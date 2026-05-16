Любимые фильмы и сериалы миллиардеров: 15 лент, которые стоит увидеть

Любимые фильмы и сериалы могут нам многое рассказать о человеке, — даже если это миллиардер. Мы узнали, что смотрят люди, которые меняют этот мир, запускают ракеты в космос и управляют гигантскими капиталами и активами.

Оказывается, интересы миллиардеров не очень отличаются от наших. Среди жанров — культовая фантастика, криминальные драмы и громкие телевизионные хиты. Кто-то вдохновлялся чужими идеями, чтобы создать что-то новое, а другие просто хотели отвлечься от многочисленных дел и обязанностей.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для Фокуса любимые фильмы и сериалы самых богатых людей на планете, которые делились своими рекомендациями в многочисленных подкастах, интервью и социальных сетях.

Билл Гейтс

Основатель корпорации Microsoft как-то рассказывал: "В молодости я почти перестал смотреть телевизор, потому что считал это "отвлечением" от создания Microsoft, но позже вернулся к сериалам". Вы не поверите, что его заинтересовало:

"Нарко"

2015-2017;

3 сезона.

Криминально драматический сериал от Netflix о подлинных событиях из жизни колубмийской наркоторговли в 1980-1990-х годах. В центре сюжета история картелей, в частности становление знаменитого Пабло Эскобара.

"Миллиарды" (2016-2023)

7 сезонов.

Американский драматический сериал выходивший на канале Showtime. Это интеллектуальный триллер о власти и деньгах. Зритель увидит противостояние амбициозного финансиста с Уолл-Стрит и федерального прокурора.

"Черное зеркало"

2011-до сих пор;

7 сезонов.

Один из самых известных сериалов на Netflix. Один из культовых сериалов-антологий, которые завоевали сердца аудитории. Главная идея — влияние технологий на жизнь людей. Серии известны своими провокационными, а иногда даже безумными сюжетами.

"Силиконовая долина"

2014-2019;

6 сезонов.

Комедийный сериал от HBO. Сюжет вращается вокруг программиста, который стремится открыть свою компанию. Ему помогает команда чудаковатых инженеров, которые сталкиваются с бюрократией, инвесторами и корпоративной политикой.

"Это мы"

2016-2022;

6 сезонов.

Драматический сериал для канала NBC. История жизни семьи Пирсонов. Сюжет постоянно прыгает между прошлым, настоящим и будущим, показывая как детство, травмы, отношения и случайные решения влияют на людей спустя годы.

Джефф Безос

Основатель корпорации Amazon, а также страстный поклонник космоса и масштабной фантастики! В списке его любимых фильмов:

"Стартрек"

Научно-фантастическая франшиза о будущем, в котором человечество объединилось и преодолело все войны. Группа звездолетов исследует космос в составе Федерации планет, где встречает новые цивилизации.

Миллиардер годами признавался в любви к этой вселенной и умолял студию Paramount дать ему роль в фильме, что в конце концов и произошло. В фильме "Стартрек: За пределами вселенной" (2016) Безос получил эпизодическую роль инопланетянина.

"Властелин колец"

Реж. Питер Джексон.

Экранизация книг Джона Рональда Руэла Толкина, ставших целой вехой в истории кино. Целая приключенческо-фентастическая эпопея о путешествии хоббита Фродо, который должен был найти и уничтожить "Единое кольцо". Другая сюжетная линия посвящена Арагону, наследнику трона, который будет объединять народы в войне за кольцо.

"Это мой дедушка познакомил меня с Толкином. Я сразу влюбился, мне было, наверное, 13 или 14 лет. Влюбился в приключения, конечно, в детальную вселенную, в чувство надежды и оптимизма, в идею о том, что каждый имеет свою роль", — вспомнил Безос в разговоре с изданием Variety.

В 2022 году вышел приквел к основным событиям трилогии Джексона "Властелин колец: Кольца власти". Интересно, что производством занималась студия Джеффа Безоса — Amazon.

"Сайнфелд"

1989-1998.

Американский ситком о комике Джерри Сайнфелде. События происходят в Нью-Йорке. На экране видим серию комических ситуаций, куда попадают друзья Джерри, — эксцентричный сосед Крамен и саркастическая соседка Элейн. Все события обусловлены бытовыми мелочами, неудачами и собственным эгоизмом.

Безос неоднократно упоминал мемы и цитаты из этого сериала.

Илон Маск

Основатель компании SpaceX, PayPal, а также владелец компании Tesla Inc и социальной сети Х (бывший Twitter). В различных подкастах, презентациях Tesla и Twitter Илон Маск часто упоминал о "Матрице" сестер Вачовски.

"Матрица"

реж. Сестры Вачовски.

Это научно-фантастический фильм, совершивший революцию в жанре. Будущее, где машины победили человечество, но людей не убили, а используют как источник энергии, держа их тела в капсулах. Чтобы люди не бунтовали, машины создали "Матрицу" — огромную компьютерную симуляцию, которая выглядит как обычный мир 1990-х.

"Бегущий по лезвию"

1982;

реж. Ридли Скотт.

Любовь Маска к этой франшизе настолько очевидна, что Tesla даже обвиняли его в слишком сильном визуальном сходстве с фильмом во время презентации новых авто.

Культовый научно-фантастический фильм, снятый по мотивам романа Филиппа К Дика. Лента положила начало жанру киберпанка, соединив нуарную эстетику с философскими размышлениями о человечности, идентичности и морали в мире будущего.

"Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда"

1977;

реж. Джордж Лукас.

В многочисленных интервью Маск называл 4-й эпизод "Звездных войн" своей любимой фантастической лентой. Он рассказывал, что это был первый фильм, который он увидел в кинотеатре в детстве, и это сильно повлияло на его любовь к космосу и ракетам.

Четвертый эпизод франшизы рассказывает о приключениях юного Люка Скайуокера, которому выпала судьба возглавить восстание против Звездной империи.

"Паразиты"

2019;

реж. Пон Джун Хо.

Оскароносная корейская сатирическая драма, исследующая социальное неравенство двух семей. Видим, как зависть и жадность приводят к непоправимым последствиям. Миллиардер написал в "Х", что это его любимая лента года, а также вспоминал "Черное зеркало", шутя в контексте ИИ и будущего технологий.

Марк Кубан

Американский миллиардер, медиамагнат и владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks. В интервью он рассказывал, что любит фильмы-катастрофы и постапокалипсис.

"День Независимости"

1996;

реж. Роланд Эммерих.

Научно-фантастический боевик с Уиллом Смитом в главной роли и одна из самых кассовых картин 1990-х. После вторжения на землю инопланетных кораблей, которые уничтожают крупнейшие города планеты, человечество объединяется во главе с президентом США. Их план контрнаступления начинает масштабную войну между людьми и инопланетянами.

"Разлом Сан-Андреас"

2015;

реж. Брэд Пейтон.

Катастрофический боевик стал одним из основных хитов 2015 года. История о разрушительном землетрясении в Калифорнии. Пилот стремится найти свою семью, которая оказалась в ловушке. Фильм поражает своими масштабными сценами катастрофы и спецэффектами.

"Послезавтра"

2004;

реж. Роналд Эммерих.

Лента о внезапном ледниковом периоде, вызванном глобальным потеплением. В центре сюжета ученый, который направляется в замерзший Нью-Йорк, чтобы спасти сына. Кстати, этот фильм стал одним из самых выдающихся блокбастеров 2000-х.

