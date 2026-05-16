Улюблені фільми і серіали мільярдерів: 16 стрічок, які варто побачити

Улюблені фільми та серіали можуть нам багато чого розповісти про людину, – навіть якщо це мільярдер. Ми дізналися, що дивляться люди, які змінюють цей світ, запускають ракети в космос та керують гігантськими капіталами та активами.

Виявляється, інтереси мільярдерів не дуже відрізняються від наших. Серед жанрів – культова фантастика, кримінальні драми та гучні телевізійні хіти. Хтось надихався чужими ідеями, аби створити щось нове, а інші просто хотіли відволіктися від численних справ та обов’язків.

Кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу улюблені фільми та серіали найбагатших людей на планеті, які ділилися своїми рекомендаціями у численних подкастах, інтерв’ю та соціальних мережах.

Білл Гейтс

Засновник корпорації Microsoft якось розповідав: "У молодості я майже перестав дивитись телевізор, бо вважав це "відволіканням" від створення Microsoft, але пізніше повернувся до серіалів". Ви не повірите, що його зацікавило:

"Нарко"

2015-2017;

3 сезони.

Кримінально драматичний серіал від Netflix про справжні події з життя колубмійської наркоторгівлі в 1980-1990-х роках. В центрі сюжету історія картелів, зокрема становлення славнозвісного Пабло Ескобара.

"Мільярди" (2016-2023)

7 сезонів.

Американський драматичний серіал що виходив на каналі Showtime. Це інтелектуальний трилер про владу та гроші. Глядач побачить протистояння амбітного фінансиста з Уолл-Стріт та федерального прокурора.

"Чорне дзеркало"

2011-дотепер;

7 сезонів.

Один з найвідоміших серіалів на Netflix. Один з культових серіалів-антологія, які завоювали серця аудиторії. Головна ідея – вплив технологій на життя людей. Серії відомі своїми провокативними, а іноді навіть божевільними сюжетами.

"Силіконова долина"

2014-2019;

6 сезонів.

Комедійний серіал від HBO. Сюжет обертається навколо програміста, котрий прагне відкрити свою компанію. Йому допомагає команда дивакуватих інженерів, які стикаються з бюрократією, інвесторами та корпоративною політикою.

"Це ми"

2016-2022;

6 сезонів.

Драматичний серіал для каналу NBC. Історія життя родини Пірсонів. Сюжет постійно стрибає між минулим, теперішнім і майбутнім, показуючи як дитинство, травми, стосунки та випадкові рішення впливають на людей через роки.

Джефф Безос

Засновник корпорації Amazon, а також палкий шанувальник космосу та масштабної фантастики! У списку його улюблених фільмів:

"Стартрек"

Науково-фантастична франшиза про майбутнє, в якому людство об’єдналося та подолало всі війни. Група зорельотів досліджує космос у складі Федерації планет, де зустрічає нові цивілізації.

Мільярдер роками зізнавався у любові до цього всесвіту та благав студію Paramount дати йому роль у фільмі, що врешті-решт і сталося. У фільмі "Стартрек: За межами всесвіту"(2016) Безос отримав епізодичну роль інопланетянина.

"Володар перстнів"

реж. Пітер Джексон.

Екранізація книг Джона Рональда Руел Толкіна, що стали цілою віхою в історії кіно. Ціла пригодницько-фентастична епопея про подорож гобіта Фродо, який мав знайти та знищити "Єдиний перстень". Інша сюжетна лінія присвячена Арагону, спадкоємцю трону, що об’єднуватиме народи у війні за перстень.

"Це мій дідусь познайомив мене з Толкіном. Я одразу закохався, мені було, мабуть, 13 чи 14 років. Закохався в пригоди, звичайно, в детальний всесвіт, у почуття надії та оптимізму, в ідею про те, що кожен має свою роль", – пригадав Безос у розмові з виданням Variety.

