пілот винищувача, президент США та комп’ютерний інженер об’єднуються щоб завдати удару інопланетянам. Масштабна битва за людство відбулась 4 липня на День незалежності Америки. Один з ключових блокбастерів 90-х, що поєднав у собі видовищний екшн, патріотизм та зірковий акторський склад на той час.

"П’ятий елемент" (1997)

реж. Люк Бессон

Події науково-фантастичного фільму Люка Бессона відбуваються в майбутньому. За сюжетом, людству кожні 5 тисяч років загрожує знищення темними силами. Врятувати світ зможе загадковий елемент, яким виявилась штучно створена дівчина, яка потрапила до нью-йоркського таксиста. Разом вони мають зібрати всі артефакти та зупинити катастрофу. Культова класика, що зробила відомою українську акторку Міллу Йовович та задала тон у подальшому розвитку естетики у жанрі "фантастика".