У 2022 році вийшов приквел до основних подій трилогії Джексона "Володар перснів: Персні влади". Цікаво, що виробництвом займалась студія Джеффа Безоса – Amazon.

"Сайнфелд"

1989-1998.

Американський ситком про коміка Джеррі Сайнфелда. Події відбуваються у Нью-Йорку. На екрані бачимо серію комічних ситуацій, куди потрапляють друзі Джеррі, – ексцентричний сусід Крамен та Саркастична сусідка Елейн. Всі події зумовлені побутовими дрібницями, невдачами та власним егоїзмом.

Безос неодноразово згадував меми та цитати з цього серіалу.

Ілон Маск

Засновник компанії SpaceX, PayPal, а також власник компанії Tesla Inc та соціальної мережі Х (колишній Twitter). Так, у різних подкастах, презентаціях Tesla та Twitter Ілон Маск часто згадував про "Матрицю" сестер Вачовскі.

"Матриця"

реж. Сестри Вачовскі.

Це науково-фантастичний фільм, що здійснив революцію в жанрі. Майбутнє, де машини перемогли людство, але людей не вбили, а використовують як джерело енергії, тримаючи їхні тіла у капсулах. Щоб люди не бунтували, машини створили "Матрицю" – величезну комп’ютерну симуляцію, яка виглядає як звичайний світ 1990-х.

"Той, що біжить по лезу"

1982;

реж. Рідлі Скотт.

Любов Маска до цієї франшизи настільки очевидна, що Tesla навіть звинувачували його у надто сильній візуальній схожості з фільмом під час презентації нових авто.

Культовий науково-фантастичний фільм, знятий за мотивами роману Філіпа К Діка. Стрічка започаткувала жанр кіберпанку, поєднавши нуарну естетику з філософськими роздумами про людяність, ідентичність та мораль у світі майбутнього.

"Зоряні війни: Епізод IV – Нова надія"

1977;

реж. Джордж Лукас.

В численних інтерв’ю Маск називав 4-й епізод "Зоряних війн" своєю улюбленою фантастичною стрічкою. Він розповідав, що це був перший фільм, який він побачив у кінотеатрі в дитинстві, і це сильно вплинуло на його любов до космосу та ракет.

Четвертий епізод франшизи розповідає про пригоди юного Люка Скайвокера, якому випала доля очолити повстання проти Зоряної імперії.

"Паразити"

2019;

реж. Пон Джун Хо.

Оскароносна корейська сатирична драма, що досліджує соціальну нерівність двох родин. Бачимо, як заздрощі та жадібність призводять до непоправних наслідків. Мільярдер написав в "Х", що це його улюблена стрічка року, а також згадував "Чорне дзеркало", жартуючи у контексті ШІ та майбутнього технологій.

Марк Кубан

Американський мільярдер, медіамагнат та власник баскетбольної команди Dallas Mavericks. В інтерв’ю він розповідав, що полюбляє фільми-катастрофи та постапокаліпсис.

"День Незалежності"

1996;

реж. Роланд Еммеріх.

Науково-фантастичний бойовик з Віллом Смітом у головній ролі й одна з найбільш касових картин 1990-х. Після вторгнення на землю інопланетних кораблів, які знищують найбільші міста планети, людство об’єднується на чолі з президентом США. Їхній план контрнаступу розпочинає масштабну війну між людьми та інопланетянами.

"Розлом Сан-Андреас"

2015;

реж. Бред Пейтон.

Катастрофічний бойовик став одним з основних хітів 2015 року. Історія про руйнівний землетрус у Каліфорнії. Пілот прагне знайти свою родину, яка опинилася у пастці. Фільм вражає своїми масштабними сценами катастрофи та спецефектами.

"Післязавтра"

2004;

реж. Роналд Еммеріх.

Стрічка про раптовий льодовиковий період, спричинений глобальним потеплінням. У центрі сюжету науковець, що прямує до замерзлого Нью-Йорка, щоб врятувати сина. До речі, цей фільм став одним з найвизначніших блокбастерів 2000-х.

